Golf học đường: Con đường đưa tài năng trẻ Việt Nam bước ra thế giới

TPO - Từ năm 2026, khi hệ thống International Pathway Series của AJGA chính thức đến Việt Nam, các golfer trẻ trong nước sẽ lần đầu tiên có cơ hội được HLV đại học Mỹ tuyển chọn ngay tại quê nhà, mở ra một hành trình mới kết hợp giữa học vấn, thể thao và tương lai nghề nghiệp.

Tiger Woods của Đại học Stanford thi đấu tại NCAA năm 1995

Trong bức tranh thể thao toàn cầu, golf học đường được xem là cánh cửa mở ra tương lai chuyên nghiệp cho những tài năng trẻ. Ở Mỹ, quốc gia sở hữu gần 17.000 sân golf và hơn 25 triệu người chơi, golf không chỉ là môn thể thao mà còn là mộtngành công nghiệp giáo dục - nghề nghiệp phát triển mạnh mẽ.

Nơi đây, hành trình của các vận động viên trẻ thường bắt đầu từ các chương trình golf học đường, tiếp nối bằng học bổng đại học, trước khi vươn tới PGA Tour hay LPGA Tour.

Trung tâm của hệ thống ấy là NCAA - Hiệp hội thể thao đại học quốc gia Mỹ. NCAA Golf được xem là “lò đào tạo” đỉnh cao, nơi từng sản sinh ra những huyền thoại như Tiger Woods (Đại học Stanford), Jack Nicklaus (Ohio State), hay gần đây làScottie Scheffler (Texas University) - tay golf số 1 thế giới hiện nay.

Tất cả họ đều bắt đầu từ con đường học tập song hành với thể thao, nơi thành tích học tập và phong độ thi đấu được đánh giá song song.

Tràng An Golf & Resort là điểm đến đầu tiên của AJGA International Pathway tại Việt Nam

Đối với các golfer trẻ quốc tế, con đường đến với NCAA trước đây từng khá xa vời, do rào cản chi phí và cơ hội tiếp cận huấn luyện viên đại học Mỹ còn hạn chế.

Tuy nhiên, sự ra đời của hệ thống International Pathway Series (IPS) thuộc Hiệp hội golf trẻ Mỹ (AJGA) từ năm 2018 đã thay đổi điều đó. IPS mở ra cơ hội cho các tài năng ngoài nước Mỹ được ghi nhận thành tích vào bảng xếp hạng Rolex AJGA Ranking, qua đó được HLV các trường đại học theo dõi và tuyển chọn.

Tại Việt Nam, từ năm 2026, hệ thống IPS chính thức đặt chân với giải đấu mở màn Trang An - AJGA International Pathway diễn ra tại Tràng An Golf & Country Club (Ninh Bình) từ 22- ngày 25/1/2026.

Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng: lần đầu tiên, các golfer trẻ Việt Nam có thể được tuyển thẳng vào radar của NCAA và AJGA ngay tại quê nhà mà không cần sang Mỹ thi đấu.

Theo thống kê, NCAA hiện có gần 1.000 trường đại học tham gia hệ thống, với tổng giá trị học bổng golf mỗi năm ước đạt 1,2 tỷ USD. Với những cái tên như Nguyễn Anh Minh, Đoàn Uy, Lê Chúc An… đang từng bước gia nhập các trường D1 danh tiếng tại Mỹ, golf học đường Việt Nam đang mở ra một cánh cửa mới - con đường học vấn, thể thao và sự nghiệp hòa làm một.