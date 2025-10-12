Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thua cay đắng Iraq, Indonesia dừng bước tại vòng loại World Cup

Khanh Kiều

TPO - Giấc mơ tham dự VCK World Cup của bóng đá Indonesia đã "tan thành mây khói" sau thất bại tối thiểu trước Iraq.

2025-10-11t202235z1580966924up1elab1klmg7rtrmadp3soccer-worldcup-irq-idn-report-17602149265051273613.jpg
Indonesia thất bại đau đớn trước Iraq.

Thất bại trước Saudi Arabia ở lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 4 đã đẩy Indonesia vào thế chân tường. Indonesia bước vào trận đấu với Iraq, với nhiệm vụ phải giành ít nhất 1 điểm để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 5. Vì thế, HLV Patrick Kluivert lựa chọn lối chơi tấn công trước Iraq trong hiệp đấu đầu tiên. Mặc dù đã thay đổi khá nhiều nhân sự và chiến thuật, Indonesia gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng mành lưới của Iraq.

Đoàn quân của HLV Graham Arnold tổ chức phòng ngự chặt chẽ và kiên nhẫn chờ đợi những pha phản công. Thực tế, Indonesia đã có những cơ hội thuận lợi để mở tỷ số nhưng các cầu thủ tấn công như Zijlstra, Thom Haye đều bỏ lỡ đầy đáng tiếc. Đội bóng "xứ Vạn đảo" lấn lướt đối thủ ở nhiều thống kê quan trọng xuyên suốt hiệp 1 như số lần dứt điểm, số cơ hội, số lần hưởng phạt góc. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn không đến với Indonesia và hiệp đấu khép lại với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp 2, các học trò của HLV Patrick Kluivert không còn duy trì được sức ép và dần đánh mất thế trận. Indonesia dứt điểm 7 lần trong hiệp 1 và giữ bóng 58%, nhưng những con số này bỗng chốc giảm mạnh trong hiệp 2. Garuda chỉ còn kiểm soát bóng 51% và tung ra vỏn vẹn 2 lần dứt điểm cầu môn. HLV Iraq, ông Graham Arnold cho thấy sự "cao tay" so với Patrick Kluivert trong hơn 45 phút của hiệp 2, khi những sự thay đổi người của chiến lược gia người Australia phát huy tác dụng.

Phút 78, hai cầu thủ vào sân thay người bên phía Iraq đã phối hợp với nhau để tạo nên bàn thắng mở tỷ số. Youssef Amyn kiến tạo cho cựu cầu thủ MU Zidane Iqbal xé lưới thủ thành Maarten Paes. Có bàn thắng dẫn trước, Iraq co về phòng ngự rất lỳ lợm trong khoảng thời gian còn lại, khiến Indonesia rơi vào thế bế tắc. Iraq giữ sạch mành lưới bất chấp việc hậu vệ Tahseen nhận thẻ đỏ vào cuối trận.

Iraq có 3 điểm và sẽ cạnh tranh tấm vé vào thẳng VCK World Cup với Saudi Arabia ở lượt trận cuối cùng. Trong khi đó, Indonesia nói lời chia tay với giấc mơ dự giải vô địch thế giới sau 2 trận thua tại vòng loại thứ 4.

Khanh Kiều
