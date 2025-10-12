Nhận định Romania vs Áo, 01h45 ngày 13/10: Cuộc chiến sinh tử

TPO - Nhận định bóng đá Romania vs Áo, Vòng loại World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Romania đang ở thế chân tường và buộc phải đánh bại đội tuyển Áo nếu không muốn sớm nói lời chia tay giấc mơ World Cup. Tuy nhiên, đây không phải nhiệm vụ dễ dàng đối với “Tricolorii” bởi đội tuyển Áo đang bay cao với chuỗi 5 trận toàn thắng trong khuôn khổ vòng loại.

Áo đang dẫn đầu bảng H.

Nhận định trước trận đấu Romania vs Áo

Hành trình vòng loại World Cup 2026 của Romania đang đi vào ngõ cụt. Sau 5 lượt trận, đoàn quân của HLV Mircea Lucescu mới thu về 7 điểm, kém vị trí dự play-off 6 điểm trong khi vòng bảng chỉ còn 3 trận. Áp lực đang đè nặng lên vai “Tricolorii” khi mỗi trận đấu còn lại đều là cuộc chiến sống còn. Ở lượt đi, Romania thất bại trước Bosnia & Herzegovina lẫn Áo, hai đội đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Đặc biệt, trận thua trên sân nhà trước Bosnia khiến người hâm mộ thất vọng, bởi đối thủ vốn bị đánh giá thấp hơn về lực lượng.

Giờ đây, cơ hội mong manh vẫn còn nếu Romania có thể đánh bại Áo ở lượt trận tới. Một chiến thắng không chỉ giúp họ rút ngắn khoảng cách mà còn tạo cú hích tinh thần cho hai trận cuối, đặc biệt là cuộc đối đầu trực tiếp với Bosnia vào tháng 11, trận đấu có thể định đoạt tấm vé play-off. Với việc chỉ phải gặp San Marino ở lượt cuối, Romania hiểu rằng chiến thắng trước Áo là mấu chốt để giữ hi vọng.

Tuy nhiên, nhiệm vụ đó không hề dễ dàng bởi Áo đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Ralf Rangnick. Giữa tuần qua, đội bóng này vừa hủy diệt San Marino với tỷ số 10-0, cho thấy sức mạnh tấn công đáng sợ khi toàn bộ các cầu thủ trên sân (trừ thủ môn) đều tham gia vào ít nhất một bàn thắng.

Hiện tại, Áo đang vững vàng trên đỉnh bảng H với chuỗi 5 trận toàn thắng, hơn Romania tới 8 điểm. Chỉ cần thêm một trận hòa, họ sẽ gần như chắc suất trong top 2 và mở toang cánh cửa đến World Cup. Với hiệu số bàn thắng bại (+17) vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại, Rangnick và các học trò có quyền toan tính cho chặng đường dài hơn là phải “sống chết” ở Bucharest. Nếu Romania không thể tạo ra phép màu, rất có thể giấc mơ World Cup của họ sẽ khép lại ngay tại National Arena.

Phong độ, lịch sử đối đầu Romania vs Áo

Thống kê đối đầu nghiêng hẳn về Áo. Từ năm 2009 tới nay, họ chỉ thua Romania đúng một lần trong 6 cuộc gặp gỡ, trong đó toàn thắng 2 trận gần nhất.

Áo đang có thành tích thắng 5, hòa 1, thua 1 trong năm nay. Trong khi đó, Romania thắng 3, hòa 1, thua 3.

Thông tin lực lượng Romania vs Áo

Romania thiếu Stanciu do chấn thương. Áo không có sự phục vụ của Alaba.

Đội hình dự kiến Romania vs Áo

Romania: Nita; Ratiu, Popescu, Burca, Bancu; R. Marin, M. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Coman.

Áo: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; R. Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Dự đoán tỷ số Romania 1-2 Áo