Sau biểu tình sinh viên, đến lượt cầu thủ bóng đá biểu tình ở Nepal

TPO - Vài tháng sau cuộc biểu tình của sinh viên lan rộng khắp đất nước, mới đây Nepal lại đối diện với một cuộc biểu tình nữa. Nó diễn ra trong phạm vi nhỏ vì đây chỉ là cuộc biểu tình của các tuyển thủ quốc gia. Nhưng để các cầu thủ phải xuống đường thì đó là vấn đề rất lớn của nền bóng đá này.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng là nhiều tuyển thủ cảm thấy mất kiên nhẫn khi các quan chức thể thao không thực hiện lời hứa nối lại giải vô địch quốc gia. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà gần 3 năm qua, Nepal không có giải vô địch bóng đá. Điều đó khiến các cầu thủ thiếu môi trường thi đấu chuyên nghiệp để rèn luyện, một số người buộc phải tìm kiếm cơ hội ở các quốc gia khác. Một số thì phải giải nghệ…

Huấn luyện viên Matt Ross khi lên cầm quân ở đội tuyển Nepal đã hối thúc những nhà lãnh đạo liên đoàn bóng đá cũng như cơ quan quản lý thể thao phải sớm đưa giải quốc nội trở lại. Nhưng qua nhiều nỗ lực, có lẽ ông hiểu rằng mình không thể thay đổi tình hình. Sau trận thua Việt Nam 0-1 trên sân Thống Nhất hồi tháng 10, ông đã rời đi để nhận lời dẫn dắt đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa, để lại những “bản vẽ” dang dở.

Với các cầu thủ còn lại ở đội tuyển Nepal, họ vẫn tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi. Thủ môn, đội trưởng Chemjong là người đi tiên phong. Cùng nhiều cầu thủ, Chemjong đã tổ chức biểu tình. Họ xuống đường yêu cầu Liên đoàn bóng đá nước nhà phải sớm thực hiện lời hứa nối lại giải vô địch quốc gia.

Các cầu thủ Nepal khao khát có được giải VĐQG của riêng mình

Sức ép đã thể hiện rõ tại một buổi lễ chia tay đội tuyển ở trụ sở LĐBĐ Nepal vào ngày 12/11, trước khi đội đến Bangladesh đá giao hữu. Sự kiện, với sự góp mặt của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Nepal, đã phải kết thúc đột ngột khi các tuyển thủ bắt đầu đặt câu hỏi dồn dập về kế hoạch nối lại giải trong nước. Vị quan chức này dường như không thể đưa ra câu trả lời nên rút lui, với lý do bận tham dự họp nội các.

Để trấn an các cầu thủ, chủ tịch LĐBĐ Nepal Pankaj Bikram Nembang, đã tuyên bố: “Chúng tôi luôn làm việc vì sự cải thiện của các cầu thủ và các bên liên quan”. Nhưng trước câu hỏi tương tự, ông cũng từ chối trả lời.

Bất chấp nhiều nỗ lực, dường như các tuyển thủ Nepal vẫn không có được điều tối thiểu mà các đồng nghiệp đang có ở các nền bóng đá khác. Đó là được chơi bóng ở một giải vô địch quốc gia trên đất nước của mình…