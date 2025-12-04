Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chelsea thua sốc đội mới lên hạng, HLV thốt lên ‘quá tệ!’

Đặng Lai

TPO - HLV Enzo Maresca đã dùng những từ ngữ nặng nề nhất để nhận xét về màn thể hiện của các cầu thủ Chelsea khi họ thua Leeds 1-3.

img-7425.jpg

Rạng sáng nay tại vòng 14 Ngoại hạng Anh, Chelsea đã nhận trận thua bất ngờ trước đội bóng đang trong nhóm đua trụ hạng là Leeds. Ngay hiệp 1, Chelsea cầm bóng 73% nhưng lại để Leeds dẫn 2 bàn. Phút thứ 6, mành lưới đội khách rung lên sau pha đánh đầu dũng mãnh của Jaka Bijol. Cuối hiệp 1, Ao Tanaka tung cú đá không thể cản phá từ khoảng cách 25 m, đưa tỷ số lên 2-0.

Chelsea đã nỗ lực vùng lên trong hiệp 2 nhưng tất cả những gì họ có được chỉ là bàn danh dự. Đội bóng này nhận thêm 1 bàn thua để ra về với thất bại 1-3, đáng quên nhất từ đầu chiến dịch.

Trận thua này càng người hâm mộ đặt dấu hỏi trong bối cảnh Chelsea đã đại thắng Barcelona và vừa cầm hòa ở thế thiếu người trước Arsenal. Chính HLV Enzo Maresca cũng khó hiểu với màn thể hiện của học trò.

img-7423.jpg
Neto ghi bàn danh dự cho Chelsea

Ông nói: “Chắc chắn, đây là màn thể hiện rất tệ. Họ giỏi hơn chúng tôi về mọi mặt. Tôi cố gắng phân tích và học hỏi từ trận đấu này và tập trung vào trận tiếp theo.

Chúng tôi đã cầm rất nhiều bóng nhưng lại bị dẫn trước 2-0. Đó không phải là về sở hữu bóng. Sở hữu bóng là bạn phải đạt được mục đích. Chúng tôi thì không đạt được mục đích gì cả. Hôm nay họ giỏi hơn chúng tôi về mọi mặt và xứng đáng giành chiến thắng. Xin chúc mừng họ.

Khi đã thi đấu tốt với Barcelona và Arsenal, bạn mong đợi màn trình diễn tốt hơn tối nay. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể”.

Theo HLV này, vấn đề lớn nhất là Chelsea đã chơi thiếu tập trung: “Đó là thực tế. Premier League, bạn cần phải nỗ lực trong mọi trận đấu, bất kể ở nhà, sân khách, bất kể đối thủ nào. Chúng tôi đã mất tập trung. Trên không, dưới sân bóng, đấu tay đôi, bóng 2... Tất cả các khía cạnh họ đều tốt hơn chúng tôi”.

Đặng Lai
