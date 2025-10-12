Trong khi nhiều ngôi sao tuyển Anh lo lắng, cầu thủ trẻ 22 tuổi mới ra sân 249 phút lại chắc suất dự World Cup

TPO - HLV Thomas Tuchel đang xây dựng một tuyển Anh đầy hứa hẹn mà không cần các ngôi sao lớn nhất. Và điều này khiến Jude Bellingham, Jack Grealish hay Cole Palmer có lý do để lo lắng khi vẫn được triệu tập. Tuy nhiên với Elliot Anderson thì khác. Chỉ sau 249 phút ra sân, cầu thủ 22 tuổi gần như được đảm bảo suất đá chính.

Trong giai đoạn cuối Gareth Southgate dẫn dắt tuyển Anh, ông đã phải vật lộn để tìm người thay thế Kalvin Phillips. Tại EURO 2024, ông cố gắng tạo ra sự cân bằng ở hàng tiền vệ khi bố trí Declan Rice chơi thấp nhất, với người đá cặp lần lượt là Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher rồi Kobbie Mainoo.

Ở thời Thomas Tuchel, chiến lược gia người Đức đã tìm thấy lời giải hữu hiệu hơn. Ông thích sử dụng Rice ở vị trí cao hơn trên hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-2-3-1, cho phép cầu thủ của Arsenal di chuyển lên phía trước và ảnh hưởng nhiều hơn tới các cuộc tấn công. Vì thế, Tuchel cần một "số 6" khác.

Ban đầu ông nhắm đến Adam Wharton, nhưng chấn thương của tiền vệ Crystal Palace trong lần triệu tập tháng 9 mở ra cơ hội cho Elliot Anderson. Sau 3 trận với 249 phút thi đấu, cầu thủ thuộc biên chế Nottingham Forest chính xác là người mà Tuchel cần trong công cuộc chinh phục World Cup 2026.

Thomas Tuchel trao chiếc mũ cho Anderson trong trận ra mắt tuyển Anh.

Chiến lược gia người Đức hiểu rõ, để cấu thành một đội bóng vô địch thế giới rất cần mẫu nhạc trưởng như Andrea Pirlo của Italia năm 2006, Xavi của Tây Ban Nha năm 2010 hay Toni Kroos của Đức năm 2014. Đó là một cầu thủ nước Anh hiếm khi sản sinh ra, người có thể kiểm soát khu vực trung tâm với vai trò là tiền vệ kiến ​​thiết lùi sâu, phát triển lối chơi từ tuyến dưới.

Rồi Tuchel tìm thấy Anderson. Cầu thủ 22 tuổi sở hữu bộ kỹ năng đa dạng dựa trên thể lực, khả năng cầm bóng, nhãn quan sắc bén và thể lực sung mãn. Anh cũng có thể chơi ở vị trí số 6, số 8 hoặc số 10, thần tượng Kevin De Bruyne và được xưng tụng là "Geordie Maradona" (Maradona người Tyneside).

Ở trận ra mắt với Andorra (Anh thắng 2-0), Anderson thoải mái di chuyển trước hàng phòng ngự, luôn đặt mình vào vị trí tốt để nhận bóng và ngay lập tức hướng lên phía trước. Trận này, anh thực hiện tới 114 đường chuyền với độ chính xác lên đến 93,8%. Với các pha chuyền hỏng, hầu hết đều được anh khắc phục bằng cách đoạt lại bóng nhanh chóng. Tương tự trận thắng Xứ Wales mới đây, tỷ lệ chuyền thành công của Anderson là 96,1% (74/77), tạo ra 2 cơ hội và 6 lần thu hồi bóng. Các thống kê tại Premier League 2025/26 của Anderson cũng rất ấn tượng. Anh sở hữu nhiều đường chuyền nhất bên sân đối phương (244) và thu hồi bóng tốt nhất (47).

Sẽ không bất ngờ nếu Anderson có suất dự World Cup 2026.

Tuchel dĩ nhiên rất hài lòng với khám phá của mình. Nhiều lần ông ca ngợi Anderson một cách công khai, rằng "cậu ấy là cầu thủ xuất sắc, mạnh mẽ và cơ động, tạo ra sự khác biệt trong cả tấn công lẫn phòng ngự, vừa phá vỡ lối chơi vừa đánh sập phòng tuyến của đối phương với những đường chuyền".

Một chi tiết khác khiến Tuchel hài lòng chính là sự thích nghi rất nhanh của cậu học trò trong màu áo đội tuyển, không khí thi đấu quốc tế cũng như đối phó với các áp lực trên sân. Anderson làm tốt mọi thứ bằng "tài năng cùng sự khiêm tốn", theo lý giải của Tuchel.

HLV 52 tuổi đang kiên định thiết lập một con đường riêng nhằm thỏa mãn giấc mơ vô địch thế giới của người Anh. Trên con đường đó có thể không có những ngôi sao, nhưng chắc chắn có chỗ cho các cầu thủ trẻ "tài năng và khiêm tốn" như Anderson.