Nhận định Shan Utd vs Thép Xanh Nam Định, 18h30 ngày 4/12: Nuôi hy vọng

TPO - Nhận định bóng đá Shan Utd vs Thép Xanh Nam Định, lượt trận đấu thứ hai ASEAN Club Championship 2025/26 lúc 18h30 ngày 4/12 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau khi không thành công tại AFC Champions League Two, Thép Xanh Nam Định sẽ dồn sức cho mặt trận ASEAN Club Championship để nuôi hy vọng về một dấu ấn sẽ được tạo ra.

Nhận định trước trận đấu Shan Utd vs Thép Xanh Nam Định

Sau trận thua tai hại Ratchaburi, Thép Xanh Nam Định đã rơi xuống vị trí thứ ba của bảng đấu với 6 điểm, khiến cửa đi tiếp tại mặt trận AFC Champions League Two chỉ tồn tại trên lý thuyết. Đây là nỗi thất vọng lớn nếu nhìn lại những khoản đầu tư khổng lồ cho dàn ngoại binh. Việc cũng đang thất thế tại LPBank V.League 2025/26 khiến ASEAN Club Championship trở thành tia hy vọng, cứu vãn mùa giải ảm đạm.

Vì vậy, sẽ không ngạc nhiên khi đội bóng thành Nam dồn sức cho chuyến làm khách tới Myanmar tối nay. Trước trận đấu, HLV Mauro cho biết, "trận đấu với Shan Utd sẽ không dễ dàng nhưng mục tiêu của toàn đội sẽ không thay đổi, Thép Xanh Nam Định sẽ cố gắng thích nghi với điều kiện sân khách và hướng tới kết quả tốt nhất".

Ông cũng chia sẻ, qua phân tích, "Shan United mới thay HLV trưởng và là đội bóng có lối chơi rõ ràng tại giải quốc nội, đồng thời sở hữu vài cái tên nổi bật như cầu thủ số 8 và số 10".

Tuy nhiên, xét trên nhiều khía cạnh, từ đẳng cấp, chất lượng đội hình đến kinh nghiệm, Shan Utd khó có thể sánh với Thép Xanh Nam Định. Có thể có những khó khăn nhất định, nhưng đội bóng của Xuân Son đủ khả năng giành chiến thắng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Shan Utd vs Thép Xanh Nam Định

Thép Xanh Nam Định đang có phong độ không tốt, khi không thắng 7 trận liên tiếp ở đấu trường V.League và cũng thua 3 trận liền tại AFC Champions League Two. 8 trận đã qua ở mọi đấu trường, đội bóng thành Nam chỉ thắng 1, còn lại thua 4 hòa 3.

Với Shan Utd, họ đã thắng 3 trận đã qua ở mặt trận quốc nội. Thế nhưng đội bóng Myanmar lại khá lép vế khi bước ra sân chơi quốc tế. 3 trận gần nhất tại AFC Challenge League, họ thua cả 3.

Thông tin lực lượng Shan Utd vs Thép Xanh Nam Định

Shan Utd sẽ cố gắng phát huy lợi thế sân nhà, đồng thời hy vọng bộ đôi người Brazil, Matheus Souza và Hamilton có một trận xuất sắc.

Bên phía Thép Xanh Nam Định, họ đang mong đợi sự trở lại của Xuân Son sẽ đem đến động lực mới cho đội bóng, và nếu anh kết hợp tốt với các ngoại binh khác như Percy Tau, Romulo hay Hansen, một chiến thắng hoàn toàn có thể nghĩ tới.

Đội hình dự kiến Shan Utd vs Thép Xanh Nam Định

Shan Utd: Aung, Soe Aung Wunna, Thu Ye Min, Mauricio, Aizu, Tun Myo Ku, Matheus Souza, Khant Myat Kaung, Hirota, Kyaw, Hamilton

Thép Xanh Nam Định: Caique, Văn Tới, Waiber, Lucao, Kevin Phạm Ba, Tau Percy, Romulo, Hoàng Anh, Hansen, Caio Cesar, Xuân Son.

Dự đoán tỷ số Shan Utd 1-2 Thép Xanh Nam Định