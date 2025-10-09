Lượt 9 giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025: Hà Nội đại phá TP.HCM II, cuộc đua vô địch hứa hẹn có biến lớn

Hà Nội chỉ còn kém TPHCM I 2 điểm, cuộc đua vô địch trở nên khó lường

Chỉ phải gặp TP.HCM II ở lượt 9, Hà Nội tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc với tham vọng giành chiến thắng. Bàn thắng mở tỉ số trận đấu sớm đến với đội bóng thủ đô nhưng theo kịch bản ít ai ngờ tới. Như Ý bên phía TP.HCM II đá phản lưới nhà giúp Hà Nội vươn lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là kết quả của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, bàn thắng liên tiếp đến với Hà Nội. Phút 47, tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Ngân Thị Vạn Sự lập công nhân đôi cách biệt cho Hà Nội. Từ phút 68 đến phút 84, Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thị Hoa và Tú Anh liên tiếp lập công nâng tỷ số lên 5-0 cho đại diện phía Bắc. TP.HCM II chỉ kịp có bàn gỡ duy nhất do công của Quỳnh Anh, chấp nhận thua chung cuộc 1-5.

Ở ngày thi đấu trước đó, TPHCM I đã để Than KSVN cầm hoà 0-0. Kết quả này giúp Hà Nội áp sát ngôi đầu của TPHCM I với 18 điểm, chỉ kém đối thủ 2 điểm, mở ra cơ hội vô địch.