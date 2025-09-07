Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha, 01h45 ngày 8/9: Củng cố ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tây Ban Nha đang thể hiện sức mạnh hủy diệt với chuỗi trận bất bại ấn tượng. Do đó, chiến thắng rất khó thoát khỏi tay của thầy trò Luis De La Fuente.

Tây Ban Nha thắng dễ trong trận ra quân vòng loại World Cup 2026.

Nhận định trước trận đấu Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha

Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha đều có khởi đầu ấn tượng tại vòng loại World Cup bằng những chiến thắng trước Gruzia và Bulgaria. Vì thế, trận đấu giữa hai đội nhiều khả năng sẽ quyết định đến vị trí nhất bảng E. Tây Ban Nha chắc chắn là cái tên được đánh giá cao hơn nếu xét đến phong độ, giá trị đội hình, kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ. Dưới triều đại của HLV Luis De La Fuente, Tây Ban Nha thi đấu quá ổn định và luôn biết cách bùng nổ trong những trận đấu quan trọng.

Minh chứng cho điều này là chuỗi 20 trận bất bại, cùng việc giành chức vô địch EURO 2024 và UEFA Nations League 2023. Tây Ban Nha đã có cơ hội bảo vệ danh hiệu UEFA Nations League nhưng đã bị đánh bại bởi Bồ Đào Nha vào đầu tháng 6 năm nay. Tây Ban Nha bước vào vòng loại với mục tiêu giành ngôi nhất bảng để tiến thẳng đến ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới diễn ra vào năm sau.

Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại là một tập thể có được sự đồng đều ở cả 3 tuyến và sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu như Lamine Yamal, Pedri hay Nico Williams. Trong cuộc đối đầu với Bulgaria, La Roja cho thấy khả năng áp đặt thế trận ấn tượng và nã vào lưới đối thủ tới 3 bàn. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ bộc lộ những điểm yếu nơi hàng thủ, khi để Gruzia chọc thủng lưới 2 lần.

"Bò tót" chắc chắn sẽ là bài toán khó giải với rất nhiều đội tuyển, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ khi HLV Luis De La Fuente nắm quyền, họ chỉ nhận 1 thất bại trong 90 phút chính thức ở một giải đấu chính thức. Vì vậy, cơ hội giành chiến thắng của Thổ Nhĩ Kỳ là rất thấp, bất chấp việc được thi đấu trên sân nhà. Có lẽ đội chủ nhà sẽ hướng đến một trận hòa để cố gắng bám đuổi La Roja trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng E.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha

Tây Ban Nha là đối thủ "kỵ rơ" đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, Tây Ban Nha thắng 4 lần, trận đấu còn lại có kết quả bất phân thắng bại.

Tây Ban Nha thi đấu 4 trận trong năm 2025 với 3 đối thủ mạnh là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan. La Roja chưa phải nhận thất bại trong thời gian thi đấu chính thức và chỉ chịu thua trên chấm luân lưu trước Bồ Đào Nha.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang chơi rất ấn tượng trong năm nay với chỉ 1 thất bại sau 5 trận đấu và đã thắng tới 4 trận.

Thông tin lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha

Hai bên có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha

Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Williams.

Dự đoán tỷ số Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 Tây Ban Nha