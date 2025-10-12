Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Hà Lan vs Phần Lan, 23h00 ngày 12/10: Xây chắc ngôi đầu

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Hà Lan vs Phần Lan, vòng loại World Cup 2026 châu Âu - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hà Lan hướng đến chiến thắng trước Phần Lan để xây chắc ngôi đầu bảng G.

Vòng 1-8 Hà Lan-Mỹ-Denzel Dumfries copy.jpg
Hà Lan chưa gặp nhiều khó khăn ở vòng loại World Cup 2026

Nhận định trước trận đấu Hà Lan vs Phần Lan

Hà Lan hiện dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2026 châu Âu và vừa có chiến thắng 4-0 trước Malta, củng cố vị thế dẫn đầu và tạo áp lực lên các đối thủ cạnh tranh như Ba Lan và Phần Lan. Trong khi đó, Phần Lan đến Amsterdam với tâm thế cần điểm nếu muốn tiếp tục tranh ngôi nhì bảng hoặc chí ít giành suất play-off. Trận đấu này vì vậy mang tính bản lề với cả hai đội.

Hà Lan rõ ràng được đánh giá cao hơn với lực lượng tấn công đa dạng và ưu thế sân nhà. Họ có thể nhập cuộc chủ động, kiểm soát thế trận và tìm bàn mở từ sớm để tạo áp lực. Với những lựa chọn như Gakpo, Reijnders và Depay hoặc Wout Weghorst, Hà Lan có đủ cách để khoan thủng hệ thống phòng ngự Phần Lan.

Ở hướng ngược lại, Phần Lan buộc phải chơi phòng ngự chặt, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến, đặc biệt không để Hà Lan luân chuyển bóng quá dễ. Nếu Phần Lan dâng cao tìm bàn gỡ, họ có nguy cơ bị khai thác phản công, nhất là khi Hà Lan có những cầu thủ biên tốc độ như Frimpong hay Dumfries.

Một điểm yếu rõ rệt của Phần Lan là vấn đề nhân sự nơi hàng thủ và khung gỗ. Sự thiếu vắng Ivanov và Hradecky ảnh hưởng lớn tới cấu trúc phòng ngự và độ tin cậy ở khung thành. Nếu Hà Lan tận dụng được những pha phối hợp trung lộ hoặc phối hợp biên, họ rất có thể sẽ tạo ra cơ hội ghi bàn.

Dù vậy, Phần Lan không dễ đầu hàng: họ có thể phòng ngự số đông, tìm cơ hội từ các tình huống cố định hoặc phản công nhanh khi Hà Lan mất bóng. Nếu Hà Lan chủ quan hoặc lơ là, đội khách có thể gây khó khăn.

Tuy nhiên, xét về sức mạnh tổng thể, cơ hội chiến thắng nghiêng về Hà Lan. Nếu nhập cuộc tốt và tận dụng tốt các thời điểm sơ hở của Phần Lan, Hà Lan có thể định đoạt trận đấu trước giờ nghỉ hoặc đầu hiệp hai.

Lịch sử đối đầu Hà Lan vs Phần Lan

Tuyển Hà Lan áp đảo Phần Lan trong các lần gặp nhau trước đây. Điều này khá dễ hiểu khi tương quan sức mạnh giữa hai nền bóng đá luôn chênh lệch lớn. Theo 11v11, Hà Lan thắng 11 trận, hòa 2 trận và chỉ thua 1 trận trong các lần đối đầu trước. Thất bại duy nhất của họ cũng diễn ra từ năm 1950.

Phong độ Hà Lan vs Phần Lan

phong-do.jpg

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Phần Lan

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo

Phần Lan: Joronen; Alho, Tenho, Koski, Uronen; Lod, Kairinen, Markhiyev; Kallman, Pohjanpalo, Antman

Dự đoán tỷ số: Hà Lan 3-1 Phần Lan

A Phi
#Hà Lan vs Phần Lan #nhận định Hà Lan vs Phần Lan #nhận định bóng đá #đối đầu Hà Lan vs Phần Lan #Hà Lan #Phần Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục