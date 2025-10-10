Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Golfer Thái Lan vô địch Vietnam Masters 2025, Nguyễn Tuấn Anh tỏa sáng với danh hiệu Best Amateur

Trọng Đạt
TPO - Golfer người Thái Lan Sarut Vongchaisit xuất sắc đăng quang Vietnam Masters 2025 với phong độ bùng nổ và hàng loạt kỷ lục, trong khi tài năng trẻ của golf Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh đạt danh hiệu Best Amateur và cán đích ở vị trí Á quân.

screen-shot-2025-10-10-at-165625.png

Sau hai vòng đấu liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng Vietnam Masters 2025, Sarut Vongchaisit bước vào vòng chung kết với sự tự tin và bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ.

Anh khởi đầu bùng nổ với 4 birdie ở 9 hố đầu, tiếp tục duy trì nhịp đấu ổn định với 2 birdie và chỉ mắc duy nhất 1 bogey tại hố 16, hoàn tất vòng đấu với 67 gậy (-5).

Với tổng điểm (-18) sau ba vòng 61 - 70 - 67 gậy, Vongchaisit đã đăng quang Vietnam Masters 2025 một cách thuyết phục. Đây là danh hiệu chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của golfer người Thái Lan.

Khép lại một tuần thi đấu đáng nhớ, Vongchaisit ghi dấu ấn với hàng loạt kỷ lục mới được thiết lập trong lịch sử giải: Vòng đấu tốt nhất: 61 gậy (-11) ở vòng 1; Tổng điểm tốt nhất: -18; Nhiều birdie nhất trong tuần: 21 birdie; Nhiều birdie nhất trong một vòng: 12 birdie (vòng 1).

screen-shot-2025-10-10-at-165641.png

Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Anh, Nhà Vô địch Golf Quốc gia 2025, tiếp tục khiến người hâm mộ Việt Nam tự hào. Bước vào vòng chung kết chỉ kém Vongchaisit đúng 1 gậy, Tuấn Anh khởi đầu chưa thật thuận lợi ở 9 hố đầu, nhưng đã bứt phá mạnh mẽ với 4 birdie liên tiếp từ hố 13, hoàn tất vòng đấu với 68 gậy (-4).

Với tổng điểm -16, Tuấn Anh giành danh hiệu Best Amateur và cán đích ở vị trí Á quân chung cuộc.

Dù chưa thể bước lên bục cao nhất, màn trình diễn của Nguyễn Tuấn Anh tại Vietnam Masters 2025 là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành, bản lĩnh và tiềm năng lớn của thế hệ golfer trẻ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nguyễn Nhất Long, nhà Vô địch Golf Quốc gia 2023, cũng có tuần thi đấu ổn định. Anh kết thúc giải với 72 gậy (even par) ở vòng cuối, đạt tổng điểm (-8) và vị trí T20 chung cuộc, góp phần tô điểm cho dấu ấn của golf Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Trọng Đạt
