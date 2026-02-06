'Bom tấn' Florian Wirtz tìm lại chính mình sau những ngày tháng lạc lối

TPO - Sau quãng thời gian khó khăn vào đầu mùa giải, tiền vệ tấn công Florian Wirtz đang dần tìm lại phong độ. Sự kết hợp ăn ý giữa cầu thủ người Đức và trung phong Ekitike đang giúp Liverpool có được những kết quả tốt trong thời gian vừa qua.

Florian Wirtz đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao.

Florian Wirtz đã phải thay đổi rất nhiều kể từ khi chuyển đến Anh. Cầu thủ người Đức rèn luyện thể lực, tăng cân và tăng cơ bắp để đạt đến một tiêu chuẩn thể chất mới. Anh cũng cần hiểu được rằng mình có giá trị lớn hơn bất kỳ cầu thủ bóng đá người Đức nào trong lịch sử. Bên cạnh đó, anh cần hoàn thành quá trình hòa nhập đó khi Liverpool đang trong giai đoạn chuyển mình, trải qua một cuộc cải tổ lớn.

Vì vậy, những lời chỉ trích dành cho Wirtz, đặc biệt là từ những người đã từng chơi bóng đá đỉnh cao và tự nhận là hiểu được sự phức tạp của môn thể thao này, luôn có vẻ thiếu thành thật. Dù sao đi nữa, dường như mọi chuyện đã thay đổi. Không hẳn là do Wirtz ngày càng đóng góp nhiều số bàn thắng và kiến ​​tạo, mà là do cầu thủ sinh năm 2003 đã tìm lại nhịp điệu chơi bóng và sự điềm tĩnh trong các tình huống xử lý bóng.

Gần một năm trước, Wirtz đã chơi một trong những trận đấu hay nhất cho Bayer Leverkusen. Đó là tháng 2/2025, đội bóng của anh gặp Bayern Munich tại BayArena trong khuôn khổ Bundesliga. Vài tuần sau, tại Champions League, cũng là đối thủ này, Wirtz đã dính chấn thương và sa sút phong độ trong phần còn lại của mùa giải. Nhưng trong trận đấu đầu tiên đó, anh ấy đã chơi xuất sắc.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Wirtz thậm chí còn bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn rõ ràng vào cuối trận. Tuy nhiên, anh ấy đã làm khổ Bayern tối hôm đó, liên tục nhận bóng ở những khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ, rồi dễ dàng vượt qua bất kỳ đối thủ nào cố gắng gây áp lực lên anh. Đó là lối chơi điển hình của Wirtz trong những năm tháng thăng hoa dưới thời Xabi Alonso. Bayern đã cố gắng kiềm tỏa anh nhưng "lực bất tòng tâm".

Vậy Florian Wirtz sẽ "đáng sợ" ra sao nếu đạt phong độ tốt nhất?

Khi đạt phong độ đỉnh cao, Wirtz sở hữu khả năng đọc trận đấu nhạy bén rất hiếm có. Anh ấy biết được điểm mạnh và điểm yếu trong hàng phòng ngự của đối thủ. Anh cũng biết cách sử dụng những pha xử lý bóng cá nhân để gây sức ép và làm xô lệch khối phòng ngự đối phương.

Wirtz sở hữu khả năng ra quyết định ấn tượng. Anh ấy biết khi nào nên chuyền bóng, khi nào nên chuyền ngay sau một động tác đánh lừa đối thủ, khi nào nên tăng tốc, khi nào nên giảm tốc. Nhưng thực chất, Wirtz là một cầu thủ đơn giản. Anh ấy không có nhiều kỹ thuật hoa mỹ. Không có những pha xoay người khéo léo hay rê bóng quá đột biến. Thay vào đó, chìa khóa tạo nên tầm ảnh hưởng, và giá trị của anh ấy chính là sự thành thạo một loạt các kỹ năng cốt lõi.

Điều đó đã thực sự được thể hiện trong màn trình diễn trong chiến thắng 4-1 trước Newcastle cuối tuần trước. Anh ấy đã nhận được nhiều lời khen ngợi, đáng chú ý nhất là từ Jamie Carragher trong chương trình Monday Night Football gần đây nhất, cũng như từ cộng đồng Premier League nói chung. Wirtz là một cầu thủ đặc biệt và anh ấy đã nhận ra giá trị của mình. Anh ấy đang trở lại với phiên bản đỉnh cao ở thời điểm còn khoác áo Leverkusen.

Trong những tháng đầu tiên ở Anh, một trong những lời bàn tán thường xuyên là Wirtz "cần một khoảnh khắc". Anh ấy đang tìm kiếm một pha bóng giúp củng cố sự tự tin và khẳng định chắc chắn rằng mình đủ giỏi. Nhưng bóng đá hiếm khi diễn ra như vậy. Trong khi tất cả chúng ta đều háo hức chỉ ra những bước ngoặt rõ ràng - một đường chuyền xuất sắc, hay một bàn thắng, thì việc thích nghi dần dần với hệ thống chiến thuật của đội bóng lại là điều cần thiết hơn.

Wirtz từng là bản hợp đồng kỷ lục của Liverpool trong một thời gian ngắn trước khi Alexander Isak cập bến. Tiền đạo người Thụy Điển và Wirtz được kỳ vọng sẽ trở thành bộ đôi tấn công dẫn dắt hàng công của Liverpool bước vào một kỷ nguyên mới tươi sáng. Đáng tiếc là điều đó đã không xảy ra, bởi cả hai đều khởi đầu chậm chạp và Isak lại gặp vấn đề về chấn thương.

Sợi dây liên kết với Hugo Ekitike

Chính Hugo Ekitike mới là người tạo nên sự ăn ý với Wirtz chứ không phải là Isak. Cặp đôi này đã cùng nhau phối hợp tạo ra 6 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này, nhiều hơn bất kỳ cặp đôi nào khác ở Premier League.

Sự ăn ý với Ekitike đã đến ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên mà cả hai cùng nhau thi đấu. Wirtz đã phối hợp với tuyển thủ Pháp để giúp Liverpool dẫn trước trong trận tranh Siêu cúp Anh với Crystal Palace.

Tuy nhiên, cặp đôi này không phối hợp để tạo ra bàn thắng thêm lần nào nữa cho đến trận thắng 2-1 trước Wolves vào 27/12 năm ngoái. Trong trận đấu đó, Ekitike đã dẫn bóng lên gần vòng cấm rồi kiến tạo cho Wirtz ghi bàn.

Ekitike kiến tạo cho Wirtz.

Wirtz đang ngày càng có nhiều cơ hội ghi bàn hơn, anh đã ghi sáu bàn trong 10 lần ra sân gần nhất và tạo ra nhiều cơ hội chất lượng hơn. Trong khi khả năng phối hợp của Ekitike tiếp tục được cải thiện, bổ sung cho khả năng săn bàn ấn tượng của anh.

Dưới đây là pha phối hợp làm nổi bật cho sự ăn ý của Ekitike và Wirtz trong trận đấu với Barnsley ở vòng 3 FA Cup.

Ekitike đập nhả ăn ý với Wirtz.

Việc xây dựng sự ăn ý và kết nối cho hàng công mới của Liverpool luôn cần thời gian. Việc đó càng khó khăn hơn khi phải thi đấu trong bối cảnh hàng phòng ngự của các đối thủ chơi lùi sâu, các cầu thủ đang sa sút phong độ.

Tuy nhiên, chất lượng của từng cá nhân đang giúp ích rất nhiều. Cả hai đều bắt đầu thể hiện tài năng của mình thường xuyên hơn. Pha rê bóng mà Wirtz thực hiện khi kiến ​​tạo cho Ekitike trong trận đấu với Newcastle là điều anh chưa từng làm được trước đó trong mùa giải.

Wirtz dẫn bóng vào vòng cấm rồi chuyền bóng cho Ekitike ghi bàn.

"Thật tuyệt khi được chơi cùng những cầu thủ như Hugo (Ekitike)," Wirtz nói với BBC Sport tháng trước. "Anh ấy là một người tuyệt vời, một người có cá tính mạnh mẽ, một người bạn tốt của tôi. Chúng tôi biết nhau từ Bundesliga, đã từng đối đầu nhau vài lần và thậm chí còn đổi áo đấu nữa.

"Anh ấy là một cầu thủ xuất sắc và thậm chí còn khiến tôi bất ngờ khi lần đầu tiên thấy anh ấy tập luyện và thi đấu ở đây vì tôi không biết anh ấy giỏi đến vậy. Chơi cùng anh ấy rất thú vị vì anh ấy biết cách di chuyển không bóng và cách phối hợp với nhau."

Điều đó đã được thể hiện trong bàn thắng của Wirtz vào lưới Qarabag ở Champions League. Ekitike di chuyển ra biên, Wirtz giữ vị trí ở trung lộ và tiếp tục di chuyển vào khoảng trống ở phía trước. Ekitike rê bóng khéo léo rồi tung ra đường chuyền thuận lợi cho Wirtz dứt điểm từ rìa vòng cấm.

Sự ăn ý của Wirtz và Ekitike.

Florian Wirtz tìm lại giá trị của bản thân

Khoảng cách giữa Wirtz và các đồng đội dường như đang thu hẹp. Anh ấy đã không còn chịu áp lực với việc phải nỗ lực xoay chuyển cục diện trận đấu bằng những khoảnh khắc kỳ diệu với trái bóng. Giờ đây, anh ấy giống như một sợi dây liên kết trong các pha phối hợp của đội bóng , hơn là một cầu thủ đơn lẻ, luôn cố gắng tìm kiếm khoảnh khắc tỏa sáng.

Đó là dấu hiệu cho thấy anh ấy đang trưởng thành cùng Liverpool và Liverpool cũng đang trưởng thành cùng anh ấy. Điều đó có nghĩa là Florian Wirtz đã được là chính mình.

(The Athletic)