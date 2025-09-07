Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Lithuania vs Hà Lan, 23h00 ngày 7/9: Vùi dập đối thủ

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá trận đấu Lithuania vs Hà Lan, bảng G vòng loại World Cup 2026 diễn ra lúc 23h00 ngày 7/9. Sau cú sẩy chân bất ngờ trước Ba Lan, Hà Lan phải tìm lại hưng phấn bằng một chiến thắng thuyết phục trước Lithuania.

dlbeatsnoopcom-3000-v3hfpq5ont.jpg

Nhận định trước trận Lithuania vs Hà Lan

Ở trận ra sân gần nhất tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Hà Lan phải nhận "gáo nước lạnh" từ Ba Lan. Trên sân nhà, "Cơn lốc da cam" đã chơi áp đảo hoàn toàn, cầm bóng đến 74% và ghi bàn mở tỷ số từ phút 28. Dù vậy, bàn thua nghiệt ngã ở phút 80 khiến Hà Lan sẩy chân, qua đó chưa thể xây chắc ngôi đầu tại bảng G.

Đêm nay, thầy trò Koeman chạm trán Lithuania. Trước đối thủ đang xếp hạng 143 FIFA, Hà Lan không thể trượt chân thêm một lần nữa. Thậm chí, đây phải là chiến thắng đậm đà để tương xứng với vị thế và phong độ của dàn sao tuyển Hà Lan hiện tại.

Lithuania đang đứng thứ 4 tại bảng G với 3 điểm. Lithuania đã thua Ba Lan ở trận ra quân vòng loại World Cup 2026, sau đó cầm hòa Phần Lan và Malta (cả 2 lượt trận). Cơ hội đi tiếp của Lithuania ở bảng G sẽ cực kỳ mong manh nếu họ không thắng Hà Lan đêm nay. Song, trừ khi có phép màu, Lithuania khó tạo được bất ngờ.

Yếu tố duy nhất để Lithuania chờ đợi vào bất ngờ là được chơi trên sân nhà. nơi họ chưa thua từ đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Phần còn lại, Lithuania đều dưới cơ hoàn toàn trước Hà Lan. Số liệu từ Transfer Markt chỉ ra tổng giá trị đội hình Lithuania hiện tại chỉ hơn 17 triệu euro, ít hơn gấp 45 lần so với tuyển Hà Lan.

Phong độ, thành tích đối đầu Lithuania vs Hà Lan

Lithuania đang có chuỗi 12 trận không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Đội tuyển này từng đứng hạng 37 thế giới vào tháng 10/2008, song vị thế hiện tại (hạng 143) cho thấy nền bóng đá Lithuania đã sa sút mạnh mẽ ra sao.

Phong độ của Hà Lan giai đoạn gần đây vẫn ấn tượng. Trận hòa Ba Lan chỉ là cú sẩy chân tai hại của thầy trò Koeman trong thế trận tạo được sự áp đảo và có nhiều cơ hội. "Oranje" đang sở hữu hàng tiền vệ mạnh với De Jong, Gravenberch, Xavi Simons và Reijinders. Song, hàng công của Hà Lan đang là vấn đề khi Memphis Depay chơi tệ ở vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng là điều Hà Lan phải làm tốt hơn để thắng Lithuania, thậm chí là thắng với tỷ số đậm.

Thông tin lực lượng Lithuania vs Hà Lan

Lithuania không có sự phục vụ của hậu vệ Utkus vì chấn thương. Phần còn lại của Lithuania sẵn sàng cho trận đấu định đoạt số phận của họ ở vòng loại World Cup. Bên phía Hà Lan, HLV Koeman có trong tay lực lượng tốt nhất. HLV Koeman nhiều khả năng sẽ đưa Weghorst đá chính thay cho Depay.

Đội hình dự kiến:

Lithuania: Gertmonas; Upstas, Girdvainis, Beneta, Tutyskinas; Vorobjovas, Sirgedas, Lasickas, Gineitis, Dolznikov; Paulauskas.

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Simons, Gakpo; Weghorst.

Dự đoán tỷ số: Lithuania 0-2 Hà Lan.

Hương Ly
#Lithuania #Hà Lan #vòng loại World Cup #bóng đá châu Âu #đội tuyển Hà Lan #bảng G #kết quả bóng đá #chuyên gia hà lan #chuyên gia Lithuania #tỷ lệ Lithuania #highlight Lithuania #h1 hà lan #hiệp một hà lan #bàn thắng hà lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục