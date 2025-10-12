Người hâm mộ ấn tượng với nụ cười Dimitar Berbatov, Nemanja Vidic, Luis Nani và Wes Brown

TPO - Ngày 12/10, 4 huyền thoại của câu lạc bộ Manchester United: Dimitar Berbatov, Nemanja Vidic, Luis Nani và Wes Brown đến với sự kiện Chung kết toàn quốc của Tiger Street Football 2025 và giao lưu với người hâm mộ.
Nhiều bạn trẻ tự nghĩ ra những vật dụng có thể lưu chữ ký của những thần tượng theo cách riêng. Có bạn in ảnh, có bạn săn quả bóng màu MU...Tất cả đều cùng hướng sự hâm mộ các thần tượng không biên giới. Bạn Trần Đoàn Quốc Đạt (ngụ Quận 3 cũ) xúc động: "Không thể tin được là tấm ảnh có bốn thần tượng được cả bốn chữ ký, món quà này với em là vô giá. Em đã tự tay chọn ảnh, thiết kế và in. Bên cạnh đó, em theo dõi sát sao hành trình của 4 cầu thủ, hôm qua em cũng sân bay đón mà không kịp".