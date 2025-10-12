Nhận định Đan Mạch vs Hy Lạp, 01h45 ngày 13/10: Đại chiến vì tấm vé

TPO - Nhận định bóng đá Đan Mạch vs Hy Lạp, vòng loại World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đan Mạch dẫn đầu bảng C, trong khi Hy Lạp đứng thứ 3, kém đội đứng thứ 2 là Scotland 4 điểm. Trận đấu này rất quan trọng đối với tham vọng dự VCK của cả hai đội.

Nhận định trước trận đấu Đan Mạch vs Hy Lạp

Đối với Đan Mạch, đó là cơ hội để củng cố vị trí dẫn đầu còn Hy Lạp là để duy trì hy vọng giành vé đi tiếp. Trong trận đấu còn lại ở bảng C, Scotland tiếp đón Belarus và gần như chắc chắn 3 điểm sẽ nghiêng về đội chủ nhà. Mà hiện tại, Đan Mạch và Scotland đang có cùng 7 điểm (Đan Mạch đứng cao hơn nhờ chỉ số phụ). Do đó, Đan Mạch cần giành chiến thắng để giữ vững vị trí đầu bảng, và Hy Lạp cũng phải làm như vậy để tiếp tục chiến đấu cho ít nhất là vị trí thứ 2.

Đan Mạch đang thể hiện phong độ cực tốt. Lần ra sân gần nhất, họ đã hủy diệt Belarus 6-0. Trận đấu diễn ra khá dễ dàng với đội bóng đến từ Scandinavia. Đan Mạch ghi 4 bàn trong hiệp 1, với các bàn thắng của Froholdt và 2 bàn của Hojlund và Dorgu, 2 thành viên thuộc biên chế MU. Sang hiệp 2, Anders Dreyer ghi một cú đúp để ấn định màn hủy diệt như một ván tennis.

6 bàn vừa qua giúp Đan Mạch đứng trên Scotland, đội hiện cũng có 7 điểm, nhưng họ hơi kém hơn một chút về mặt thống kê. Do đó, các học trò của Riemer sẽ tìm cách đánh bại Hy Lạp một cách thuyết phục, bởi gần như chắc chắn rằng đội tuyển Scotland, bằng cách đánh bại Belarus, cũng sẽ cải thiện thành tích của mình.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đan Mạch vs Hy Lạp

Hy Lạp là cái tên không là cái tên dễ chơi. Trận gần nhất, đội bóng của Ivan Jovanovic đã đến Glasgow làm khách của Scotland. Hy Lạp đã chơi tốt hơn nhiều so với đội chủ nhà và có thể đã dẫn trước trong hiệp 1, nhưng họ đã phung phí những cơ hội. Phút 62, Hy Lạp mới vươn lên dẫn bàn nhờ công của Kostas Tsimikas.

Scotland không có cơ hội thực sự nào cho đến khi họ tận dụng thành công các tình huống cố định. Scotland gỡ hòa 2 phút sau khi để thủng lưới và vươn lên dẫn trước gần cuối trận với một cú đá phạt. Hy Lạp đã có cơ hội để gỡ hòa, nhưng thủ môn đối phương đã bắt bóng quá hoàn hảo. Trong thời gian bù giờ, Konstantinos Tzolakis lại mắc lỗi, để đối thủ ghi bàn thắng thứ ba vào lưới trống ấn định tỷ số 3-1.

Tháng 11 tới, Hy Lạp sẽ có cơ hội “trả thù” Scotland trên sân nhà, nhưng giờ đây, họ cần ít nhất không để thua tại Copenhagen, và lý tưởng nhất là giành chiến thắng để tiếp tục cuộc đua.

Thông tin lực lượng Đan Mạch vs Hy Lạp

Tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg bị treo giò vì nhận đủ quota thẻ vàng, nên Christian Norgaard hoặc nhạc trưởng kỳ cựu Christian Eriksen có thể được tung vào thay thế. Trong khi đó, các vị khách mất hậu vệ trái Giorgos Kyriakopoulos và đội trưởng Panagiotis Retsos vì chấn thương,