Dương Quốc Hoàng và dàn sao tranh giải Hà Nội Open Pool Championship 2025

TPO - Tay cơ số 1 Việt Nam Dương Quốc Hoàng cùng dàn sao thế giới tranh tài tại Hanoi Open Pool Championship 2025 có giải thưởng lên tới 200 nghìn USD.

Dương Quốc Hoàng là tay cơ được yêu mến của Việt Nam sẽ tranh tài tại Pool 9 bóng Hà Nội mở rộng

Ngày 6/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Vietcontent và Matchroom công bố mùa thứ 3 của giải vô địch Pool 9 bóng Hà Nội mở rộng(Hanoi Open Pool Championship), diễn ra từ ngày 7/12 tại Cung thể thao Điền kinh trong nhà Mỹ Đình, Hà Nội. Sau hai mùa tổ chức thành công, giải đấu trở thành sự kiện được mong đợi nhất trong hệ thống World Nineball Tour.

Giải đấu năm nay quy tụ 256 cơ thủ tham dự, trong đó có 128 cơ thủ thuộc top BXH World Nineball Tour - những tên tuổi lớn nhất của làng billiards thế giới hiện nay. Đáng chú ý là ĐKVĐ Johann Chua, nhà vô địch World Pool Championship Carlo Biado, cùng nhiều ngôi sao hàng đầu khác như Fedor Gorst - người sở hữu Grand Slam của làng billiard 9 bóng thế giới, hay Jayson Shaw, Francisco Sanchez Ruiz, Aloysius Yapp, Mickey Krause, tài năng trẻ nổi bật Albert AJ Manas…

Trong tổng số 256 cơ thủ đến từ 40 quốc gia, Việt Nam có 68 đại diện, với 40 tay cơ đã vượt qua vòng loại để giành quyền tranh tài. Dẫn đầu đoàn quân Việt Nam là Dương Quốc Hoàng - cơ thủ đang sở hữu phong độ ổn định và được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ khi thi đấu trên sân nhà.

Song song với giải đấu chính, Hanoi Junior Open dành cho các tài năng trẻ cũng được tổ chức như một sự kiện đồng hành, thu hút 64 cơ thủ trẻ dưới 17 tuổi đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự.

Trước khi giải đấu khởi tranh, BTC trích 100 triệu đồng từ tiền bán vé ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ của Sở Văn hoá thể thao Thành phố Hà Nội khởi xướng.