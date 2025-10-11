Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dương Quốc Hoàng dừng chân, lộ diện cơ thủ duy nhất của Việt Nam lọt vào vòng 16 giải pool 9 bóng Hà Nội

TPO - Ngày 11/10, tại Cung thể thao điền kinh trong nhà Mỹ Đình, lễ khai mạc giải vô địch pool 9 bóng Hà Nội mở rộng 2025 (Hanoi Open Pool Championship) đã chính thức diễn ra.

anh-chup-man-hinh-2025-10-11-luc-172045.png
Đinh Chấn Kiệt trở thành cơ thủ Việt Nam duy nhất vào vòng 16

Đây được xem là giải đấu billiards quốc tế quy mô lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam từ trước đến nay với sự góp mặt của 256 cơ thủ.

Mặc dù gặp khó khăn do thời tiết bất lợi, giải vô địch pool 9 bóng Hà Nội mở rộng 2025 vẫn thành công quy tụ 256 cơ thủ từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang đến những trận đấu đỉnh cao và nhiều bất ngờ lớn ngay từ vòng đầu tiên.

anh-chup-man-hinh-2025-10-11-luc-172618.png

Đặc biệt, giải đấu năm nay có sự tham gia của nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới như Johann Chua – nhà đương kim vô địch; Fedor Gorst, Francisco Sanchez Ruiz cùng các tuyển thủ hàng đầu Việt Nam như Dương Quốc Hoàng, Đinh Chấn Kiệt.

Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội cho biết: "Năm nay, chúng ta đặc biệt vinh dự khi lần đầu tiên có một cơ thủ Việt Nam góp mặt trong tốp 16 cơ thủ xuất sắc nhất, mang đến niềm xúc động và tự hào sâu sắc cho người hâm mộ cả nước. Đặc biệt, Ban Tổ chức cũng đã trích 100 triệu đồng từ tiền bán vé để chung tay cùng cộng đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả của lũ lụt. Đây là một nghĩa cử nhân văn, thể hiện rõ tinh thần “Thể thao vì cộng đồng”, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp của thể thao không chỉ trên sân đấu mà còn trong cuộc sống".

anh-chup-man-hinh-2025-10-11-luc-172149.png
Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Bạch Liên Hương phát biểu tại khai mạc giải

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng 1/8 và tứ kết đã diễn ra. Trước đó đã có những bất ngờ xảy ra khi Johann Chua phải sớm trở thành cựu vương. Không chỉ Johann Chua, hàng loạt ứng viên nặng ký khác cũng phải dừng bước sớm như Fedor Gorst và Francisco Sanchez Ruiz.

Đây được xem là những cú sốc lớn của giải đấu năm nay, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt và không thể đoán trước. Niềm hy vọng lớn nhất của đoàn chủ nhà - Dương Quốc Hoàng đã phải dừng bước ở vòng 1/16 sau thất bại đáng tiếc trước Roberto Gomez của Philippines.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn Đinh Chấn Kiệt - một "ngựa ô" thực sự của giải đấu. Xuất phát với vị thế không được đánh giá cao, Đinh Chấn Kiệt đã tạo nên bất ngờ lớn khi góp mặt trong top 16 cơ thủ xuất sắc nhất giải.

Tiểu Phùng
