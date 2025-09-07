Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định bóng đá Đức vs Bắc Ireland, 01h45 ngày 8/9: Xe tăng Đức không còn đường lùi, 3 điểm là bắt buộc!

​Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá trận đấu Đức vs Bắc Ireland trong khuôn khổ Bảng A lượt 2 giải Vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào lúc 01h45 ngày 8/9. Phân tích thông tin lực lượng, phong độ, đội hình dự kiến, dự đoán tỉ số. Đức sẽ lấy lại hình ảnh sau trận thua sốc Slovakia?

anh-chup-man-hinh-2025-09-07-luc-090517.png

Nhận định trước trận đấu Đức vs Bắc Ailen

Được đánh giá là ứng viên sáng giá ở bảng A, Đức bất ngờ để thua sốc 0-2 trong chuyến làm khách đến sân Slovakia. Thất bại bộc lộ nhiều nhược điểm của đoàn quân do ông Julian Nagelsmann dẫn dắt. Đó là hàng tấn công chơi thiếu lửa, hệ thống phòng ngự lỏng lẻo. Trong 24 trận thời ông Nagelsmann, Đức chỉ sạch lưới 5 trận.

Về tổng thể, phong độ của đội tuyển Đức trong giai đoạn vừa qua cũng không tốt. Họ vừa thua cả Bồ Đào Nha và Pháp tại Nations League. Áp lực gia tăng với HLV Nagelsmann và các học trò.

Trong bối cảnh đó, gặp Bắc Ailen là cơ hội để "Xe tăng" Đức lấy lại niềm tin từ giới mộ điệu. Ở vòng đấu vừa qua, Bắc Ailen đã đánh bại Luxembourg 3-1. Kết quả này phần nào sẽ giúp Bắc Ailen tự tin hơn khi đối đầu Đức.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu giữa đôi bên, Bắc Ailen đã thua cả 9 trận khi gặp Đức. Đây là gánh nặng lớn với Bắc Ailen, đội bóng không có tên tuổi trên bản đồ World Cup.

anh-chup-man-hinh-2025-09-07-luc-090336.png
Đức sẽ lấy lại niềm tin của CĐV sau trận thua sốc trước Slovakia?

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Đức toàn thắng 5 trận gần nhất khi gặp Bắc Ailen, chiến thắng đậm nhất là 6-1 tháng 11/2019. Điều này phần nào cho thấy sự chênh lệch về trình độ giữa đôi bên. Tuy nhiên trong 5 trận gần đây, Đức chỉ thắng 1, hoà 1 và thua đến 3 trận.

Bắc Ailen vừa thắng 3-1 Luxembourg ở trận ra quân Vòng loại World Cup 2026. Trong 5 trận gần nhất, Bắc Ailen thua 2, hoà 1 và thắng 2.

Về lực lượng, Đức vắng mặt một số trụ cột quan trọng như Jamal Musiala, Kai Havertz, và Marc-Andre ter Stegen. Tuy nhiên, với quân số còn lại, họ vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ.

Bắc Ireland, họ thiếu vắng một số cầu thủ chủ chốt như Paul Smyth và Daniel Ballard, nhưng đã có sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ đầy hứa hẹn. Dưới thời HLV O'Neil, Bắc Ailen trẻ hoá và chơi tiến bộ.

Dự đoán kết quả 2-0

Đội hình dự kiến Đức vs Bắc Ireland

Đức: Baumann; Raum, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Kimmich, Gross; Adeyemi, Wirtz, Gnabry; Woltemade

Bắc Ireland: Peacock-Farrell; McConville, McNair, Hume; Bradley, McCann, S. Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid

​Tiểu Phùng
#bóng đá Đức #Bắc Ireland #Vòng loại World Cup 2026 #nhận định bóng đá #kết quả Đức vs Bắc Ireland #phong độ đội tuyển Đức #lực lượng tuyển Đức #lịch sử đối đầu Đức vs Bắc Ireland #dự đoán tỷ số bóng đá #đội hình dự kiến Đức

Xem thêm

Cùng chuyên mục