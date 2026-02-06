Nguyễn Anh Minh khởi đầu bùng nổ tại Amer Ari Invitational

TPO - Tân sinh viên Đại học Oregon State, Nguyễn Anh Minh tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại đấu trường NCAA với vòng đấu 64 gậy (-8), tạm xếp đồng hạng 5 cá nhân sau ngày thi đấu đầu tiên tại Amer Ari Invitational 2026.

Tại sân Mauna Lani Resort - North Course (Hawaii, Mỹ), golfer 19 tuổi người Việt Nam đã có màn trình diễn thuyết phục trong vòng đấu thứ 4 ra sân ở cấp độ đại học. Anh Minh ghi tới 9 birdie và chỉ mắc duy nhất 1 bogey, khép lại vòng đấu với 64 gậy, một trong những điểm số ấn tượng nhất ngày thi đấu.

Đáng chú ý, 9 hố đầu chứng kiến phong độ bùng nổ của đại diện Đại học Oregon State. Anh Minh đạt điểm -6 chỉ sau nửa vòng đấu, với chuỗi birdie liên tiếp nhờ khả năng kiểm soát gậy sắt chính xác và những cú putt ổn định trên green.

Sang 9 hố sau, dù mắc một bogey, golfer sinh năm 2007 nhanh chóng lấy lại thế trận bằng thêm 3 birdie, duy trì nhịp độ thi đấu tự tin và bản lĩnh. Vòng 64 gậy (-8) giúp Anh Minh tạm đứng đồng hạng 5 cá nhân sau vòng 1, thành tích đầy khích lệ với một tân binh NCAA.

Kết quả 18 hố đầu của Nguyễn Anh Minh.

Màn trình diễn xuất sắc của Anh Minh góp phần đưa Beavers - đội golf của Đại học Oregon State, tạm xếp thứ 6 đồng đội với tổng điểm -20, tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu.

Amer Ari Invitational là giải đấu thuộc hệ thống NCAA, quy tụ nhiều gương mặt xuất sắc đến từ các trường đại học hàng đầu nước Mỹ. Việc một golfer Việt Nam góp mặt trong nhóm dẫn đầu ngay vòng mở màn không chỉ cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của Anh Minh, mà còn mở ra tín hiệu tích cực cho hành trình chinh phục môi trường golf đỉnh cao tại Mỹ của các tài năng trẻ Việt Nam.