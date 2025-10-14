Có hay không chuyện LĐBĐ Nepal kiện Malaysia lên FIFA?

TPO - Theo tờ Guardian của Anh, Liên đoàn bóng đá Nepal (ANFA) đã đệ đơn khiếu nại Malaysia lên FIFA vì sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu. Tuy nhiên thông tin này không chắc đã chính xác.

Trong bài viết được đăng tải ngày 6/10, tờ Guardian của Anh đã viết về những khó khăn mà HLV Matt Ross phải đối mặt khi dẫn dắt đội tuyển bóng đá Nepal. Ngoài cơ sở hạ tầng yếu kém, thiếu nền tảng trong đào tạo cũng như lỗ hổng khi xây dựng văn hóa bóng đá, nỗ lực đặt nền móng phát triển lâu dài của Ross còn vấp phải biến động xã hội nghiêm trọng với cuộc biểu tình của Gen Z.

Guardian cũng đề cập đến chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 của Ross và các học trò, với chuyến hành quân đến Việt Nam để chơi hai trận đấu. Tuy nhiên, Guardian viết, "LĐBĐ Nepal (ANFA) đã đệ đơn khiếu nại Malaysia về thất bại 0-2 sau khi FIFA ra án phạt về việc gian lận cầu thủ nhập tịch, đồng nghĩa với kết quả có thể đảo ngược".

Khá ngạc nhiên khi không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào về việc ANFA đệ đơn khiếu nại từ các báo của Nepal (bằng tiếng Nepal hoặc tiếng Anh), kể cả trang chủ của ANFA. Ở một số bài viết liên quan, họ chỉ đề cập đến việc Ủy ban kỷ luật FIFA áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vì tội làm giả giấy tờ nhập tịch. Đồng thời, nói thêm rằng "Nepal có thể hưởng lợi" trong trường hợp Malaysia nhận thêm án phạt từ AFC. Truyền thông Nepal thậm chí không nhắc tên những cầu thủ làm giả giấy tờ nhập tịch của Malaysia từng ra sân ở trận đấu với Nepal hồi tháng 3.

Malaysia đánh bại Nepal 2-0 ở loạt trận mở màn Vòng loại Asian Cup 2027.

Guardian thì có, khi chỉ ra Hector Hevel, người ghi bàn làm nên chiến thắng 2-0 của Malaysia trước Nepal cũng nằm trong số cầu thủ gian lận. Ban đầu tờ báo Anh còn nhầm lẫn, viết rằng đó là La'Vere Corbin-Ong, nhưng đã sửa lại. Đây không phải thông tin duy nhất thiếu chính xác.

Trong bài, khi nói về việc bóng đá không thường xuyên diễn ra ở đất nước Nam Á, Guardian viết "giải đấu chính là Nepal Super League chỉ diễn ra trong hơn một tháng tại một sân vận động duy nhất". Trên thực tế, Martyr's Memorial A-Division League mới là giải chính, cũng là giải đấu hạng cao nhất Nepal, mang đến tấm vé tới đấu trường châu lục cho đội vô địch. Có điều giải không được tổ chức hai mùa gần nhất vì giữa ANFA và các CLB không thống nhất được các vấn đề liên quan. Giải này đang được tái khởi động và dự kiến khởi tranh vào tháng 12 tới. Trong khi đó, Nepal Super League là giải đấu nhượng quyền thương mại và chỉ có 7 đội tham dự.

Vì vậy, có quyền nghi ngờ về tính xác thực của thông tin "ANFA đệ đơn khiếu nại" mà Guardian đã đưa.