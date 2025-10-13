Cơ thủ người Lithuania vô địch 'major' Hanoi Open Pool Championship 2025

TPO - Sau 5 ngày tranh tài sôi động, Hanoi Open Pool Championship 2025 - một trong những giải billiards 9 bi đẳng cấp nhất châu Á và là sự kiện thể thao quốc tế uy tín hàng đầu tổ chức tại Việt Nam - đã tìm ra tân vương xứng đáng là cơ thủ Pijus Labutis đến từ Lithuania.

Dù phải hoãn ngày thi đấu đầu tiên do thời tiết, Hanoi Open Pool Championship 2025 (8-12/10) tại Cung thể thao Điền kinh trong nhà Mỹ Đình vẫn diễn ra thành công với sự góp mặt của 256 cơ thủ hàng đầu thế giới, bao gồm nhiều nhà vô địch danh giá trong hệ thống World Nineball Tour (WNT).

Với tổng giá trị giải thưởng 200.000 USD, trong đó nhà vô địch nhận 40.000 USD, giải đấu đã mang đến cho khán giả Việt Nam bầu không khí thi đấu chuyên nghiệp, cuồng nhiệt và kịch tính.

Ngày thi đấu cuối cùng chứng kiến những trận bán kết và chung kết đỉnh cao về chuyên môn. Ở bán kết thứ nhất, Pijus Labutis vượt qua tài năng trẻ Robbie Capito (Hong Kong, Trung Quốc) với tỷ số 11 - 8. Trong khi đó, Moritz Neuhausen, nhà vô địch Peri Open 2025, dễ dàng đánh bại Harry Vergara (Philippines) 11 - 4 để giành quyền vào chung kết.

Trận chung kết giữa Labutis và Neuhausen diễn ra ngay sau đó trước gần 2.000 khán giả tại Mỹ Đình, trong bầu không khí cuồng nhiệt - “đặc sản” quen thuộc của Hanoi Open Pool.

Cả hai cơ thủ nhập cuộc thận trọng, giằng co từng điểm. Khi tỷ số đang cân bằng 4 - 4, Labutis bất ngờ bứt phá với phong độ ổn định và những pha dọn bàn chuẩn xác, vươn lên dẫn 10 - 4. Neuhausen dù ít cơ hội cầm cơ nhưng vẫn kiên cường rút ngắn còn 7-10.

Tuy nhiên, ở trận cầu đẳng cấp cao nhất, một sai sót cũng có thể trả giá. Tình huống chạy đạn bi 2 không thành công ở rack 18 khiến Neuhausen trao cúp cho Labutis. Tay cơ Lithuania bước vào bàn và nâng tỷ số lên 11-7. Hai rack phá và dọn bàn hoàn hảo sau đó đã mang về chiến thắng chung cuộc 13-7 cho Labutis.

Pujis Labutis thi đấu chung kết.

“Tôi cảm thấy hồi hộp, thậm chí không tin mình có thể thắng. Xin cảm ơn các cổ động viên Việt Nam đã tạo nên bầu không khí tuyệt vời, khiến cả tôi và Neuhausen đều hạnh phúc khi được thi đấu ở đây”, Labutis xúc động chia sẻ sau trận.

Danh hiệu tại Hà Nội giúp cơ thủ người Lithuania phá dớp “bán kết”, sau 4 lần lọt vào top 4 nhưng chưa từng vô địch ở các giải lớn. Anh nâng cao chiếc cúp Hanoi Open Pool Championship 2025 cùng khoản thưởng 40.000 USD, bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp.

Một điểm nhấn của mùa giải năm nay đến từ Đinh Chấn Kiệt, đại diện duy nhất của chủ nhà Việt Nam lọt vào Top 16. Không được đánh giá cao như Dương Quốc Hoàng, Lường Đức Thiện hay Nguyễn Anh Tuấn, song Chấn Kiệt đã tạo nên hiện tượng khi lập dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, trở thành cơ thủ Việt Nam đầu tiên tiến sâu ở một giải major trong hệ thống WNT.

Song song với giải chính, Hanoi Junior Open 2025 cũng khép lại đầy ấn tượng. Trong trận chung kết, Jack Beggs (New Zealand) đánh bại Nguyễn Tiến Trung (Việt Nam) 9- 7 sau cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Dù không thể vô địch, Tiến Trung (cơ thủ 16 tuổi đến từ Từ Sơn, Bắc Ninh, hiện thuộc lò đào tạo Magics của Đặng Thành Kiên) đã trở thành người Việt Nam đầu tiên vào chung kết Junior Open sau hai mùa giải, mở ra nhiều kỳ vọng về một thế hệ kế cận tài năng cho billiards pool Việt Nam.