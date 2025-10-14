Nhận định Nepal vs Việt Nam, 19h30 ngày 14/10: Tiếp đà chiến thắng

TPO - Nhận định bóng đá Nepal vs Việt Nam, bảng F vòng loại Asian Cup 2027 lúc 19h30 ngày 14/10 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với những gì đã thể hiện ở trận đấu cách đây 5 ngày, không nghi ngờ gì về một chiến thắng tiếp theo cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Vấn đề chỉ là thắng thế nào, và đội tuyển Việt Nam có thể tạo nên màn trình diễn thuyết phục hơn trước một đối thủ yếu hơn về nhiều mặt.

Ảnh: Duy Anh

Nhận định trước trận đấu Nepal vs Việt Nam

Trong khi chờ đợi phán quyết tích cực từ AFC về việc gian lận của Malaysia, ĐT Việt Nam đã đánh bại Nepal 3-1 vào ngày 9/10 để củng cố vị trí nhì bảng F Vòng loại Asian Cup 2027. Về mặt kết quả đương nhiên không có gì đáng để phàn nàn, nhưng xét trên khía cạnh chuyên môn, chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa thực sự thuyết phục. Trước một Nepal khá yếu và chỉ cầm bóng 25%, ĐT Việt Nam cũng tung ra 24 pha dứt điểm chỉ thu lại 3 bàn thắng. Ngoài ra, việc để đối thủ chọc thủng lưới cũng là một điểm trừ.

Tại cuộc họp báo chiều 13/10, HLV Kim Sang-sik đã hứa hẹn về một sự cải thiện ở trận tái đấu. Ngoài mục tiêu chiến thắng, ông yêu cầu “các cầu thủ chơi một trận cống hiến, di chuyển tốt, phối hợp ăn ý và dứt điểm chính xác”. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nêu rõ nhiệm vụ “không được thủng lưới, phòng ngự chặt chẽ hơn và ghi nhiều bàn thắng”.

Với quyết tâm cùng nỗ lực cải thiện, đây không phải những mục tiêu quá khó với Những chiến binh Sao vàng ngay cả khi Nepal chơi phòng ngự nhằm kiếm điểm số đầu tiên. Trận trước đội quân của HLV Matt Ross đã lộ ra nhiều hạn chế, từ kinh nghiệm thi đấu, thể lực đến kỷ luật chiến thuật. Họ thường lộ ra nhiều không gian cũng như có xu hướng mắc sai lầm trước áp lực, để nếu khai thác triệt để và tận dụng tốt các cơ hội có được, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ về một chiến thắng đậm.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nepal vs Việt Nam

ĐT Việt Nam và Nepal đã ba lần chạm trán trước đây, tất cả đều ở Vòng loại Asian Cup. Hai lần đầu vào năm 2003, Nepal thua 0-5 ở trận lượt đi tại Incheon (Hàn Quốc) và thua tiếp 0-2 ở trận lượt về tại Muscat (Oman). Truyền thông Nepal nói rằng đội tuyển của họ nên quên quá khứ để tìm kiếm kết quả tích cực ở hiện tại, nhưng sau đó thầy trò HLV Matt Ross đã nhận thất bại 1-3 trên sân Gò Đậu.

Chiến thắng trước Nepal mới đây cũng là trận thắng thứ 6 của ĐT Việt Nam trong năm 2025. Mở rộng cả năm 2024, Những chiến binh Sao vàng chỉ thua duy nhất 1 trận (trước Malaysia hồi tháng 6 năm nay), trong khi thắng 10 hòa 2. Còn Nepal, chỉ thắng 1 trận kể từ đầu năm 2025, còn lại hòa 2 và thua 3. Cả 3 thất bại đều diễn ra ở vòng loại Asian Cup 2027, bao gồm trận thua đầu tiên trong lịch sử trước ĐT Lào.

Thông tin lực lượng Nepal vs Việt Nam

Chia sẻ trước trận tái đấu, HLV Matt Ross không chắc chắn các cầu thủ của ông đã hồi phục hoàn toàn sau trận đấu ngày 9/10 và chỉ hy vọng những người ra sân sẽ có trạng thái tốt nhất.

Bên phía ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik xác nhận Bùi Tiến Dũng bị đau lưng nên không tham gia các buổi tập gần đây, vậy nên có thể sẽ ngồi ngoài. Ông cũng để ngỏ khả năng sẽ sử dụng một số cầu thủ ở độ tuổi U23, nhằm giúp họ có thêm trải nghiệm thi đấu.

Đội hình dự kiến Nepal vs Việt Nam Nepal: Kiran Chemjong, Anjan Bista, Bimal Pandey, Rohit Chand, Pujan Uperkoti, Arik Bista, Ayush Ghalan, Suman Lama, Tej Tamang, Manish Dangi, Jung Karki Việt Nam: Trung Kiên, Văn Vĩ, Quang Vinh, Duy Mạnh, Hiểu Minh, Phạm Xuân Mạnh, Hoàng Đức, Thành Long, Hai Long, Đình Bắc, Tiến Linh

Dự đoán tỷ số Nepal 0-4 Việt Nam