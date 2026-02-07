Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận định Hà Nội FC vs Hải Phòng, 19h15 ngày 7/2: Ngược lên phía trước

Thanh Hải
TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội FC vs Hải Phòng, vòng 13 LPBank V.League 2025/26 lúc 19h15 ngày 7/2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với phong độ đang lên cùng lợi thế sân nhà, Hà Nội FC hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng đang bất ổn để ngược lên phía trên BXH LPBank V.League 2025/26.

hendrio.jpg

Nhận định trước trận đấu Hà Nội FC vs Hải Phòng

Trở về thủ đô sau chiến thắng 3-1 trước SLNA, Hà Nội FC đang tràn đầy tự tin sẽ tạo ra điều gì đó đặc biệt trong phần còn lại của mùa giải. Mặc dù khoảng cách 11 điểm so với đội dẫn đầu CAHN là quá lớn để mơ về ngôi vô địch, nhưng phong độ đang lên và lối chơi dần hoàn thiện cùng HLV Harry Kewell, đội bóng áo tím hoàn toàn có thể nghĩ đến một vị trí trong tốp ba của LPBank V.League 2025/26.

Để hướng tới mục tiêu đó, việc đầu tiên Hà Nội FC cần làm là đánh bại Hải Phòng tối nay. Đội bóng thành phố Cảng hiện đứng 4 trên BXH, thành quả của giai đoạn 1 rất thăng hoa. Tuy nhiên Hải Phòng đang có một vài dấu hiệu cho thấy sự xuống sức thời gian gần đây. Họ đã bị loại khỏi Cúp Quốc gia sau trận thua Ninh Bình, đồng thời nhận hai thất bại trong 3 vòng V.League gần nhất. Việc mất đi chân sút số một Friday, người đã ghi 7 bàn, chiếm 30% trong tổng số 23 bàn của toàn đội tại V.League 2025/26 càng khiến Hải Phòng gặp khó khăn.

Trong ngày tái ngộ đội bóng cũ, HLV Chu Đình Nghiêm chắc chắn mang đến nhiều rắc rối cho HLV Harry Kewell. Tuy nhiên, với những ngôi sao có khả năng tạo nên sự khác biệt, Hà Nội FC có thể kết thúc trận đấu với vị thế người thắng cuộc.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hà Nội FC vs Hải Phòng

Hà Nội FC có một lịch sử đối đầu áp đảo trước Hải Phòng. 13 lần chạm trán đã qua trên mọi đấu trường, Hải Phòng chỉ kiếm được 2 chiến thắng trong khi Hà Nội FC thắng tới 9. Riêng tại V.League, 5 lần gặp gỡ gần nhất, Hà Nội FC bất bại và có 3 chiến thắng.

Một trong những vấn đề của Hải Phòng mùa này là họ chơi khá tệ trên sân khách. Cho đến nay, 16/20 điểm mà thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm giành được là trên sân nhà. Khi thi đấu trên sân đối phương, họ chỉ thu về 4 điểm.

Thông tin lực lượng Hà Nội FC vs Hải Phòng

Hà Nội FC không có sự phục vụ của Hùng Dũng vì tấm thẻ đỏ phải nhận vòng trước. Tuy nhiên HLV Harry Kewell vẫn có đầy đủ những nhân tố quan trọng, gồm Xuân Mạnh, Duy Mạnh ở hàng thủ, tân binh David Fisher đang hòa nhập tốt và Hoàng Hên, Daniel Passira luôn sẵn sàng nổ súng trên tuyến đầu.

Bên phía Hải Phòng, mất Friday là một tổn thất lớn khó có thể lấp đầy. Một tin vui cho HLV Chu Đình Nghiêm là Hữu Sơn đã trở lại, mang theo hy vọng ở các tình huống cố định.

Đội hình dự kiến Hà Nội FC vs Hải Phòng

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Adriel Tadue, Công Nhật, Văn Toàn, Hoàng Hên, Đình Hai, Hai Long, David Fisher, Daniel Passira.

Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Văn Minh, Mạnh Dũng, Việt Hưng, Hữu Sơn, Thế Tài, Antonio Souza, Minh Dĩ, Tagueu.

Dự đoán tỷ số Hà Nội FC 2-0 Hải Phòng

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Thanh Hải
#Hà Nội FC vs Hải Phòng #nhận định Hà Nội FC vs Hải Phòng #dự đoán Hà Nội FC vs Hải Phòng #tường thuật Hà Nội FC vs Hải Phòng #trực tiếp Hà Nội FC vs Hải Phòng

