Thép Xanh Nam Định hòa Johor, vào bán kết Cúp C1 Đông Nam Á với ngôi nhất bảng

TPO - Tối 5/2, CLB Thép Xanh Nam Định đã có trận hoà 1-1 với Johor Darul Tazim (Malaysia), qua đó giành vé vào bán kết cúp Vô địch các CLB Đông Nam Á với vị trí nhất bảng B.

Nam Định lỡ cơ hội đánh bại Johor Darul Tazim nhưng vẫn bảo vệ thành công ngôi đầu bảng B và giành quyền vào bán kết cúp C1 Đông Nam Á 2026

Nam Định ra sân với đội hình xuất phát không có sự góp mặt của Nguyễn Xuân Son, tiền đạo đang có phong độ ổn định sau chấn thương. Ngược lại, Johor Darul Tazim tung lực lượng mạnh nhất thời điểm hiện tại và thi đấu đầy quyết tâm để tranh ngôi đầu bảng.

Điều này khiến đội chủ nhà phần nào gặp khó khăn những phút đầu tiên. Tuy nhiên, thế trận sau đó trở nên cân bằng, đôi bên chơi "ăn miếng, trả miếng" với tốc độ khá cao.

Phút 34, xuất phát từ pha phản công nhanh của Nam Định, Caio Cesar bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Pha đá phạt đền của Caio Cesar sau đó bị thủ môn Johor đẩy ra nhưng Văn Vĩ kịp băng vào đá bồi, ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp 2, Nam Định tiếp tục duy trì thế trận thuận lợi trước đối thủ. Cơ hội để đội bóng thành Nam nới rộng cách biệt đến ở phút 54 khi lần thứ 2 trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả phạt 11m. Tuy nhiên lần này, Percy Tau đã không thắng được thủ môn Andoni.

Trong thời gian còn lại, các chân sút Nam Định tiếp tục lỡ khá nhiều cơ hội trước khung thành Johor và đến phút 87, đội khách được hưởng quả phạt 11m khi Dijks để tay chạm bóng trong vòng cấm. Bergson không lỡ cơ hội đánh bại Nguyên Mạnh, cân bằng tỷ số 1-1.

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, qua đó giúp Nam Định giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng B. Đối thủ tại bán kết của Nam Định sẽ là Selangor, đội nhì bảng A.