Người hâm mộ ấn tượng với nụ cười Dimitar Berbatov, Nemanja Vidic, Luis Nani và Wes Brown

Hàng ngàn bạn trẻ đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ rất sớm để chờ xin chữ ký 4 "quỷ đỏ thành Manchester" thần tượng.

Nhiều bạn trẻ tự nghĩ ra những vật dụng có thể lưu chữ ký của những thần tượng theo cách riêng. Có bạn in ảnh, có bạn săn quả bóng màu MU...Tất cả đều cùng hướng sự hâm mộ các thần tượng không biên giới. Bạn Trần Đoàn Quốc Đạt (ngụ Quận 3 cũ) xúc động: "Không thể tin được là tấm ảnh có bốn thần tượng được cả bốn chữ ký, món quà này với em là vô giá. Em đã tự tay chọn ảnh, thiết kế và in. Bên cạnh đó, em theo dõi sát sao hành trình của 4 cầu thủ, hôm qua em cũng sân bay đón mà không kịp".

Theo như nhiều người hâm mộ chia sẻ, nụ cười của 4 thần tượng MU chính là điều ấn tượng nhất.

4 "quỷ đỏ thành Manchester" nói "Xin chào Việt Nam" bằng tiếng Việt.



Vidic có nụ cười khá hiền, trả lời phỏng vấn rất từ tốn.

"Em thích nụ cười của anh Vidic, nhìn hài và hiền khô", bạn Lê Cát Linh Đông, ngụ Tây Ninh nhận xét.

"Sao anh Wes Brown ở ngoài nhìn hiền ghê, cười nhẹ nhưng rất hay cười. Dạo này chắc ít chơi bóng nên em anh ấy hơi tròn, nhìn rất dễ thương", một bạn trẻ chia sẻ.

"Tôi thích sự trầm ngâm của Dimitar Berbatov. Suốt buổi rất ít thấy anh ấy cười, có lẽ thời tiết ở TPHCM làm anh ấy chưa thích nghi. Nhưng thật tình nhìn thấy các cầu thủ bằng da bằng thịt ở ngoài để lại cảm xúc trong tôi rất đặc biệt", ông Nguyễn Văn Thành, ngụ xã Cần Giờ nhận xét.

Nani có lẽ nhận được nhiều sự quan tâm nhất của người hâm mộ vì cầu thủ này luôn cười và khá hài hước.

Khoảng khắc của Nani và Wes Brown.