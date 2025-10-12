Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Bóng đá Nepal bất ổn trước cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam

Thanh Hải
TPO - Trong lúc đội tuyển Nepal chuẩn bị cho trận thứ hai gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 14/10, bóng đá ở đất nước Nam Á tiếp tục rơi vào tình trạng bất ổn.

football-protest-npl-13.jpg
Người hâm mộ bóng đá Nepal biểu tình trước trụ sở ANFA.

Trưa ngày 12/10, đông đảo người hâm mộ đã tập trung trước khu phức hợp của Liên đoàn bóng đá Nepal (ANFA) ở Satdobato, yêu cầu khôi phục lại giải bóng đá hạng cao nhất Nepal A-Division League.

Sau mùa giải 2023, A-Division League cũng dự kiến tổ chức vắt qua hai năm tương tự những gì V.League của Việt Nam đã làm. Tuy nhiên mùa 2023/24 và 2024/25 đã không diễn ra như dự định. ANFA đang lên kế hoạch tái khởi động lại giải đấu (mùa 2025/26) vào tháng 12 tới, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể đi đến thống nhất với 14 CLB về lịch trình, thể thức, sân vận động, tài trợ, ngân sách và các vấn đề khác liên quan đến quản lý giải đấu.

Theo kế hoạch, một cuộc họp giữa ANFA và đại diện 14 đội bóng sẽ được tổ chức vào hôm nay, 12/10, nhưng rốt cuộc lại bị hủy bỏ. Đây cũng là lần thứ hai cuộc họp không thể diễn ra. Điều này làm gia tăng sự bất mãn của các CLB và người yêu bóng đá Nepal, khi A-Division League chưa thể quay trở lại sau 854 ngày.

Ở cuộc biểu tình phản đối, người hâm mộ giơ các các biểu ngữ yêu cầu "cứu lấy bóng đá" và "cải tổ ANFA" bởi "điều hành kém và thiếu minh bạch trong điều hành, quản lý ngân sách".

558874360-1117894137169737-63837.jpg
ĐT Nepal tập luyện tại TP.HCM sau trận thua 1-3 trước ĐT Việt Nam.

Vài ngày trước, sau khi dẫn dắt Sri Lanka hiện đứng thứ 197 trên BXH FIFA đánh bại Turkmenistan đang xếp thứ 138 ở vòng loại Asian Cup 2027, HLV Abdullah Al Mutairi đã không quên chỉ trích ANFA.

Từng là HLV ĐTQG Nepal nhưng bị sa thải vào năm 2022, chiến lược gia người Kuwait nói: "Người Nepal nói rằng loại bỏ tôi sẽ giúp đội tuyển tốt hơn. Nhưng sau 3 năm, bóng đá Nepal không tốt lên như họ nói. Rõ ràng vấn đề không phải ở các cầu thủ hay cách huấn luyện, mà nằm ở tổ chức, cấu trúc và môi trường bóng đá".

Với 6 điểm sau 3 trận, giống như Turkmenistan và Thái Lan ở bảng D, Sri Lanka đang tràn đầy cơ hội lần đầu tiên dự Asian Cup. Trong khi đó, cánh cửa gần như đã khép với Nepal khi vẫn chưa có điểm nào tại bảng F. Thầy trò HLV Matt Ross sẽ tái đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 14/10 cũng trên sân Gò Đậu.

Thanh Hải


