Nhận định Hà Lan vs Phần Lan, 23h00 ngày 12/10: Xây chắc ngôi đầu

Hà Lan chưa gặp nhiều khó khăn ở vòng loại World Cup 2026

Nhận định trước trận đấu Hà Lan vs Phần Lan

Hà Lan hiện dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2026 châu Âu và vừa có chiến thắng 4-0 trước Malta, củng cố vị thế dẫn đầu và tạo áp lực lên các đối thủ cạnh tranh như Ba Lan và Phần Lan. Trong khi đó, Phần Lan đến Amsterdam với tâm thế cần điểm nếu muốn tiếp tục tranh ngôi nhì bảng hoặc chí ít giành suất play-off. Trận đấu này vì vậy mang tính bản lề với cả hai đội.

Hà Lan rõ ràng được đánh giá cao hơn với lực lượng tấn công đa dạng và ưu thế sân nhà. Họ có thể nhập cuộc chủ động, kiểm soát thế trận và tìm bàn mở từ sớm để tạo áp lực. Với những lựa chọn như Gakpo, Reijnders và Depay hoặc Wout Weghorst, Hà Lan có đủ cách để khoan thủng hệ thống phòng ngự Phần Lan.

Ở hướng ngược lại, Phần Lan buộc phải chơi phòng ngự chặt, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến, đặc biệt không để Hà Lan luân chuyển bóng quá dễ. Nếu Phần Lan dâng cao tìm bàn gỡ, họ có nguy cơ bị khai thác phản công, nhất là khi Hà Lan có những cầu thủ biên tốc độ như Frimpong hay Dumfries.

Một điểm yếu rõ rệt của Phần Lan là vấn đề nhân sự nơi hàng thủ và khung gỗ. Sự thiếu vắng Ivanov và Hradecky ảnh hưởng lớn tới cấu trúc phòng ngự và độ tin cậy ở khung thành. Nếu Hà Lan tận dụng được những pha phối hợp trung lộ hoặc phối hợp biên, họ rất có thể sẽ tạo ra cơ hội ghi bàn.

Dù vậy, Phần Lan không dễ đầu hàng: họ có thể phòng ngự số đông, tìm cơ hội từ các tình huống cố định hoặc phản công nhanh khi Hà Lan mất bóng. Nếu Hà Lan chủ quan hoặc lơ là, đội khách có thể gây khó khăn.

Tuy nhiên, xét về sức mạnh tổng thể, cơ hội chiến thắng nghiêng về Hà Lan. Nếu nhập cuộc tốt và tận dụng tốt các thời điểm sơ hở của Phần Lan, Hà Lan có thể định đoạt trận đấu trước giờ nghỉ hoặc đầu hiệp hai.

Lịch sử đối đầu Hà Lan vs Phần Lan

Tuyển Hà Lan áp đảo Phần Lan trong các lần gặp nhau trước đây. Điều này khá dễ hiểu khi tương quan sức mạnh giữa hai nền bóng đá luôn chênh lệch lớn. Theo 11v11, Hà Lan thắng 11 trận, hòa 2 trận và chỉ thua 1 trận trong các lần đối đầu trước. Thất bại duy nhất của họ cũng diễn ra từ năm 1950.

Phong độ Hà Lan vs Phần Lan