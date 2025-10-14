Nhận định Tây Ban Nha vs Bulgaria, 01h45 ngày 15/10: Miếng mồi béo bở

TPO - Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Bulgaria, Vòng loại World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tiếp đón Bulgaria đang khủng hoảng, Tây Ban Nha nhiều khả năng có thêm một chiến thắng dễ dàng để củng cố ngôi đầu.

Tây Ban Nha vượt trội các đội tuyển còn lại trong bảng đấu.

Nhận định trước trận đấu Tây Ban Nha vs Bulgaria

Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente, “Bò tót” đang thể hiện sức mạnh toàn diện ở mọi đấu trường, từ Nations League cho đến vòng loại World Cup. La Roja cho thấy họ là một trong những tập thể đáng sợ nhất thế giới hiện nay, giàu sức trẻ, kỷ luật và khó bị đánh bại. Bước vào chiến dịch vòng loại World Cup, Tây Ban Nha đang trình diễn phong độ gần như hoàn hảo. Sau ba trận toàn thắng, ghi 7 bàn và chưa để lọt lưới, đoàn quân của HLV De la Fuente đang độc chiếm ngôi đầu bảng E.

Dù thiếu vắng những mũi nhọn sáng giá như Lamine Yamal hay Nico Williams vì chấn thương, La Roja vẫn vận hành mượt mà nhờ chiều sâu đội hình và phong độ ổn định của các trụ cột. Với lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng, Tây Ban Nha đang khiến mọi đối thủ trong bảng cảm thấy ngột ngạt ngay từ những phút đầu tiên.

Ngược lại, Bulgaria lại đang chìm sâu trong khủng hoảng. Ba trận toàn thua, chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn và để thủng lưới tới 12 lần cho thấy sự yếu kém toàn diện của đội bóng Đông Âu. Đã hai thập kỷ kể từ khi Bulgaria góp mặt tại một giải đấu lớn, và với dàn cầu thủ phần lớn thi đấu ở các CLB tầm trung, họ gần như không có cơ hội tạo nên bất ngờ trên đất Tây Ban Nha.

Khi Tây Ban Nha được chơi tại Valladolid, nơi khán đài luôn rực lửa và đầy cảm hứng, mọi yếu tố đều ủng hộ thầy trò Luis de la Fuente hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp. Cuộc đối đầu với Bulgaria nhiều khả năng chỉ là màn trình diễn khẳng định sức mạnh của “Bò tót”, đội bóng đang ngày càng tiến gần đến tấm vé dự World Cup 2026 bằng phong độ của một nhà vô địch thực thụ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Bulgaria

Tây Ban Nha chưa bao giờ nhận thất bại trước Bulgaria. Trong 6 lần đối đầu, La Roja giành tới 5 chiến thắng.

Bulgaria đang trải qua chuỗi 8 trận không biết đến chiến thắng, trong đó có 6 thất bại và 4 thất bại liên tiếp. Chiến thắng gần nhất của Bulgaria đã diễn ra cách đây gần 1 năm.

Tây Ban Nha duy trì sự ổn định đến đáng sợ, khi chưa phải nhận thất bại trong 90 phút kể từ trận thua trước Colombia vào tháng 3/2024. Kể từ sau trận đấu đó cho đến thời điểm hiện tại, La Roja bất bại 23 trận trong thời gian thi đấu chính thức.

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Bulgaria

Bulgaria có lực lượng tốt nhất.

Tây Ban Nha sở hữu đội hình có chất lượng cao trong đợt tập trung lần này, bất chấp sự vắng mặt của một số ngôi sao như Rodri, Nico Williams và Lamine Yamal.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Bulgaria

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Torres, Pino, Oyarzabal.

Bulgaria: Mitov; Turitsov, Dimitrov, Bozhinov, Petrov; Chochev, Stoyanov, Kraev; Petkov, Kirilov, Despodov.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha 4-0 Bulgaria