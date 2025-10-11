Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận định vòng loại World Cup bóng đá UAE vs Oman, 0h15 ngày 12/10: Đối đầu toé lửa

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá trận UAE vs Oman diễn ra vào lúc 0h15 ngày 12/10 trong khuôn khổ vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Phân tích thông tin lực lượng, thành tích đối đầu, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Oman dự báo sẽ có chuyến làm khách khó khăn trước UAE.

anh-chup-man-hinh-2025-10-11-luc-070246.png
Oman và UAE sẽ là cuộc đối đầu đáng xem ở Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á

Nhận định trước trận đấu UAE vs Oman

Ở trận ra quân bảng A, Oman đã cầm hoà Qatar 0-0. Diễn biến khiến cho trận đấu với UAE trở nên căng thẳng. Cả hai đội đều cần chiến thắng để tự quyết vận mệnh trong cuộc đua ở Vòng loại World Cup 2026.

Oman đang có phong độ khá ổn định thời gian qua. Ngoài trận hoà Qatar, họ thắng 2, hoà 2 và chỉ thua 1 trận. Đội bóng của HLV Carlos Queiroz có lối chơi chặt chẽ và rất khó chịu khi đối đầu với những đối thủ trên tầm.

Tuy nhiên, chủ nhà UAE thậm chí lại sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng hơn trong thời gian gần đây. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 3, hoà 2, ghi 8 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 bàn. UAE đang rất giàu tham vọng giành vé tham dự VCK World Cup và đã đầu tư rất mạnh.

anh-chup-man-hinh-2025-10-11-luc-070006.png

Trên bảng xếp hạng FIFA, UAE nhỉnh hơn Oman (67 so với 78) và có lợi thế được nghỉ nhiều hơn, bên cạnh là chủ nhà. Cuộc đối đầu giữa đôi bên dự báo sẽ khó đoán do chênh lệch không đáng kể, cả 2 đội đều đặt quyết tâm rất cao

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Như trên đã nói, cả UAE và Oman đều đang có phong độ ổn định. Lịch sử đối đầu giữa đôi bên khá cân bằng khi UAE thắng 2, hoà 2 và thua 1. Lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên là vào tháng 12/2024, khi đó hai đội hoà 1-1.

Về lực lượng, Oman vắng Al Yahmadi vì lý do chấn thương. Hai đội còn lại sở hữu lực lượng gần như mạnh nhất cho trận đấu.

Đội hình dự kiến UAE vs Oman

UAE: Khasif, Abdulbasit, Caio Canedo, Erik, Ivkovic, Lima, Pimenta Peres Lopes, Ramadan, Saleh, Suhail, Zhir.

Oman: Al Mukhaini, Al Rushaidi, Al Braiki, Al Busaidi, Al Habashi, Al Harthi, Fawaz, Al Rawahi, Al Alawi, Dahman, Al Sabhi.

Dự đoán tỷ số: 1-1

Vĩnh Xuân
#Vòng loại World Cup 2026 #đội tuyển UAE #Oman #World Cup 2026 #Carlos Queiroz

