Nhận định Xứ Wales vs Bỉ, 01h45 ngày 14/10: Trận chiến sống còn

TPO - Nhận định bóng đá Xứ Wales vs Bỉ, vòng loại World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với việc 3 đội dẫn đầu Bắc Macedonia, Bỉ và Xứ Wales chỉ cách nhau 1 điểm, đây sẽ là trận cầu mang ý nghĩa sống còn trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2026.

Nhận định trước trận đấu Xứ Wales vs Bỉ

Đội tuyển xứ Wales đã có một màn trình diễn ấn tượng tại Nations League, đứng đầu bảng đấu mà không thua trận nào. Thành tích hoàn hảo giúp họ giành quyền thăng hạng lên League A. Tuy nhiên, vòng loại World Cup là một câu chuyện rất khác. Cho đến nay, họ chỉ mới thắng được những đội yếu hơn, chẳng hạn như Liechtenstein (3-0) và Kazakhstan (3-1; 1-0). Các thắng lợi này không thể được coi là thuyết phục, đặc biệt là khi xét đến sự chênh lệch về trình độ.

Điều đáng chú ý là 2 trận đấu gần nhất của đội tuyển này đều là giao hữu và kết thúc không mấy may mắn, với 2 thất bại trước Canada (0-1) và Anh (0-3). Tổng cộng, trong 2 trận đấu đó, "Những chú rồng" không ghi nổi bàn nào, điều này cho thấy vấn đề trong khâu tấn công của họ.

Ngược lại, Bỉ đang tìm được phong độ bùng nổ vốn có. Hiện tại, Bỉ xếp thứ 2 với 11 điểm, kém đội đầu bảng Bắc Macedonia (đá nhiều hơn 1 trận).

HLV Rudi Garcia tiếp quản đội tuyển này vào đầu năm nay. Sau thời gian đầu trầy trật, ông bắt đầu đưa con tàu vào đường ray, duy trì chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp. Và ở các chiến thắng, họ có xu hướng thắng rất đậm.

Tuy nhiên, điểm yếu của "Quỷ đỏ" chính là đội đầu bảng Bắc Macedonia, đội mà họ đã không thể thắng trong cả hai trận (1-1; 0-0) ở vòng loại World Cup 2026. Điều đặc biệt bất ngờ là trận hòa gần đây tại Gent, De Bruyne và các đồng đội đã hoàn toàn áp đảo đối thủ trong suốt trận đấu, sút nhiều hơn 8 lần (25-3) và vượt trội về số bàn thắng kỳ vọng (3,15 so với 0,1), nhưng họ không một lần đưa bóng vào lưới của thủ môn Stole Dimitrievski.

Phong độ, lịch sử đối đầu Xứ Wales vs Bỉ

Vẫn có những điểm trừ trong cách vận hành của Bỉ. Nhưng chắc chắn họ được đánh giá cao hơn đối thủ. Chỉ cần không thua trong chuyến viếng thăm Cardiff, Bỉ sẽ vươn lên chiếm đỉnh bảng. Song chắc chắn, 3 điểm mới là nhiệm vụ của họ.

Xứ Wales bước vào trận đấu quan trọng này sau thất bại 0-3 trước Anh. Nó càng khiến giai đoạn hiện tại đáng quên với đội tuyển này. Trận thua Anh đã là thất bại thứ 3 trong 4 trận gần nhất của thầy trò HLV Craig Bellamy.

Đối thủ có lực lượng yếu hơn, lại sa sút phong độ, xem ra Bỉ đang nắm cơ hội lớn để giành chiến thắng. Nhưng như đã nói, họ phải cải thiện khâu dứt điểm. Một khi làm tốt công đoạn này, những Doku, De Bruyne hoàn toàn có thể mơ về một thắng lợi chênh lệch trên sân đối phương.