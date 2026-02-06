Giá vàng tăng cao khiến huy chương Thế vận hội mùa Đông đắt đỏ chưa từng thấy

TPO - Do giá kim loại quý tăng vọt, các VĐV giành huy chương tại Thế vận hội mùa đông 2026 sẽ nhận được những chiếc huy chương giá trị nhất từ trước tới nay.

Theo ban tổ chức Thế vận hội mùa đông 2026, sự kiện này sẽ trao hơn 700 huy chương vàng, bạc và đồng cho các VĐV từ khắp thế giới, bao gồm nhiều bộ môn như trượt tuyết, khúc côn cầu trên băng, trượt băng nghệ thuật…

Mặc dù giá trị tinh thần của những tấm huy chương là vô giá, nhưng giá trị tài chính thuần túy của chúng vẫn là đề tài nóng, nhất là trong bối cảnh giá kim loại quý leo thang như hiện tại. Theo dữ liệu của Refinitiv, kể từ Thế vận hội Paris hồi 2024, giá vàng đã tăng vọt khoảng 107%, trong khi giá bạc tăng mạnh hơn nữa, lên tới 200% .

Sự gia tăng đáng kinh ngạc này khiến một HCV Thế vận hội hiện có giá khoảng 2.300 USD, hơn gấp đôi giá trị tại Thế vận hội Paris; một HCB có giá trị gần 1.400 USD, gấp 3 lần giá trị 2 năm trước.

Như vậy, nếu tính về mặt kinh tế thì HCB ở Thế vận hội mùa Đông năm nay thậm chí còn có giá hơn cả HCV ở Olympic Paris 2024. Nhưng nếu tính theo giá trị sưu tập thì một tấm huy chương Thế vận hội còn có giá cao hơn nhiều so với giá trị kim loại thô của chúng. Vì nó tượng trưng cho tinh thần thể thao cao thượng, nó cũng ghi dấu nỗ lực của các ngôi sao thể thao trong suốt sự nghiệp của mình.

Đã có không ít VĐV kiếm được rất nhiều nhờ bán đi những tấm huy chương Thế vận hội của mình. Nữ vận động viên cử tạ Trung Quốc, Trần Hiểu Mẫn, đã từng bán đi 9 HCV của mình với số tiền gần 12 tỷ đồng (ở thời điểm giao dịch). Hay năm 2016, trong một phiên đấu giá, đã có người trả tới 1,5 triệu USD (tương đương hơn 40 tỷ đồng) để mua một tấm HCV Thế vận hội.

Theo những gì đang diễn ra, HCV ở Thế vận hội mùa Hè Los Angeles chắc chắn sẽ còn có giá hơn nữa, xét theo giá trị kinh tế và cả giá trị thể thao.