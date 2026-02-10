Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Huy chương Olympic mùa đông 2026 liên tục sứt mẻ, thậm chí vỡ làm đôi ngay khi được trao

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những tấm huy chương là mơ ước của mọi vận động viên, nhưng tại Olympic mùa đông 2026, nó đang khiến người nhận được bối rối bởi chất lượng tệ hại chưa từng có.

aptopix-milan-cortina-olympics-a.jpg

"Khi tôi nhảy lên trong niềm vui sướng, tấm huy chương đột nhiên rơi xuống", nhà vô địch nội dung trượt tuyết đổ dốc Breezy Johnson nói, đồng thời giơ lên tấm huy chương bị nứt toác và mẻ một miếng lớn, trong khi dải dây đeo vẫn còn trên cổ.

Điều đáng nói là không chỉ huy chương của Johnson có vấn đề. Vận động viên trượt tuyết băng đồng người Thụy Điển Ebba Andersson cho biết huy chương của cô "bị rơi xuống tuyết và vỡ làm đôi", sau đó hy vọng "Ban tổ chức sẽ gửi đến một tấm khác để thay thế".

Vận động viên trượt tuyết hai môn phối hợp người Đức Justus Strelow thì nói rằng tấm huy chương Đồng của anh bị nứt và tuột khỏi dây, rơi xuống sàn trong lúc ăn mừng, trong khi vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ Alysa Liu đăng trên Instagram hình ảnh huy chương Vàng rời khỏi dây.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, Giám đốc điều hành của Milano Cortina 2026, Andrea Francisi, cho biết: “Ban tổ chức nắm bắt đầy đủ tình hình và đang xem xét nguyên nhân chính xác là gì". “Vì huy chương rất quan trọng với các vận động viên, chúng tôi sẽ dành sự quan tâm tối đa cho vấn đề này để chắc chắn mọi thứ thực sự hoàn hảo", ông nhấn mạnh, sau đó giải thích nguyên nhân có thể bắt nguồn từ sợi dây đeo huy chương, vốn được trang bị cơ chế tự bung nếu bị kéo mạnh, ngăn ngừa người đeo bị nghẹt thở.

Cách đây 2 năm tại Olympic Paris 2024, những tấm huy chương cũng bị phàn nàn về chất lượng kém và nhanh rỉ sét. Ban tổ chức Thế vận hội đã nhận lại hơn 200 yêu cầu thay thế, chiếm khoảng 4% tổng số huy chương được trao.

Thanh Hải
#Vấn đề chất lượng huy chương Olympic 2026 #Huy chương bị nứt và vỡ tại Olympic mùa đông #Ảnh hưởng của lỗi kỹ thuật đến vận động viên #Phản hồi và xử lý của ban tổ chức Thế vận hội #Lịch sử vấn đề huy chương tại Olympic Paris 2024

Xem thêm

Cùng chuyên mục