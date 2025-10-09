Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Lượt 9 giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025: Hà Nội đại phá TP.HCM II, cuộc đua vô địch hứa hẹn có biến lớn

Vĩnh Xuân

Chiến thắng quan trọng trước TP.HCM II giúp Hà Nội áp sát ngôi đầu ở giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025, chỉ còn cách đội đầu bảng TP.HCM I 2 điểm. 

anh-chup-man-hinh-2025-10-09-luc-201117.png
Hà Nội chỉ còn kém TPHCM I 2 điểm, cuộc đua vô địch trở nên khó lường

Chỉ phải gặp TP.HCM II ở lượt 9, Hà Nội tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc với tham vọng giành chiến thắng. Bàn thắng mở tỉ số trận đấu sớm đến với đội bóng thủ đô nhưng theo kịch bản ít ai ngờ tới. Như Ý bên phía TP.HCM II đá phản lưới nhà giúp Hà Nội vươn lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là kết quả của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, bàn thắng liên tiếp đến với Hà Nội. Phút 47, tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Ngân Thị Vạn Sự lập công nhân đôi cách biệt cho Hà Nội. Từ phút 68 đến phút 84, Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thị Hoa và Tú Anh liên tiếp lập công nâng tỷ số lên 5-0 cho đại diện phía Bắc. TP.HCM II chỉ kịp có bàn gỡ duy nhất do công của Quỳnh Anh, chấp nhận thua chung cuộc 1-5.

Ở ngày thi đấu trước đó, TPHCM I đã để Than KSVN cầm hoà 0-0. Kết quả này giúp Hà Nội áp sát ngôi đầu của TPHCM I với 18 điểm, chỉ kém đối thủ 2 điểm, mở ra cơ hội vô địch.

Vĩnh Xuân
#Giải bóng đá nữ VĐQG #Ngân Thị Vạn Sự #TPHCM #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục