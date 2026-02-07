MU thắng trận thứ 4 liên tiếp cùng HLV Carrick

MU có chiến thắng thứ 4 liên tiếp dưới thời HLV Carrick và giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Tottenham vẫn sa lầy khủng hoảng ở Ngoại hạng Anh.
90+5': MU phản công nhanh trong thế 3 đấu 2. Bruno chuyền bóng dọn cỗ cho Sesko nhưng tiền đạo này lại vội vàng đánh đầu và bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rõ ràng. Nếu Sesko giữ bóng lại, gần như chắc chắn anh sẽ có bàn thắng.
90+1': Con trai Darren Fletcher, T.Fletcher được Carrick tung vào sân thay Mainoo.
87': HLV Carrick thay liền 3 người. Mazraoui, Urgate, Zirkzee vào sân thay Shaw, Casemiro và Mbeumo.
85': MU chưa muốn dừng lại. Họ vẫn dâng cao tấn công và lần này, Mbeumo có pha dứt điểm cực mạnh bằng chân phải, nhưng bóng đi vọt xà ngang.
81': Từ đường tạt bóng của Dalot, Bruno Fernandes phá bẫy việt vị thoát xuống sút tung lưới Tottenham. 2-0 cho MU.
78': Bruno Fernandes đang tỏ ra rất quyết tâm ghi bàn ở trận này. Anh vừa có quyết định sút bóng từ rất xa và không thể đánh bại thủ môn Tottenham.
74': HLV Carrick thay đổi hàng công MU, tung Sesko vào thay Mbeumo.
67': Vicario chuyền bóng thẳng vào chân Bruno. Số 8 đẩy bóng cho Amad bên cánh phải và tiền vệ này chuyền ngang cho Cunha ghi bàn dễ dàng. Tuy nhiên, Amad một lần nữa việt vị và bàn thắng của MU không được công nhận.
60': Chỉ trong vòng một phút, Vicario phải 2 lần bay người để cản phá các cú sút của Luke Shaw và Dalot.
57': Shaw chuyền bóng sai địa chỉ, Simons lập tức sút xa một chạm. Bóng đi căng và bay ngoài tầm với của Lammens nhưng cũng bay luôn ra ngoài.
55': Tottenham tiếp tục phải thay người bất đắc dĩ khi Udogie dính chấn thương. Vào thay anh là Souza.
50': Casemiro sút xa ngay khi có khoảng trống, nhưng bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn Tottenham.
50': Từ đường chuyền đổi cánh của Bruno, Shaw căng ngang cho Diallo ập vào ghi bàn cận thành. Tuy nhiên, trọng tài xác định số 16 của MU đã việt vị.
Với đà hưng phấn đang có, MU chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội hơn Tottenham. Tuy nhiên, phải sau khi Romero nhận thẻ đỏ, Quỷ đỏ mới có thể ghi bàn mở tỷ số nhờ công của Mbeumo.
45': Amad nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Xavi Simons.
41': Từ pha tạt bóng của Mbeumo, Casemiro chọn đúng vị trí đánh đầu cận thành, nhưng Vicario vẫn kịp bay người đẩy bóng ra ngoài.
38': Từ quả phạt góc bên trái, Bruno Fernandes chuyền cho Mainoo trước khi tiền vệ này nhả ngược ra cho Mbeumo sút tung lưới Tottenham. Một pha phối hợp hoàn hảo của MU.
36': Từ nỗ lực tranh bóng của Cunha, Bruno Fernandes tung cú sút cực nhanh. Bóng đập chân hậu vệ Tottenham đổi hướng nhưng đi vọt xà trong gang tấc.
32': Sau khi Romero rời sân, HLV Thomas Frank buộc phải tung trung vệ Radu Dragusin thay tiền đạo cánh Wilson Odobert.
29': Đội trưởng Tottenham, Romero nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo với Casemiro. Ngôi sao của MU tỏ ra rất đau đớn.
27': Hậu vệ cánh trái của Tottenham, Udogie nhận thẻ vàng vì lỗi kéo Amad.
23': MU tiếp tục có cơ hội từ cánh phải. Lần này, Amad là người xuyên phá trước khi căng ngang cho Bruno Fernandes sút một chạm trong vòng cấm Tottenham. Thủ môn Vicario đã bó tay nhưng bóng đi chệch cột.
20': MU phản công nhanh, Dalot bất ngờ dẫn bóng tăng tốc trước khi chuyền ngang cho Cunha sút xa. Cunha cứa lòng cực đẹp, nhưng bóng đi cao hơn góc chữ A khung thành Tottenham một chút.
15': Tottenham đang tạo ra sức ép rất mạnh trong những phút vừa qua, nhưng họ không thể tung ra các pha dứt điểm cuối cùng.
10': Từ pha phối hợp với Bruno, Casemiro tung ra cú sút xa cực mạnh từ cự ly hơn 30m. Bóng đi tốt, nhưng Vicario vẫn cảnh giác cản phá thành công.
9': Các hậu vệ Tottenham phá bóng lỗi, tạo cơ hội cho Bruno Fernandes ghi bàn rõ ràng. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại sút quá vội và không chính xác.
7': Lần lượt 2 ngôi sao của MU, Amad và Mbeumo bị đau sau các tình huống vào bóng nguy hiểm của đối thủ.
Vấn đề của Benjamin Sesko khá thú vị. Sẽ không ai phàn nàn quá nhiều khi United thắng trận, nhưng về lâu dài, tiền đạo trị giá 73,7 triệu bảng này không thể chỉ ngồi dự bị.
Tuy nhiên, Carrick đã đúng ở điểm này... Sesko chơi theo lối chơi phù hợp với Romero và Van de Ven, trong khi sự linh hoạt của Amad, Matheus Cunha, Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo lại không làm được điều đó.
Tính khó đoán là yếu tố then chốt trong cách tiếp cận của United trong các trận đấu dưới thời Carrick.
Thomas Frank vẫn chưa bị sa thải bất chấp kết quả bết bát ở giải quốc nội. Tuy nhiên, một trận thua trước MU có thể khiến HLV này mất việc.
Hôm nay, Bruno Fernandes sẽ đeo băng đội trưởng để tưởng nhớ thảm họa hàng không Munich của MU.
Trung vệ người Hà Lan của Tottenham, Van de Ven kịp bình phục để tham gia trận đấu này. Ngoài Van de Ven, HLV Thomas Frank còn thay đổi 3 vị trí khác so với trận hòa Man City tuần trước là Gray (Simon), Odobert và Sarr.
HLV Micheal Carrick tiếp tục giữ niềm tin vào các lựa chọn của ông khi giữ nguyên đội hình xuất phát so với chiến thắng trước Fulham.
Thực tế trong 4 trận kể từ khi nắm quyền, Carrick chỉ bất đắc dĩ thay đổi vị trí tiền vệ cánh trái do Dorgu dính chấn thương.
Có thể nói rằng MU đã có bước ngoặt kể từ khi Ruben Amorim ra đi và Carrick đến, khi Quỷ Đỏ giành được 9 điểm tuyệt đối dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới và kéo dài chuỗi trận bất bại tại Premier League lên 7 trận (4 thắng, 3 hòa).
Sau những chiến thắng ấn tượng trước hai đội bóng hàng đầu giải đấu - Arsenal và Manchester City - MU đã vượt qua màn lội ngược dòng muộn màng của Fulham để giành chiến thắng 3-2 tại Old Trafford cuối tuần trước, với bàn thắng quyết định đầy kịch tính của Benjamin Sesko ở phút 94.
Điều thú vị là, MU bất bại trong cả chín trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này khi họ kiểm soát bóng ít hơn đối thủ (7 thắng, 2 hòa), và thắng cả bảy trận khi kiểm soát bóng dưới 45%. Ngược lại, họ chỉ thắng bốn trong 15 trận đấu tại giải đấu cao nhất khi kiểm soát bóng trên 50% (6 hòa, 5 thua).
Tinh thần của người hâm mộ Manchester hiện đang rất phấn chấn, khi đội hình được HLV Carrick hồi sinh đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, hơn Chelsea 1 điểm và hơn Liverpool 2 điểm. Chiến thắng trước Tottenham tối nay sẽ giúp MU vượt qua cột mốc buồn 42 điểm của mùa giải trước, trong khi vẫn còn 13 trận đấu nữa.
Một chiến thắng trước Tottenham cũng sẽ giúp họ có được bốn chiến thắng liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2024 dưới thời Erik ten Hag. Tuy nhiên, đánh bại Tottenham đã trở thành nhiệm vụ khó khăn với Quỷ đỏ trong những năm gần đây, khi United không thắng bất kỳ trận nào trong 6 lần đối đầu gần nhất với đội bóng Bắc London tại Ngoại hạng Anh (3 hòa, 3 thua) - chuỗi trận không thắng dài nhất của họ trước đối thủ này trong lịch sử (cũng là 6 trận từ năm 1914 đến năm 1921).
Liệu MU có thể vượt qua cái dớp này để mở hội tại Old Trafford một lần nữa hay không, hãy cùng chờ xem. Cần biết rằng Tottenham đang khủng hoảng ở Ngoại hạng Anh và đây là thời điểm tuyệt vời để Quỷ đỏ cắt đứt mạch trận không thắng đội bóng áo trắng.
