Quốc gia dân số 5 vạn người giành thắng lợi lịch sử, thắp lên giấc mơ World Cup

TPO - Nằm ở bảng đấu với những đối thủ đàn anh như Cộng hòa Séc, Croatia hay Montenegro, tưởng như Quần đảo Faroe sẽ trở thành “bia đỡ đạn” cho các đối thủ tập bắn thì họ đã vươn mình mạnh mẽ để giành được số điểm không tưởng cho tới thời điểm này. Do vậy, Faroe đang thắp lên hy vọng tham dự VCK World Cup 2026.

Cách đây 3 ngày, đội tuyển Quần đảo Faroe đã tạo nên cơn địa chấn khi giành chiến thắng áp đảo 4-0 trước Montenegro. Quần đảo Faroe xếp thứ 136 thế giới trong khi Montenegro đứng 80 trên bảng xếp hạng FIFA. Tưởng như đó là đỉnh cao nhất mà Quần đảo Faroe đã thể hiện thì rạng sáng nay, họ còn gây ra bất ngờ lớn hơn nữa với việc đánh bại Cộng hòa Séc, đội tuyển đứng trên họ gần 100 bậc (39).

Quần đảo Faroe vươn lên dẫn trước nhờ Sorensen và dù bị gỡ hoà phút 78 thì Quần đảo Faroe cũng chỉ cần 3 phút là tái lập thế dẫn bàn. Đội tuyển nhỏ bé này kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-1. Có lẽ đây là kỳ tích lớn nhất trong lịch sử nền bóng đá còn khiêm tốn này.

Nên nhớ rằng so với một Cộng hòa Séc nhiều ngôi sao, với không ít thi đấu cho các giải hàng đầu châu Âu thì đội hình của Quần đảo Faroe chủ yếu là các cầu thủ phải làm cùng lúc 2 công việc để kiếm sống. Họ có thể là tài xế, là nhân viên giao pizza, là thợ điện… Nhưng điều đó không khiến họ thiếu tự ti khi đối đầu với những cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu.

Faroe đang có 12 điểm

Chiến thắng rạng sáng nay mang tới điểm số thứ 12 cho Quần đảo Faroe, đưa họ áp sát vị trí thứ nhì kèm suất play-off (hiện thuộc về Cộng hòa Séc). Với trận còn lại gặp Croatia, Quần đảo Faroe vẫn có quyền mơ mộng.

Nếu giành 3 điểm và Cộng hòa Séc bước hụt, Quần đảo Faroe sẽ lấy vị trí thứ 2 của đội tuyển xứ pha lê và tiến vào vòng play-off. Cánh cửa là không thật sự mở toang nhưng với những kẻ mơ mộng Quần đảo Faroe, họ luôn có đủ hành trang để tiếp tục làm nên bất ngờ.

Dù bất cứ kịch bản nào xảy ra, Quần đảo Faroe vẫn có thể tự hào về hành trình lịch sử đang đi. Đội tuyển này đại diện cho dân số chỉ có 5 vạn người. Tổng dân số của quốc gia này thậm chí còn không thể lấp đầy sân Anfield… Nhưng họ đang làm tốt hơn rất nhiều những đội tuyển quốc gia mạnh hơn như Thuỵ Điển, Slovenia hay Serbia...