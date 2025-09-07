Nhận định bóng đá Đức vs Bắc Ireland, 01h45 ngày 8/9: Xe tăng Đức không còn đường lùi, 3 điểm là bắt buộc!

TPO - Nhận định bóng đá trận đấu Đức vs Bắc Ireland trong khuôn khổ Bảng A lượt 2 giải Vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào lúc 01h45 ngày 8/9. Phân tích thông tin lực lượng, phong độ, đội hình dự kiến, dự đoán tỉ số. Đức sẽ lấy lại hình ảnh sau trận thua sốc Slovakia?

Nhận định trước trận đấu Đức vs Bắc Ailen

Được đánh giá là ứng viên sáng giá ở bảng A, Đức bất ngờ để thua sốc 0-2 trong chuyến làm khách đến sân Slovakia. Thất bại bộc lộ nhiều nhược điểm của đoàn quân do ông Julian Nagelsmann dẫn dắt. Đó là hàng tấn công chơi thiếu lửa, hệ thống phòng ngự lỏng lẻo. Trong 24 trận thời ông Nagelsmann, Đức chỉ sạch lưới 5 trận.

Về tổng thể, phong độ của đội tuyển Đức trong giai đoạn vừa qua cũng không tốt. Họ vừa thua cả Bồ Đào Nha và Pháp tại Nations League. Áp lực gia tăng với HLV Nagelsmann và các học trò.

Trong bối cảnh đó, gặp Bắc Ailen là cơ hội để "Xe tăng" Đức lấy lại niềm tin từ giới mộ điệu. Ở vòng đấu vừa qua, Bắc Ailen đã đánh bại Luxembourg 3-1. Kết quả này phần nào sẽ giúp Bắc Ailen tự tin hơn khi đối đầu Đức.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu giữa đôi bên, Bắc Ailen đã thua cả 9 trận khi gặp Đức. Đây là gánh nặng lớn với Bắc Ailen, đội bóng không có tên tuổi trên bản đồ World Cup.

Đức sẽ lấy lại niềm tin của CĐV sau trận thua sốc trước Slovakia?

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Đức toàn thắng 5 trận gần nhất khi gặp Bắc Ailen, chiến thắng đậm nhất là 6-1 tháng 11/2019. Điều này phần nào cho thấy sự chênh lệch về trình độ giữa đôi bên. Tuy nhiên trong 5 trận gần đây, Đức chỉ thắng 1, hoà 1 và thua đến 3 trận.

Bắc Ailen vừa thắng 3-1 Luxembourg ở trận ra quân Vòng loại World Cup 2026. Trong 5 trận gần nhất, Bắc Ailen thua 2, hoà 1 và thắng 2.

Về lực lượng, Đức vắng mặt một số trụ cột quan trọng như Jamal Musiala, Kai Havertz, và Marc-Andre ter Stegen. Tuy nhiên, với quân số còn lại, họ vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ.

Bắc Ireland, họ thiếu vắng một số cầu thủ chủ chốt như Paul Smyth và Daniel Ballard, nhưng đã có sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ đầy hứa hẹn. Dưới thời HLV O'Neil, Bắc Ailen trẻ hoá và chơi tiến bộ.

Dự đoán kết quả 2-0

Đội hình dự kiến Đức vs Bắc Ireland

Đức: Baumann; Raum, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Kimmich, Gross; Adeyemi, Wirtz, Gnabry; Woltemade

Bắc Ireland: Peacock-Farrell; McConville, McNair, Hume; Bradley, McCann, S. Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid