Lãng phí cơ hội, đội tuyển Việt Nam nhọc nhằn giành 3 điểm trước Nepal

TPO - Trên sân Thống Nhất tối 14/10, đội tuyển Việt Nam chỉ giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nepal nhờ bàn phản lưới nhà của đối thủ. Hàng tấn công bỏ phí nhiều cơ hội ở hiệp đấu đầu tiên và chơi thiếu nét khi bước sang hiệp 2.

time Hết giờ! Nepal 0-1 Việt Nam Sau cú sút vọt xà của Gia Hưng, trọng tài đã thổi hồi còi mãn cuộc. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu của ĐT Việt Nam, nhưng người đã rất thiếu may mắn khi không thể có hơn một bàn sau rất nhiều cơ hội. Như vậy, ĐT Việt Nam vẫn đứng thứ hai bảng F với 9 điểm, sau Malaysia đang có 12 điểm. Ảnh: Phạm Nguyễn report Không được! Phút 90+2: Hai Long xử lý bình tĩnh trong vòng cấm và chuyền sang thuận lợi cho Đức Chiến, người cũng tinh tế với pha xử lý đầu tiên để tạo ra góc dứt điểm thuận lợi. Thế nhưng cầu thủ đang chơi cho Ninh Bình FC lại sút đúng vào vị trí thủ môn Nepal. report Có 4 phút bù giờ! Phút 90+1: ĐT Việt Nam vẫn còn thời gian để gia tăng cách biệt. Tuy nhiên đội quân của HLV Kim Sang-sik nên cẩn trọng khi khá nhiều khoảng trống nơi hàng thủ đã tạo ra. report Quá nguy hiểm!!! Phút 86: Hàng thủ ĐT Việt Nam để cầu thủ áo đỏ thoát xuống và uy hiếp cầu môn của Trung Kiên. Rất may, cú dứt điểm lại khá tệ, mang lại sự bực bội cho Ban huấn luyện Nepal. Ảnh: Phạm Nguyễn report Cơ hội cho Gia Hưng Phút 85: Cầu thủ vào sân trong hiệp hai Gia Hưng có tình huống qua người xuất sắc và tung ra cú sút, nhưng bóng đi chệch cột. report ĐT Việt Nam gây dựng lại nhịp điệu tấn công Phút 80: Sự hưng phấn đã trở lại và ĐT Việt Nam đã lấy lại thế chủ động cũng như nhịp điệu tấn công. Mặc dù vậy bàn thắng vẫn chưa đến. Trương Tiến Anh vừa có quả tạt bên cánh phải nhưng lại trúng người Hai Long và đi ra ngoài đường biên ngang. Ảnh: Phạm Nguyễn report Có vẻ trận đấu giữa Malaysia và Lào đã an bài Phút 77: Ở trận đấu giữa Malaysia và Lào, tỷ số đã thành 3-1 sau khi Romel Morales hoàn tất cú đúp. Bất ngờ đã không xảy ra. report Cột dọc lại ngăn cản bàn thắng của ĐT Việt Nam Phút 75: Một lần nữa khung gỗ lại cứu thua cho ĐT Nepal trước cú sút của Đình Bắc. Bóng chạm cột dọc trước khi lượt qua tay thủ môn đối phương và đi ra ngoài. Ảnh: Phạm Nguyễn substitution Tiến Linh rời sân Phút 70: Đức Chiến quyết định sút xa, đưa bóng đi chệch cột dọc. Ngay sau đó, ĐT Việt Nam thay người. Tiến Linh rời sân. Gia Hưng vào thay. Ảnh: Phạm Nguyễn report Malaysia nâng tỷ số lên 2-1 Phút 66: Bàn thứ hai đã đến với Những chú hổ Malaya với pha lập công của Romel Morales. Tỷ số nâng lên 2-1 và Malaysia đang củng cố chắc chắn ngôi đầu bảng F nếu kết quả giữ nguyên. report Không được! Phút 65: Trương Tiến Anh di chuyển xuống đáy biên và trả ngược để Đình Bắc dứt điểm. Cú sút của cầu thủ đang khoác áo CAHN đã bị thủ môn Nepal cản phá. Ảnh: Phạm Nguyễn report Malaysia đã có bàn gỡ hòa Phút 63: Ở trận đấu đãng diễn ra trên sân Bukit Jalil, Malaysia đã có bàn gỡ hòa phút 59 do công của Faisal Halim. Tỷ số hiện là 1-1. substitution HLV Kim Sang-sik điều chỉnh nhân sự Phút 60: Thanh Nhàn và Văn Vỹ cùng rời sân. Hai Long và Đình Bắc là những người thay thế. report Nepal dâng cao Phút 59: Cầu thủ Nepal đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà. Đội bóng đến từ Nam Á đang tận hưởng quãng thời gian cầm bóng và đẩy đội hình lên cao. Ảnh: Phạm Nguyễn report Hướng lên bóng của Nepal Phút 54: Nepal đang cố gắng dâng cao và hướng tấn công chủ yếu bên cánh trái, nơi có tốc độ và sự năng nổ của Gillespye. Mặc dù vậy, ĐT Việt Nam vẫn đối phó tốt. Ảnh: Phạm Nguyễn report Nepal hưởng quả phạt góc đầu tiên Phút 51: Gilesspye nỗ lực đi bóng bên cánh trái nhưng quả tạt đã bị phá ra. Nepal hưởng quả phạt góc đầu tiên nhưng không gây ra nhiều khó khăn cho cầu môn Trung Kiên. report Trương Tiến Anh dứt điểm Phút 49: Xuân Mạnh tạt bóng từ biên trái nhưng không tới được đầu của Tiến Linh. Tuy nhiên Trương Tiến Anh đã băng lên tung ra cú dứt điểm khá căng. Không may cho anh, thủ môn của Nepal đã bay người cản phá. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Cùng chờ xem trong nửa sau trận đấu, ĐT Việt Nam có thể may mắn hơn trong các pha dứt điểm? Bên phía ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã rút Hoàng Đức ra để thay bằng Đức Chiến. time Hiệp một khép lại Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về ĐT Việt Nam. Các học trò của HLV Kim Sang-sik đã chơi đầy nỗ lực trong điều kiện mặt sân không lý tưởng, cố gắng bóc tách hàng thủ Nepal và tạo ra không ít cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên họ thiếu một chút may mắn để ghi nhiều hơn 1 bàn thắng. Ảnh: Phạm Nguyễn report Quá đáng tiếc! Phút 45: Trương Tiến Anh tạt bóng hoàn hảo để Văn Vỹ đánh đầu hướng về góc xa khung thành. Tưởng rằng ĐT Việt Nam sẽ có bàn thứ hai nhưng không, thủ môn và hậu vệ Nepal đã phá bóng ra. report Malaysia đang gặp khó Phút 40: Thật ngạc nhiên. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, trên sân nhà Malaysia đang bị Lào dẫn trước 0-1. Người ghi bàn là Khounthoumphone. report Thanh Nhàn để bóng chạm tay Phút 37: Thanh Nhàn để bóng chạm tay ngay rìa vòng cấm, mang lại quả đá phạt cho ĐT Nepal. Cầu thủ áo đỏ đá phạt thẳng về phía cầu môn Trung Kiên nhưng không qua hàng rào. report Háo lớp phòng ngự màu đỏ Phút 35: Bóng chủ yếu lăn bên phần sân ĐT Nepal. Các cầu thủ áo đỏ lùi xuống rất sâu tạo thành hai lớp phòng ngự để chống trả các đợt tấn công của ĐT Việt Nam. Ảnh: Phạm Nguyễn report Khung gỗ lại cứu Nepal Phút 30: ĐT Việt Nam dàn xếp đá phạt góc tốt và Thanh Nhàn là người dứt điểm cận thành, đưa bóng dội cột dọc Nepal. report Thế chủ động thuộc về ĐT Việt Nam Phút 24: Sau khởi đầu tích cực, ĐT Nepal dường như đã mất tinh thần sau bàn mơ tỷ số của ĐT Việt Nam. Họ đánh mất thế chủ động vào tay đội bóng áo trắng và gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng. Ảnh: Phạm Nguyễn report Không vào! Phút 20: Lê Phạm Thành Long câu bóng vào từ cánh trái để Tiến Linh đánh đầu chuyền cho đồng đội Văn Vỹ. Đáng tiếc, cầu thủ của Thép Xanh Nam Định lại dứt điểm thiếu chính xác dù cự ly rất gần. report Chiến lược của ĐT Việt Nam Phút 19: ĐT Việt Nam đang sử dụng rất nhiều đường chuyền bổng nhắm đến sau lưng hàng thủ Nepal. Đây là một chiến lược thông minh, đặc biệt trong bối cảnh đối thủ dâng cao và mặt sân xấu. Ảnh: Phạm Nguyễn substitution Nepal thay người bất đắc dĩ Phút 16: Suman Shrestha, cầu thủ phản lưới nhà, buộc phải rời sân với những bước đi tập tễnh. Vào thay anh là Mani Lama. report Đến lượt Thanh Nhàn dứt điểm Phút 12: Văn Vỹ thực hiện đường chuyền bổng để Thanh Nhàn băng xuống bên cánh phải. Một cú sút chéo góc được thực hiện nhưng mặt sân xấu khiến lực đi của bóng chậm lại, giúp thủ môn Nepal dễ dàng hóa giải. Ảnh: Phạm Nguyễn report Quá tiếc cho Tiến Linh Phút 10: Nepal không thể tận dung thành công quả đá phạt và Việt Nam giành lại bóng, kiếm được quả đá phạt mà từ đó, Tiến Linh xử lý khéo léo trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá, đưa bóng đi trúng điểm giao giữa xà ngang và cột dọc. Ảnh: Phạm Nguyễn goal Bàn thắng đã đến Phút 4: Từ quả phạt góc của Trương Tiến Anh, bóng hướng về cột xa và Hiểu Minh nỗ lực đánh đầu chuyền vào trong, khiến hậu vệ Suman Shrestha lúng túng để bóng chạm chân phản lưới nhà. Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn report Văn Vĩ suýt có bàn mở tỷ số Phút 3: Ngay sau đó, Văn Vỹ di chuyển bên cánh trái và nhân bóng, dứt điểm chéo góc. Quá đáng tiếc, bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc. Ảnh: Phạm Nguyễn report Nepal khởi đầu mạnh mẽ Phút 2: Nepal đẩy cao đội hình và cố gắng giữ bóng. Trong một tình huống hàng thủ Việt Nam dâng cao, cầu thủ áo đỏ có cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn Trung Kiên. Duy Mạnh trượt ngã nhưng vũng nước đã cản bước đối phương, cứu cho cầu môn Việt Nam khỏi tình huống nguy hiểm. time Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Mưa đã ngớt và trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2027 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nepal chính thức bắt đầu sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mohamed Tarrar người Bahrain. Nepal là đội giao bóng. Ảnh: ANFA report Lần đầu của Trung Kiên Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn report Trận đấu sắp diễn ra Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn report Nepal thích trời mưa "Chúng tôi thường chơi dưới điều kiện thời tiết ẩm ướt ở Nepal vì đất nước chúng tôi vừa trải qua mùa mưa. Toàn đội mới đối đầu Bangladesh cũng trong điều kiện xấu. Thủ môn chúng tôi thích chơi dưới mưa. Với chúng tôi, đó không phải là điều bất lợi. Mưa càng to sẽ tốt hơn cho chúng tôi. Cầu thủ đã quen với điều đó", HLV Matt Ross. report Trận đấu đáng nhớ của hậu vệ Rohit Chand, người chuẩn bị chơi trận thứ 100 cho ĐTQG Nepal report Trận đấu bị lùi lại vì trời mưa Do ảnh hưởng mưa lớn trên sân vận động Thống Nhất, trận đấu giữa Nepal và đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại Asian Cup 2027 sẽ lùi tới 20h thay vì 19h30 như kế hoạch ban đầu. report Đội hình xuất phát của Nepal report Cột mốc mới chờ Tiến Linh Với 26 bàn đã ghi, nếu có thêm 1 bàn nữa vào hôm nay, Tiến Linh sẽ vươn lên vị trí thứ hai, sánh ngang Lê Huỳnh Đức trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam. report HLV Kim Sang-sik giữ lời hứa Trước trận tái đấu Nepal, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết các tuyển thủ U23 đủ năng lực để cạnh tranh suất đá chính và Ban huấn luyện đang lên phương án để trao cơ hội cho họ thể hiện khả năng. Trong đội hình xuất phát hôm nay, Trung Kiên, Hiểu Minh và Thanh Nhàn là ba cầu thủ thuộc lứa U23 đá chính. Với hai cái tên đầu tiên, đây cũng là trận ra mắt của họ trong màu áo đội tuyển. report ĐT Nepal đặt mục tiêu có điểm HLV Matt Ross chia sẻ trước trận đấu: "Trên danh nghĩa đây là trận sân nhà của chúng tôi. Tôi hy vọng các cầu thủ ra sân với trạng thái tốt nhất, sau đó tạo ra nhiều rắc rối cho ĐT Việt Nam. Chúng tôi cũng sở trường đá trời mưa, bởi thường chơi dưới điều kiện thời tiết ẩm ướt ở Nepal. Ngoài ra tình huống cố định là chìa khóa dẫn tới bàn thắng. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức mình, tin vào bản thân, tin vào tập thể và cần thêm một chút may mắn để có kết quả tốt. Tôi tự tin Nepal sẽ có điểm". report Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam report Những khó khăn phải đối mặt của ĐT Nepal "Không ai biết về những khó khăn của chúng tôi, hay việc chúng tôi chẳng có gì", HLV Matt Ross chia sẻ về những khó khăn mà đội tuyển Nepal phải đối mặt, cách họ vượt qua và tìm kiếm niềm vui từ bóng đá. Tìm kiếm niềm vui trong bóng đá, hay cách người Nepal vượt qua những khó khăn report Bóng đá Nepal bất ổn trước cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam Bóng đá Nepal bất ổn trước cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam report Cơn mưa không ngăn được tinh thần người hâm mộ Cơn mưa đổ xuống TP.HCM không ngăn được tình yêu của người hâm mộ với đội tuyển Việt Nam. Mọi con đường đều hướng về sân Thống Nhất. Trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik chia sẻ, "kể từ khi đến Việt Nam, đây là trận đầu tiên dẫn đội tại sân Thống Nhất". "Chúng tôi và các cầu thủ cố gắng cống hiến một trận đấu hay", ông nói. Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn report Thành tích đối đầu của ĐT Việt Nam với Nepal ĐT Việt Nam và Nepal đã ba lần chạm trán trước đây, tất cả đều ở Vòng loại Asian Cup. Hai lần đầu vào năm 2003, Nepal thua 0-5 ở trận lượt đi tại Incheon (Hàn Quốc) và thua tiếp 0-2 ở trận lượt về tại Muscat (Oman). Truyền thông Nepal nói rằng đội tuyển của họ nên quên quá khứ để tìm kiếm kết quả tích cực ở hiện tại, nhưng sau đó thầy trò HLV Matt Ross đã nhận thất bại 1-3 trên sân Gò Đậu.

Trong khi chờ đợi phán quyết tích cực từ AFC về việc gian lận của Malaysia, ĐT Việt Nam đã đánh bại Nepal 3-1 vào ngày 9/10 để củng cố vị trí nhì bảng F Vòng loại Asian Cup 2027.

Về mặt kết quả đương nhiên không có gì đáng để phàn nàn, nhưng xét trên khía cạnh chuyên môn, chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa thực sự thuyết phục. Trước một Nepal khá yếu và chỉ cầm bóng 25%, ĐT Việt Nam cũng tung ra 24 pha dứt điểm chỉ thu lại 3 bàn thắng. Ngoài ra, việc để đối thủ chọc thủng lưới cũng là một điểm trừ.

Tại cuộc họp báo chiều 13/10, HLV Kim Sang-sik đã hứa hẹn về một sự cải thiện ở trận tái đấu. Ngoài mục tiêu chiến thắng, ông yêu cầu “các cầu thủ chơi một trận cống hiến, di chuyển tốt, phối hợp ăn ý và dứt điểm chính xác”. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nêu rõ nhiệm vụ “không được thủng lưới, phòng ngự chặt chẽ hơn và ghi nhiều bàn thắng”.

Với quyết tâm cùng nỗ lực cải thiện, đây không phải những mục tiêu quá khó với Những chiến binh Sao vàng ngay cả khi Nepal chơi phòng ngự nhằm kiếm điểm số đầu tiên. Trận trước đội quân của HLV Matt Ross đã lộ ra nhiều hạn chế, từ kinh nghiệm thi đấu, thể lực đến kỷ luật chiến thuật. Họ thường lộ ra nhiều không gian cũng như có xu hướng mắc sai lầm trước áp lực, để nếu khai thác triệt để và tận dụng tốt các cơ hội có được, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ về một chiến thắng đậm.