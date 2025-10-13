Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải bóng đá nữ VĐQG-Cúp Thái Sơn Bắc 2025: Hà Nội bất lực nhìn TPHCM I nâng cúp vô địch, thiết lập kỷ lục mới

Tiểu Phùng

Trận hòa trước Hà Nội là đủ để TP.HCM I lần thứ 12 liên tiếp giành ngôi hậu ở giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025.

anh-chup-man-hinh-2025-10-13-luc-195658.png
Giải bóng đá nữ VĐQG năm 2025 khép lại với chức vô địch thuộc về TPHCM I

Trận đấu cuối cùng, cũng là màn đối đầu giữa hai đội bóng tranh ngôi vô địch Hà Nội và TP.HCM I diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên.

Bắt buộc phải giành chiến thắng, Hà Nội đẩy cao đội hình nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số. Tuy nhiên, họ vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của đại diện phía Nam. Cơ hội đến với Hà Nội chủ yếu từ nỗ lực cá nhân của các tuyển thủ đội tuyển nữ Việt Nam Phạm Hải Yến hay Nguyễn Thị Thanh Nhã.

anh-chup-man-hinh-2025-10-13-luc-200729.png
anh-chup-man-hinh-2025-10-13-luc-200843.png

Nhưng như vậy là chưa đủ để mang lại khác biệt cho Hà Nội. Ngược lại, TP.HCM I cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của thời tiết. Các pha bóng bổng là vũ khí được cô trò HLV Kim Chi sử dụng nhưng chưa có bàn thắng được ghi trong hiệp 1.

anh-chup-man-hinh-2025-10-13-luc-200709.png

Bước sang hiệp 2, lợi thế về điểm số khiến TP.HCM I dễ dàng toan tính hơn. Áp lực phải ghi bàn phần nào khiến các cô gái thủ đô không còn giữ được sự chính xác trong từng pha xử lý. Các cơ hội tiếp tục trôi qua trước mũi giày của Thanh Nhã và đồng đội. Chung cuộc, Hà Nội hòa TP.HCM I với tỷ số 0-0. TP.HCM I chính thức lên ngôi vô địch giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Tiểu Phùng
#Bóng đá nữ VĐQG #Nguyễn Thị Thanh Nhã #TPHCM #Phạm Hải Yến #Hà Nội

