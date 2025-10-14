HLV Patrick Kluivert sắp chia tay đội tuyển Indonesia?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sau khi đội tuyển Indonesia khép lại hành trình tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026, huấn luyện viên Patrick Kluivert đã đăng tải thông điệp đầy cảm xúc trên trang cá nhân. Chiến lược gia người Hà Lan nhận toàn bộ trách nhiệm và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ vì đã luôn đồng hành cùng đội tuyển.

2.jpg

Đội tuyển Indonesia đã không thể tạo nên bất ngờ tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khi nhận hai thất bại liên tiếp trước Saudi Arabia và Iraq, qua đó chính thức khép lại giấc mơ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm sau.

Sau khi hành trình khép lại, huấn luyện viên Patrick Kluivert đã có những chia sẻ đầy tâm huyết trên mạng xã hội. Chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận sự thất vọng khi không thể giúp Indonesia đi tiếp.

“Tôi cảm nhận được nỗi đau và sự thất vọng giống như các bạn. Những thất bại trước Saudi Arabia và Iraq là những bài học cay đắng, nhưng cũng nhắc nhở chúng ta về tầm cao của giấc mơ mà chúng ta cùng theo đuổi. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm".

Huấn luyện viên Kluivert cũng bày tỏ sự tự hào về tập thể mà ông đã dẫn dắt: “Chúng tôi đã chiến đấu bằng trái tim, bằng kỷ luật và tinh thần đoàn kết. Mỗi ngày, đội bóng này đều nỗ lực trưởng thành, học hỏi và thi đấu với niềm tự hào đại diện cho đất nước. Chúng tôi đã làm việc không ngừng để gắn kết các cầu thủ trong và ngoài nước thành một gia đình duy nhất".

"Dù chưa thể góp mặt tại World Cup 2026, nhưng những gì đạt được là nền tảng để tiếp tục xây dựng với niềm tin rằng Indonesia xứng đáng hiện diện trên sân khấu lớn nhất", cựu danh thủ người Hà Lan nhấn mạnh.

1.jpg

Được bổ nhiệm vào đầu năm nay thay thế HLV Shin Tae-yong, Kluivert khởi đầu không suôn sẻ khi Indonesia thua đậm 1-5 trước Australia. Tuy nhiên, ông nhanh chóng giúp đội bóng hồi sinh với hai chiến thắng quan trọng trước Bahrain và Trung Quốc, qua đó giành vé vào vòng loại thứ 4, thành tích lịch sử của bóng đá Indonesia.

Trước vòng này, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đầu tư mạnh mẽ, chiêu mộ nhiều cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan với mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Dẫu vậy, hai thất bại trước Saudi Arabia và Iraq đã khiến mọi nỗ lực tan vỡ.

Sau khi đội tuyển lỡ hẹn với World Cup, dư luận và truyền thông Indonesia đồng loạt kêu gọi PSSI xem xét tương lai của HLV Kluivert và thậm chí mong muốn ông Shin Tae Yong trở lại.

Theo hợp đồng, Kluivert gắn bó với Indonesia đến tháng 1/2027 với mức lương khoảng 1 triệu USD/năm cùng điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Hiện tại, PSSI vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về tương lai của ông.

Trọng Đạt
