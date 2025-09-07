Nhận định Lithuania vs Hà Lan, 23h00 ngày 7/9: Vùi dập đối thủ

TPO - Nhận định bóng đá trận đấu Lithuania vs Hà Lan, bảng G vòng loại World Cup 2026 diễn ra lúc 23h00 ngày 7/9. Sau cú sẩy chân bất ngờ trước Ba Lan, Hà Lan phải tìm lại hưng phấn bằng một chiến thắng thuyết phục trước Lithuania.

Nhận định trước trận Lithuania vs Hà Lan

Ở trận ra sân gần nhất tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Hà Lan phải nhận "gáo nước lạnh" từ Ba Lan. Trên sân nhà, "Cơn lốc da cam" đã chơi áp đảo hoàn toàn, cầm bóng đến 74% và ghi bàn mở tỷ số từ phút 28. Dù vậy, bàn thua nghiệt ngã ở phút 80 khiến Hà Lan sẩy chân, qua đó chưa thể xây chắc ngôi đầu tại bảng G.

Đêm nay, thầy trò Koeman chạm trán Lithuania. Trước đối thủ đang xếp hạng 143 FIFA, Hà Lan không thể trượt chân thêm một lần nữa. Thậm chí, đây phải là chiến thắng đậm đà để tương xứng với vị thế và phong độ của dàn sao tuyển Hà Lan hiện tại.

Lithuania đang đứng thứ 4 tại bảng G với 3 điểm. Lithuania đã thua Ba Lan ở trận ra quân vòng loại World Cup 2026, sau đó cầm hòa Phần Lan và Malta (cả 2 lượt trận). Cơ hội đi tiếp của Lithuania ở bảng G sẽ cực kỳ mong manh nếu họ không thắng Hà Lan đêm nay. Song, trừ khi có phép màu, Lithuania khó tạo được bất ngờ.

Yếu tố duy nhất để Lithuania chờ đợi vào bất ngờ là được chơi trên sân nhà. nơi họ chưa thua từ đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Phần còn lại, Lithuania đều dưới cơ hoàn toàn trước Hà Lan. Số liệu từ Transfer Markt chỉ ra tổng giá trị đội hình Lithuania hiện tại chỉ hơn 17 triệu euro, ít hơn gấp 45 lần so với tuyển Hà Lan.

Phong độ, thành tích đối đầu Lithuania vs Hà Lan

Lithuania đang có chuỗi 12 trận không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Đội tuyển này từng đứng hạng 37 thế giới vào tháng 10/2008, song vị thế hiện tại (hạng 143) cho thấy nền bóng đá Lithuania đã sa sút mạnh mẽ ra sao.

Phong độ của Hà Lan giai đoạn gần đây vẫn ấn tượng. Trận hòa Ba Lan chỉ là cú sẩy chân tai hại của thầy trò Koeman trong thế trận tạo được sự áp đảo và có nhiều cơ hội. "Oranje" đang sở hữu hàng tiền vệ mạnh với De Jong, Gravenberch, Xavi Simons và Reijinders. Song, hàng công của Hà Lan đang là vấn đề khi Memphis Depay chơi tệ ở vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng là điều Hà Lan phải làm tốt hơn để thắng Lithuania, thậm chí là thắng với tỷ số đậm.

Thông tin lực lượng Lithuania vs Hà Lan

Lithuania không có sự phục vụ của hậu vệ Utkus vì chấn thương. Phần còn lại của Lithuania sẵn sàng cho trận đấu định đoạt số phận của họ ở vòng loại World Cup. Bên phía Hà Lan, HLV Koeman có trong tay lực lượng tốt nhất. HLV Koeman nhiều khả năng sẽ đưa Weghorst đá chính thay cho Depay.