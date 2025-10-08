Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Người hâm mộ thích thú xem Văn Toàn, Văn Hậu 'đấu ngón'

Phạm Nguyễn

Tại một sự kiện trải nghiệm trò chơi bóng đá trên điện thoại ở TPHCM chiều 8/10, người hâm mộ bị thu hút bởi sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và hậu vệ Nguyễn Văn Hậu đối đầu trực tiếp.

Tại sự kiện, đơn vị tổ chức EA sport FC mobil cho biết, năm cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam Xuân Son, Hoàng Đức, Công Phượng, Văn Toàn và Văn Hậu chính thức xuất hiện trong EA SPORTS FC Mobile Việt Nam.

Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình bản địa hóa, giúp người chơi Việt có được trải nghiệm quen thuộc và tự hào khi có thể đưa các ngôi sao tuyển Việt Nam ra sân, sát cánh cùng các huyền thoại bóng đá thế giới trong đội hình của mình.

img-4967.jpg
Người hâm mộ thích thú xem Văn Toàn tinh chỉnh trước khi bắt đầu trận đấu với Văn Hậu.
img-4975.jpg
Hai tuyển thủ Việt Nam tập trung tấn công khi đối đầu trực tiếp bằng cách kết nối hai tài khoản.

"Nó như một kiểu mình được sở hữu các tuyển thủ Việt Nam, chơi mọi lúc mọi nơi. Tôi nghĩ với thử thách 2 ngày để 'cày' một tuyển thủ Việt Nam, có được 5 tuyển thủ trong vòng 28 ngày thì cũng là một thử thách đáng chinh phục. Khi trò chơi chính thức phát hành ngày 16/10 tới, tôi sẽ cố chinh phục để không phải tốn phí", bạn Lê Thành Khôi, một "game thủ" chia sẻ sau khi trải nghiệm.

img-4945.jpg
img-4942.jpg
Người chơi thích thú chụp lại hình ảnh Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Hoàng Đức xuất hiện trong game. "Phải chi hôm nay có anh Xuân Son, tôi tìm mọi cách xin đấu một trận với anh ấy. Tôi theo dõi sát sao tình hình phục hồi của Xuân Son, tôi mong đợi anh ấy trở lại", một game thủ tiếc nuối.

Đây là tựa game bóng đá thế hệ mới, với hơn 500 triệu lượt tải trên toàn cầu, bản quyền chính thức của hơn 19.000 cầu thủ, 690+ câu lạc bộ và 35+ giải đấu hàng đầu.

Và lần đầu tiên EA SPORTS và Garena chính thức công bố chiến lược phát triển FC Mobile dành riêng cho thị trường Việt Nam, mang đến cho người hâm mộ một trải nghiệm bóng đá di động vừa chân thực, vừa gần gũi, gắn liền với văn hoá bản địa.

Phạm Nguyễn
#Văn Toàn #Văn Hậu #sự kiện bóng đá #trò chơi điện tử #hậu vệ #tiền đạo #TPHCM

