Nhận định Pháp vs Azerbaijan, 1h45 ngày 11/10: Paris mở hội

TPO - Nhận định bóng đá Pháp vs Azerbaijan, vòng loại World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tiếp đón Azerbaijan kém xa về đẳng cấp và kinh nghiệm, thầy trò HLV Didier Deschamps đứng trước cơ hội lớn nối dài mạch thắng.

fransa-2.jpg
Pháp đang dẫn đầu bảng D.

Nhận định trước trận đấu Pháp vs Azerbaijan

Đội tuyển Pháp giành trọn 6 điểm sau hai trận đầu tiên tại bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Les Bleus lần lượt đánh bại Ukraine 2-0 và vượt qua Iceland 2-1 dù phải lội ngược dòng, nhờ sự tỏa sáng của cái tên quen thuộc Kylian Mbappe. Với thực lực hiện tại, họ vẫn là ứng viên nặng ký nhất cho tấm vé đi tiếp cũng như cho ngôi vương ở kỳ World Cup tới. Bất kỳ kết quả nào ngoài chiến thắng trước Azerbaijan đều sẽ là cú sốc thực sự.

Ở lượt trận thứ 3, Pháp trở về sân nhà để tiếp đón Azerbaijan, đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng D. Azerbaijan khởi đầu chiến dịch bằng thất bại nặng nề 0-5 trước Iceland và cầm hòa Ukraine 1-1. Với chỉ 1 điểm sau hai lượt trận, đội bóng vùng Caucasus đang xếp cuối bảng. Đội tuyển này vẫn đang trong chuỗi trận thảm họa khi đã không biết mùi chiến thắng trong hơn 10 trận gần nhất, và lần gần nhất họ thắng trong một trận chính thức đã từ tháng 11/2023.

Trước một đối thủ yếu như vậy, HLV Deschamps hoàn toàn có thể có những sự thử nghiệm chiến thuật và đội hình thi đấu. Về phía đội khách, HLV Aykhan Abbasov nhiều khả năng lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông, với hy vọng hạn chế tối đa bàn thua. Tuy nhiên, khả năng đội tuyển Azerbaijan tránh khỏi một thất bại nặng nề gần như là bằng không. Trước đối thủ chênh lệch đẳng cấp rõ rệt, đây nhiều khả năng sẽ là một trận đấu một chiều. Pháp có cơ hội “mở hội” tại Paris và tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng D. Vấn đề duy nhất còn lại chỉ là Les Bleus sẽ ghi bao nhiêu bàn vào lưới Azerbaijan mà thôi.

Phong độ, lịch sử đối đầu Pháp vs Azerbaijan

Trong lịch sử, hai đội chỉ gặp nhau 2 lần, đều ở vòng loại Euro 1996, và Pháp giành thắng lợi dễ dàng với tỷ số 2-0 và 10-0. Lần tái ngộ này hứa hẹn cũng khó có bất ngờ.

Phong độ của Pháp và Azerbaijan hoàn toàn trái ngược nhau. Trong năm 2025, Pháp đang có thành tích thắng 4 và thua 2. Azerbaijan chơi rất tệ trong vài năm gần đây, họ thể hiện sự kém cỏi ở khả năng tấn công và phòng ngự.

Thông tin lực lượng Pháp vs Azerbaijan

Pháp không có sự phục vụ của Ferland Mendy, Ousmane Dembele, Desire Doue, Wesley Fofana, Marcus Thuram, Bradley Barcola vì chấn thương. Aurelien Tchouameni vắng mặt vì án treo giò.

Konate và đội trưởng Kylian Mbappe bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Azerbaijan có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Pháp vs Azerbaijan

Pháp: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Coman, Kone, Rabiot, Olise; Mbappe, Ekitike.

Azerbaijan: Magomedaliyev; Cafarguliyev, Q.Aliyev, Badalov, Kryvotsyuk; Nuriyev, Emreli, Dadashov, Ibrahimli, Mahmudov; Qurbanly.

Dự đoán tỷ số Pháp 5-0 Azerbaijan

Khanh Kiều
#Pháp vs Azerbaijan #Nhận định Pháp vs Azerbaijan #Pháp #Mbappe #HLV Deschamps #Tỷ lệ Pháp vs Azerbaijan #Soi kèo Pháp vs Azerbaijan #Trực tiếp Pháp vs Azerbaijan #Vòng loại World Cup 2026 #Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu #Pháp dẫn đầu bảng D #Kết quả bóng đá #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá

