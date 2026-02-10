Nhận định Chelsea vs Leeds, 02h30 ngày 11/2: Không có chỗ cho sai lầm

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Leeds, vòng 26 Premier League 2025/26, lúc 02h30 ngày 11/2. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chỉ kém top 4 đúng một điểm, Chelsea không được phép sảy chân khi đối đầu Leeds tại Stamford Bridge.

Nhận định trước trận đấu

Những ngày bất ổn dường như đã lùi xa với Chelsea. Đội bóng thành London đang cho thấy sự hồi sinh rõ nét kể từ khi HLV Liam Rosenior được bổ nhiệm, khép lại chuỗi năm trận không thắng tại Premier League trước đó (hòa 3, thua 2).

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 41 tuổi, Chelsea lần lượt vượt qua ba trận derby London đầy thử thách trước Brentford (2-0), Crystal Palace (3-1) và West Ham (3-2). Cuối tuần qua, họ tiếp tục khẳng định đà thăng tiến bằng chiến thắng 3-1 trên sân Wolves, với điểm nhấn là cú hat-trick trong hiệp một của Cole Palmer. Đó cũng là lời đáp trả tích cực sau khi “The Blues” dừng bước ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh trước Arsenal với tổng tỷ số 2-4.

Tính trên mọi đấu trường, hai thất bại trước Arsenal là những vết gợn hiếm hoi trong chín trận đầu tiên của Rosenior. Chelsea hiện đứng thứ năm tại Premier League, chỉ kém top 4 đúng một điểm và hơn Liverpool bốn điểm. Một chiến thắng vào thứ Ba không chỉ giúp họ củng cố vị trí trong cuộc đua giành vé dự Champions League, mà còn có thể đưa Rosenior trở thành HLV Chelsea đầu tiên kể từ Maurizio Sarri (tháng 9/2018) thắng ba trận sân nhà đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, Chelsea vẫn cần giải bài toán phong độ giữa tuần. Họ chưa thắng trận nào trong ba lần thi đấu giữa tuần ở Premier League mùa này (hòa 2, thua 1), trong đó có thất bại 1-3 trước chính Leeds ở lượt đi hồi tháng 12.

Ở chiều ngược lại, Leeds bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến thắng 3-1 trước Burnley. Jayden Bogle, Noah Okafor và Dominic Calvert-Lewin là những người lập công giúp “The Whites” sớm tạo lợi thế ba bàn, trước khi Lorenzo Lucca ghi bàn danh dự cho đối thủ.

Đội bóng của HLV Daniel Farke đã nhanh chóng trở lại mạch thắng sau trận thua trước Arsenal. Đáng chú ý, Leeds chỉ thua hai trong 12 vòng gần nhất (thắng 4, hòa 6), cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với giai đoạn đầu mùa khi họ để thua tám trong 13 trận đầu tiên.

Nhờ đó, Leeds vươn lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, hơn nhóm xuống hạng sáu điểm khi mùa giải còn 13 vòng. Mục tiêu của thầy trò Farke là tiếp tục tích lũy điểm số để nới rộng khoảng cách an toàn.

Tuy nhiên, phong độ sân khách vẫn là điểm yếu đáng lo. Leeds đã thua bảy trong 12 trận xa nhà tại Premier League mùa này và mới giành được bảy điểm trên sân khách - chỉ nhiều hơn hai đội cuối bảng là Burnley (5 điểm) và Wolves (3 điểm). Lịch sử đối đầu tại Stamford Bridge cũng không ủng hộ họ khi Leeds không thắng trong bảy lần gần nhất làm khách tại đây ở giải VĐQG, thua sáu trận liên tiếp. Lần gần nhất họ giành chiến thắng tại sân đấu này ở hạng cao nhất đã từ năm 1999.

Với lợi thế sân nhà và phong độ đang lên, Chelsea được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Leeds đã từng đánh bại đối thủ ở lượt đi và đang cho thấy sự lì lợm trong cuộc đua trụ hạng. Một trận đấu chặt chẽ và giàu tính toán là điều có thể chờ đợi tại Stamford Bridge.

Thông tin lực lượng

Chelsea nhiều khả năng tiếp tục bước vào trận đấu với danh sách chấn thương chưa có dấu hiệu rút ngắn. Jamie Gittens và Tosin Adarabioyo vẫn vắng mặt vì vấn đề gân kheo, trong khi bộ đôi Dario Essugo và Romeo Lavia đang trong quá trình hồi phục chấn thương đùi. Levi Colwill chắc chắn chưa thể tái xuất do chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Ở khung gỗ, thể trạng của Filip Jorgensen còn bỏ ngỏ, song khả năng thủ môn người Đan Mạch cạnh tranh vị trí với Robert Sanchez là không cao.

Andrey Santos rời sân ở những phút cuối trận gặp Wolves sau một pha va chạm mạnh, khiến khả năng ra sân của anh vẫn phải chờ đánh giá thêm. Dù vậy, tin vui với đội chủ sân Stamford Bridge là Reece James có thể trở lại sau hai trận vắng mặt gần đây – sự bổ sung quan trọng cho hành lang phải vốn thiếu ổn định.

Trên hàng công, Cole Palmer tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất. Cú hat-trick ngay trong hiệp một tại Molineux không chỉ giúp anh đi vào lịch sử Premier League với ba hat-trick trong 45 phút đầu trận, mà còn đưa tuyển thủ Anh vào trạng thái hưng phấn cao độ. Nhiều khả năng Palmer sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò hộ công phía sau Joao Pedro.

Bên kia chiến tuyến, Leeds vẫn đặt niềm tin vào Dominic Calvert-Lewin trên hàng công. Tiền đạo này nằm trong nhóm hiếm hoi – cùng Jaka Bijol và Ao Tanaka – từng ghi bàn vào lưới Chelsea ở cả hai lượt trận trong cùng một mùa giải, điều chưa cầu thủ Leeds nào làm được kể từ thời Mark Viduka năm 2001.

Facundo Buonanotte, người từng thuộc biên chế Chelsea trước khi gia nhập Leeds hồi tháng 1, tiếp tục đứng trước khả năng vắng mặt do quyết định chiến thuật. Trong khi đó, sự trở lại của Daniel James và Lukas Nmecha giúp đội khách gần như có trong tay lực lượng mạnh nhất. Anton Stach là cái tên hiếm hoi chưa thể góp mặt, nhưng điều đó không ảnh hưởng quá lớn đến cấu trúc đội hình của HLV người Đức.

Đội hình dự kiến Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; Joao Pedro Leeds: Darlow; Rodon, Struijk, Justin; Bogle, Aaronson, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor Dự đoán tỷ số: Chelsea 3-1 Leeds