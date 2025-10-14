22 tấm vé tới World Cup 2026 đã có chủ, và đó là...

TPO - Cho đến nay, 22/28 suất tham dự World Cup 2026 đã được xác định. Có một số sự xuất hiện gây bất ngờ, và cũng có một số tên tuổi lớn lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đánh bại Eswatini 3-0 trên sân nhà, quốc đảo Cape Verde trở thành đội mới nhất góp mặt ở World Cup 2026. Lẽ ra đất nước có diện tích chỉ 4.000 km2 có thể hoàn thành chiến dịch Vòng loại vào tuần trước, nhưng trận hòa 3-3 với Libya khiến họ phải trì hoãn lễ ăn mừng. Giờ thì không có gì ngăn cản được niềm vui của Cape Verde, khi lần đầu tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước Cape Verde, Ghana cũng thành công biến việc góp mặt ở World Cup thành thói quen. Bàn quyết định của Mohamed Kudus giúp họ vượt qua Comoros, đồng thời đối thủ chính Madagascar lại thua Mali 1-4 giúp Ghana đứng đầu bảng I, để xuất hiện tại World Cup lần thứ 5 trong 6 kỳ gần nhất. Việc của Otto Addo bây giờ chỉ là tạo nên một đội bóng mạnh mẽ nhằm tái hiện kỳ tích vào tứ kết như năm 2010.

Như vậy đã có 6 đội châu Phi giành vé, bao gồm Cape Verde, Ghana, Algeria, Ai Cập, Tunisia và Morocco. 3 suất khác tại các bảng B, C, F sẽ được xác định trong ngày hôm nay, 14/10. 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tiến vào vòng play-off, cạnh tranh tấm vé đến vòng play-off liên lục địa.

Ở thời điểm hiện tại, khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL) và châu Đại dương (OFC) đã hoàn thành vòng loại. Đại diện giành tấm vé trực tiếp duy nhất của OFC là New Zealand, còn New Caledonia thuộc Pháp sẽ nuôi hy vọng ở vòng play-off liên lục địa. CONMEBOL là các đội Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brazil và Paraguay. Bolivia kiếm vé vớt thông qua con đường như New Caledonia.

Tại châu Á (AFC), 6/8 suất được xác định gồm Nhật Bản - đội đầu tiên trên thế giới giành vé, không kể 3 nước chủ nhà, cùng Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan và Australia. Hai vé trực tiếp còn lại sẽ có chủ trong hôm nay, khi lượt trận cuối của vòng loại thứ tư kết thúc.

Khu vực Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) vẫn chưa xác định chủ nhân của 3 vé trực tiếp, tương tự châu Âu (UEFA), nơi nắm giữ 16 vé, đang trong giai đoạn nước rút của vòng loại. Một số quốc gia UEFA có thể ăn mừng vào hôm nay, như Na Uy, Anh hay Bồ Đào Nha, nhưng số khác sẽ phải chờ đến tháng 11.