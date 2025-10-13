Nhận định Iceland vs Pháp, 01h45 ngày 14/10: Gà trống cất cao tiếng gáy

TPO - Nhận định bóng đá Iceland vs Pháp, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, lúc 01h45 ngày 14/10 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Pháp đang hướng tới chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại bảng D trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026 bằng chuyến làm khách trước Iceland vào rạng sáng mai.

Nhận định trước trận đấu

Sau 3 lượt trận toàn thắng, đoàn quân của HLV Didier Deschamps vững vàng ở ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối, thể hiện sức mạnh và chiều sâu đội hình của một ứng viên vô địch hàng đầu. Trong khi đó, Iceland đang xếp thứ ba, kém đội nhì bảng Ukraine 1 điểm trong cuộc đua giành suất play-off.

Đội bóng xứ băng đảo khởi đầu khá ấn tượng bằng chiến thắng 5-0 trước Azerbaijan, nhưng nhanh chóng chững lại khi để thua 1-2 trước Pháp (dù Les Bleus chỉ còn 10 người) hồi tháng trước và tiếp tục thất bại 3-5 trước Ukraine ngay trên sân nhà cuối tuần trước. Trận thua đó là một cú bước lùi, song thầy trò HLV Arnar Gunnlaugsson vẫn còn hy vọng đua top 2 nếu giành được điểm trong những lượt trận tới.

Dẫu vậy, thử thách mang tên Pháp là quá lớn. Lịch sử đối đầu không đứng về phía Iceland khi họ chưa từng thắng trong 16 lần gặp nhau kể từ năm 1957 (hòa 4, thua 12). Ba lần chạm trán gần nhất, Les Bleus đều giành chiến thắng, trong đó có trận thắng 2-1 ở lượt đi tháng trước, nơi Kylian Mbappe và Bradley Barcola lập công.

Rạng sáng mai, HLV Deschamps sẽ phải xoay xở mà không có sự phục vụ của Mbappe lẫn Barcola vì chấn thương. Tuy nhiên, với những cái tên như Ekitike, Nkunku, Rabiot..., đội tuyển Pháp vẫn sở hữu chất lượng vượt trội và đủ sức áp đặt thế trận.

Ở lượt trận gần nhất, “Gà trống Gaulois” nhẹ nhàng vượt qua Azerbaijan 3-0 với các pha lập công của Mbappe, Rabiot và Florian Thauvin, khẳng định vị thế của một trong những đội tuyển ổn định nhất thế giới suốt gần một thập kỷ qua.

Pháp từng hai lần vô địch World Cup (1998, 2018) và về nhì năm 2022 sau trận chung kết kinh điển với Argentina. Với dàn sao đồng đều ở mọi tuyến và kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, Les Bleus được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện bản lĩnh của “ông lớn”, hướng tới chiến thắng thứ 4 liên tiếp để củng cố ngôi đầu bảng.

Tình hình lực lượng

Iceland sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Andri Gudjohnsen do án treo giò, tổn thất lớn khi anh đã ghi 10 bàn sau 36 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhiều khả năng Daniel Gudjohnsen sẽ được trao cơ hội đá chính trên hàng công.

Bên cạnh đó, HLV Arnar Gunnlaugsson dự kiến giữ nguyên phần lớn đội hình, với các trụ cột như Victor Palsson và Albert Gudmundsson tiếp tục góp mặt từ đầu.

Bên kia chiến tuyến, tuyển Pháp cũng chịu tổn thất đáng kể khi Kylian Mbappe và Ibrahima Konate đều vắng mặt do chấn thương. Hai ngôi sao này sẽ lần lượt trở lại Real Madrid và Liverpool để điều trị. Mbappe gặp vấn đề ở mắt cá chân, còn Konate dính chấn thương cơ đùi.

Ngoài ra, Les Bleus cũng không có sự phục vụ của Bradley Barcola, Desire Doue và Ousmane Dembele. Aurelien Tchouameni tiếp tục bị treo giò, nên Adrien Rabiot gần như chắc chắn giữ vị trí ở tuyến giữa, trong khi Jean-Philippe Mateta có thể được trao suất đá chính đầu tiên trên hàng công đội tuyển Pháp.

Đội hình dự kiến Iceland (4-3-3): Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Ellertsson; Gudmundsson, Johannesson, Haraldsson; Magnusson, D. Gudjohnsen, Thorsteinsson Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; K. Thuram, Rabiot; Coman, Olise, Ekitike; Mateta

Dự đoán tỷ số: Iceland 1–2 Pháp