Ronaldo đình công 'thắng lợi', khẳng định quyền lực tại giải VĐQG Saudi Arabia

A Phi

TPO - Sau 2 trận đình công, Cristiano Ronaldo đã quay lại tập luyện cùng Al Nassr và dự kiến thi đấu vào cuối tuần này. Ngôi sao người Bồ Đào Nha thể hiện quyền lực khi đạt thỏa thuận với Quỹ đầu tư công (PIF) và CLB chủ quản.

ronaldo-dinh-cong.jpg
Ronaldo giành "chiến thắng" ở Saudi Arabia

Ronaldo gây sốc trong tuần qua khi liên tục đình công, từ chối thi đấu cho Al Nassr vì bất mãn với cách điều hành bóng đá Saudi Arabia của Quỹ đầu tư công (PIF). Tiền đạo 41 tuổi này cho rằng PIF quá ưu ái các CLB khác - đặc biệt là Al Hilal mà bỏ quên CLB của anh, Al Nassr.

Bên cạnh đó, nguồn tin từ Bồ Đào Nha (A Bola) cho biết Ronaldo quyết định đình công nhằm đòi hỏi quyền lợi cho các nhân viên của Al Nassr và hai vị giám đốc thể thao đồng hương Jose Semedo và Simao Coutinho. Trong thời gian qua, nhiều nhân viên của Al Nassr bị chậm lương, trong khi Jose Semedo và Simao Coutinho bị tước quyền lực vào tháng 12 khiến đội bóng của Ronaldo không thể mua sắm cầu thủ như dự định.

Theo A Bola, ban lãnh đạo Al Nassr đã nhượng bộ trước áp lực của Ronaldo và lập tức thanh toán hết tiền nợ nhân viên. Họ cũng khôi phục quyền lực cho Jose Semedo và Simao Coutinho cho dù thị trường chuyển nhượng mùa đông đã đóng cửa.

Ronaldo đã trở lại tập luyện từ hôm qua, nhưng anh sẽ không thi đấu ngay. Tiền đạo 41 tuổi này tiếp tục vắng mặt khi Al Nassr làm khách của Arkadag ở Turkmenistan. Anh chỉ tái xuất vào cuối tuần này, khi Al Nassr gặp Al Fateh ở giải VĐQG Saudi Arabia.

Không có Ronaldo nhưng Al Nassr vẫn toàn thắng 2 trận gần nhất để bám đuổi Al Hilal. Sau 20 vòng đấu, đội bóng áo vàng đã có 49 điểm - chỉ kém đội đầu bảng đúng 1 điểm.

