Thể thao

Duy Mạnh gợi nhớ về tuyết trắng Thường Châu sau trận thắng Nepal

Duy Anh
TPO - Ăn mừng với lá cờ Tổ quốc trên tay sau chiến thắng trước Nepal, đội trưởng tuyển Việt Nam khiến nhiều cổ động viên nhớ đến hình ảnh xúc động năm 2018.

1-14.jpg
Sau chiến thắng 3-1 trước Nepal, thủ quân Duy Mạnh đã ăn mừng với lá cờ Tổ quốc trên tay. Hình ảnh gợi nhớ về khoảnh khắc lịch sử anh cắm cờ Việt Nam trên tuyết trắng Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018.
1-2.jpg

Hàng nghìn khán giả có mặt trên sân vận động Gò Đậu hò reo đầy tự hào trước hành động của thủ quân tuyển Việt Nam.

1.jpg
1-1.jpg

Mặc dù có chiến thắng khá nhọc nhằn trước Nepal, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ nơi người hâm mộ có mặt tại sân Gò Đậu.

1-11.jpg
1-9.jpg

Việc tung đội hình mạnh nhất giúp Việt Nam sớm có bàn vượt lên dẫn trước ở phút thứ 9 do công của Tiến Linh.

1-10.jpg

Sau bàn thắng sớm, ĐT Việt Nam vẫn áp đảo về số cơ hội và dứt điểm. Bất ngờ diễn ra ở phút 17 khi Nepal gỡ hoà 1-1.

1-13.jpg

Phút 67, ĐT Việt Nam có được bàn thắng quý giá nâng tỷ số lên 2-1. Từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Tiến Anh, thủ môn Nepal đấm bóng thẳng vào chân của Xuân Mạnh trước vòng 5m50. Anh sút chân trái chéo rất căng, đưa bóng vào lưới đối thủ.

1-8.jpg

Chưa dừng lại ở đó, Việt Nam nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 72. Hoàng Đức cứa lòng đưa bóng về góc xa. Thủ môn Nepal phải đấm bóng, tạo cơ hội Văn Vĩ băng vào đá bồi.

tp-1-4.jpg

Thắng lợi 3-1 trước Nepal giúp Việt Nam giữ vững vị trí thứ hai bảng F.

1-3.jpg

Thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục bám đuổi sát sao Malaysia, đội tuyển có nguy cơ bị AFC xử phạt trong tương lai gần vì dùng cầu thủ không đảm bảo tư cách thi đấu trước đó.

tp-1-5.jpg

ĐT Việt Nam sẽ có trận lượt về gặp Nepal trên sân vận động Thống Nhất vào ngày 14/10.

Duy Anh
