Bất ngờ với danh tính HLV trưởng vừa được Thép Xanh Nam Định bổ nhiệm

Jeronimo

Theo thông báo từ Thép Xanh Nam Định, để vận hành hiệu quả, một số vị trí được sắp xếp lại. Theo đó, ông Vũ Hồng Việt sẽ đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc công ty và Giám đốc điều hành CLB còn ông Nguyễn Trung Kiên là Giám đốc kỹ thuật.

Với vai trò Tổng giám đốc công ty và Giám đốc điều hành, ông Vũ Hồng Việt đã trao quyết định bổ nhiệm HLV trưởng cho ông Mauro Jeromino, nhà cầm quân sinh năm 1987 người Bồ Đào Nha. HLV Jeronimo không phải cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ông từng làm việc tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, sau đó trở thành HLV trưởng CLB PVF - CAND vào năm 2022.

HLV Jeronimo gây ấn tượng khi phát hiện và bồi dưỡng các tài năng như Thanh Nhàn, Hiểu Minh và Xuân Bắc, những người đang khoác áo U22 Việt Nam. Ông chia tay PVF - CAND vào mùa xuân 2025 sau 6 năm gắn bó. Cách đây không lâu, ông được cho là đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng phụ trách hệ thống đào tạo trẻ của CLB Thể Công Viettel.

Với Thép Xanh Nam Định, HLV Jeronimo được kỳ vọng sẽ gây dựng bản sắc, đồng thời giúp đội bóng thành Nam tiến xa ở mọi đấu trường khi gặp gỡ các cầu thủ trên sân vận động Thiên Trường. “Tôi rất vinh dự được về làm việc tại Thép Xanh Nam Định", chiến lược gia 38 tuổi chia sẻ, "Đây là đội bóng chất lượng, được đầu tư tốt, có nhiều cầu thủ giỏi. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, giành những kết quả tốt nhất. Mùa giải năm nay Thép Xanh Nam Định dự bốn đấu trường, cả quốc tế và quốc nội. Đó vừa là thách thức, vừa là vinh dự. Không nhiều đội bóng ở Việt Nam có cơ hội như vậy”.

Hiện Thép Xanh Nam Định đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH LPBank V.League 2025/26 với 10 điểm sau 10 trận, kém đội đầu bảng Ninh Bình FC tới 17 điểm. Tại AFC Champions League Two, họ đứng thứ hai bảng F sau Gamba Osaka, trong khi xếp thứ ba bảng B ASEAN Club Championship.