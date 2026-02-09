Bruno Fernandes là cầu thủ hay nhất Premier League hiện tại?

TPO - Man United đang sở hữu chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp và xếp thứ 4 tại Premier League. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành tích vang dội đó là HLV Michael Carrick đang trao cho Bruno Fernandes sự tự do và biến anh trở thành nguồn sáng tạo chính của đội bóng.

Bruno Fernandes là cầu thủ quan trọng nhất của Man United.

Ngay cả một người thận trọng trong phát ngôn trước công chúng như Michael Carrick cũng phải nói rằng Bruno Fernandes có thể là cầu thủ hay nhất Premier League vào thời điểm hiện tại. HLV của Man United đã nói như vậy sau khi họ thắng trận thứ tư liên tiếp tại Premier League. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã ghi bàn thắng đầu tiên sau bảy trận đấu, với cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại Vicario của Tottenham. Nhưng thống kê đó, nếu chỉ xét riêng lẻ, đã bỏ qua tất cả những gì Bruno Fernandes đã mang lại cho Man United kể từ khi trở lại sau chấn thương vào tháng trước.

Bruno không có pha kiến ​​tạo nào trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham, nhưng anh đã có 6 pha kiến ​​tạo trong 5 trận đấu trước đó. Anh thực hiện 5 pha kiến ​​tạo trong 4 trận ở giải Ngoại hạng Anh, nâng tổng số pha kiến ​​tạo lên con số 12 trong mùa giải này, tiến gần đến kỷ lục 20 pha kiến ​​tạo của Thierry Henry và Kevin De Bruyne.

Nếu nhìn sâu hơn, những con số về khả năng sáng tạo của anh ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với các đồng nghiệp. Bruno đã tạo ra 74 cơ hội ghi bàn ở Premier League mùa này, nhiều hơn 27 cơ hội so với người đứng thứ hai là Declan Rice. 23 trong số 74 cơ hội đó đến từ 5 trận đấu gần nhất tại Premier League.

Bàn thắng vào ngày thứ Bảy đã giúp anh đạt cột mốc 200 lần đóng góp vào bàn thắng trong 314 lần ra sân cho United. Cầu thủ 31 tuổi này đã đạt được cột mốc đó trong ít trận đấu hơn so với Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham và Cristiano Ronaldo. Chỉ Wayne Rooney đạt được thành tích này sớm hơn trong kỷ nguyên Premier League.

Tại sao Bruno Fernandes lại đang có phong độ xuất sắc đến như vậy?

Lời giải thích đơn giản nhất cũng là lời giải thích thuyết phục nhất: HLV Carrick đã “đóng đinh” Bruno Fernandes ở vị trí tiền vệ tấn công.

Không nghi ngờ gì nữa, Bruno Fernandes đang chơi ở gần khu vực 1/3 cuối sân hơn so với thời điểm HLV Amorim còn dẫn dắt Man United. Tiền vệ người Bồ Đào Nha tạo ra tầm ảnh hưởng lớn hơn đến lối chơi của Man United khi đội bóng tiến đến khu vực 1/3 cuối sân. 46 lần chạm bóng ở khu vực 1/3 cuối sân trong trận đấu với Tottenham là con số cao thứ hai của anh ấy trong bất kỳ trận đấu nào tại Premier League mùa này.

Bản đồ các pha chạm bóng của Bruno Fernandes trong trận đấu với Tottenham.

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy, bởi vì anh ấy không chỉ chơi ở vị trí số 10. Như Carrick đã chỉ ra sau trận đấu, bàn thắng của Fernandes xuất phát từ việc anh ấy chiếm khoảng trống bên cánh trái, băng lên muộn ở cột xa để đón đường chuyền chính xác của Diogo Dalot. Carrick chia sẻ: “Cậu ấy có thể chơi ở rất nhiều vị trí khác nhau. Cậu ấy có khả năng tỏa sáng trong những khoảnh khắc quan trọng.”

Amorim cũng đánh giá rất cao tài năng của Bruno Fernandes, nhưng lời phàn nàn duy nhất ông dành cho đội trưởng của Man United là việc anh thiếu tính kỷ luật trong lối chơi, thường xuyên di chuyển quá tự do.

“Bruno muốn có sự tự do ở trên sân,” Amorim nói vào tháng 9, một tuần sau trận thua trong trận derby Manchester. “Cậu ấy thích dâng cao. Nhưng điều quan trọng không phải là Bruno chơi tốt, mà là cả đội chơi tốt và giành chiến thắng trong các trận đấu.” Dưới triều đại của HLV Ruben Amorim, Bruno Fernandes được bố trí chơi lùi sâu hơn, làm nhiệm vụ hỗ trợ triển khai bóng từ tuyến dưới.

Bruno Fernandes và HLV Michael Carrick.

Anh hùng trọng anh hùng

Có lẽ câu trả lời phù hợp cho câu hỏi “Bruno phù hợp với vị trí nào nhất?” là hãy để cho anh ấy có quyền tự do làm bất cứ điều gì anh ấy thấy phù hợp nhất. Điều thú vị là khi phát biểu sau trận đấu với Tottenham, sau khi được hỏi về những thay đổi dưới thời Carrick, từ "tự do" đã hiện lên trong tâm trí của Bruno Fernandes. "Michael đến với đội bóng và đã trao cho các cầu thủ sự tự do trên sân" đội trưởng của Man United nói với TNT Sports.

Sự tự do đó đã mang lại sự uyển chuyển và sự khó đoán cho lối chơi của Man United trong vài tuần qua. Đây là giai đoạn Bruno Fernandes chơi hay nhất trong mùa giải này. Và khi anh ấy chơi tốt, Man United thường có những kết quả tích cực.

Bruno Fernandes dành những lời tốt đẹp hơn cho Carrick: “Anh ấy nhớ những gì tôi đã nói khi còn làm trợ lý cho Solskjaer. Michael là huấn luyện viên tuyệt vời và anh ấy đang chứng minh điều đó.

Michael Carrick cũng ca ngợi đội trưởng của Man United: “Bruno luôn có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng của đội bóng và tạo ra dấu ấn.”

Dấu ấn của Bruno Fernandes hiện diện trong hầu hết mọi đường tấn công sắc sảo và mượt mà của “Quỷ đỏ” trong những trận đấu gần đây. Anh đang tận hưởng sự tự do mà mình được trao. Xét về phong độ, có lẽ không có cầu thủ nào xuất sắc hơn đội trưởng Man United ở Premier League vào thời điểm hiện tại.

(Theo The Athletic)