Thủ môn Nepal có bài khởi động... không giống ai

TPO - Chiều 13/0, sau phần tập của đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Nepal bắt đầu phần tập quen sân "nhà" Thống Nhất. Thủ môn đội trưởng Chamjong có màn làm nóng không giống ai khi treo ngược người trên xà ngang.

Buổi tập đội tuyển Nepal dù dưới cơn mưa nặng hạt nhưng thủ môn đội trưởng Chamjong có màn làm nóng không giống ai khi treo ngược người trên xà ngang.

HLV Matthew Ross của đội tuyển Nepal tự tin cho biết nếu không có cầu thủ nào nhận thẻ đỏ trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào tối mai (14/10), Nepal sẽ giành được điểm. Ở trận đấu ngày 9/10, đội tuyển Nepal bị đuổi một người ở cuối hiệp một, khi đó tỷ số đang là 1-1. Chỉ sau khi bị mất người, Nepal mới thua thêm hai bàn và thua chung cuộc 1-3.

Điều khá thú vị ở chỗ HLV Matthew Ross lại mong trận đấu ngày mai trên sân Thống Nhất có mưa. Theo vị HLV người Australia, nếu trời mưa, điều đó sẽ có lợi cho đội tuyển Nepal.

Ông Matthew Ross chia sẻ: “Đất nước Nepal vừa trải qua một cơn mưa lớn. Trước khi đến Việt Nam, chúng tôi cũng thi đấu ở Bangladesh dưới điều kiện thời tiết không tốt. Một cầu thủ của tôi đang đá bóng ở giải vô địch Bangladesh, họ đã quen việc thi đấu dưới những cơn mưa”. “Tôi cũng có thể nói rằng sân bãi ở Bangladesh không tốt bằng các sân bóng tại Việt Nam, nên chúng tôi sẽ không gặp vấn đề gì nếu phải thi đấu dưới mưa, trên mặt sân khá tốt tại TPHCM. Thậm chí, với đội tuyển Nepal, trời mưa càng lớn càng tốt, chúng tôi càng có lợi”, HLV Matthew Ross khẳng định.

Các tuyển thủ Nepal khởi động bằng bài tranh chấp trên không.

Sau đó, là bài tập tỳ đè. Có lẽ, HLV Nepal đã chuẩn bị cho một trận đấu sòng phẳng với đội tuyển Việt Nam.

Các bài tập không chiến được triển khai đầu buổi.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, việc đặt trường hợp hai đội sẽ chơi với cùng 11 cầu thủ từ đầu đến cuối trận đấu ngày mai, liệu Nepal có đủ sức giành điểm trước đội tuyển Việt Nam, HLV Matthew Ross khẳng định: “Tôi tin rằng nếu chúng tôi thi đấu đủ người, chúng tôi có thể thực hiện được điều đó, sẽ có điểm trong trận đấu ngày mai”.

“Dù vậy, vấn đề của chúng tôi hiện tại là thể trạng và khả năng hồi phục của các cầu thủ. Trước đây, tôi đã từng đề cập đến việc các cầu thủ của tôi không đạt trạng thái tốt nhất trước khi đến Việt Nam tham dự hai trận đấu vòng loại Asian Cup. Hiện giờ, ưu tiên của tôi là giúp cho các cầu thủ trẻ hồi phục trước trận đấu ngày mai”, HLV Matthew Ross phân tích.

Thủ môn đội trưởng Chamjong của Nepal tự tin: “Tôi biết các cầu thủ Việt Nam có những cầu thủ tạt bóng rất tốt. Họ thực hiện nhiều quả tạt có chất lượng hôm 9/10, nhưng tôi cho rằng tôi cũng đã làm tốt phần việc của mình, trong việc ngăn chặn phần lớn những pha tạt bóng như thế này”.

“Tôi cũng không có gì quá lo lắng về việc các cầu thủ Việt Nam tuyên bố rằng sẽ ghi nhiều bàn thắng vào lưới của tôi. Tôi vẫn sẽ tập trung làm phần việc của mình, cũng không quá để tâm đến thời tiết”, thủ môn Chamjong nói thêm.

Một chi tiết quan trọng khác được HLV Matthew Ross tiết lộ về cách đội Nepal tiếp cận khung thành của đội tuyển Việt Nam, đó là khai thác các tình huống cố định. Ở trận lượt đi, Nepal từng ghi bàn vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm theo cách này.

Ông Matthew Ross chia sẻ: “Chúng tôi vẫn sẽ tập kỹ các tình huống cố định. Cầu thủ của tôi nhanh, khoẻ, đấy sẽ là một trong những phương án để đội tuyển Nepal tiếp cận khung thành đội tuyển Việt Nam”. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal sẽ diễn ra lúc 19h30 tối mai (14/10), trên sân Thống Nhất (TPHCM).