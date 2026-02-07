MU thắng trận thứ 4 liên tiếp cùng HLV Carrick

report Tại sao loại Sesko khỏi đội hình chính là quyết định đúng đắn?

Vấn đề của Benjamin Sesko khá thú vị. Sẽ không ai phàn nàn quá nhiều khi United thắng trận, nhưng về lâu dài, tiền đạo trị giá 73,7 triệu bảng này không thể chỉ ngồi dự bị.

Tuy nhiên, Carrick đã đúng ở điểm này... Sesko chơi theo lối chơi phù hợp với Romero và Van de Ven, trong khi sự linh hoạt của Amad, Matheus Cunha, Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo lại không làm được điều đó.

Tính khó đoán là yếu tố then chốt trong cách tiếp cận của United trong các trận đấu dưới thời Carrick.