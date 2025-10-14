Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Quốc đảo có diện tích chỉ lớn hơn 3 tỉnh của Việt Nam lần đầu giành vé tới World Cup

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cape Verde, quốc đảo nhỏ bé nằm giữa Đại Tây Dương, đã làm nên kỳ tích khi giành quyền tham dự World Cup 2026. Lần đầu tiên trong lịch sử họ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

1000033882.jpg

Vào thứ Hai (13/10), chính phủ Cape Verde đã cho phép tất cả người lao động nghỉ nửa ngày. Nghĩa là vào buổi chiều, họ có thể tới và phủ kín Sân vận động Quốc gia Cabo Verde, quây quần bên TV để chứng kiến thời khắc lịch sử sắp được tạo ra.

Đội quân của HLV Pedro Leitao Brito đã không làm người dân Cape Verde thất vọng. Dailon Rocha Livramento ghi bàn mở tỷ số phút 48. 6 phút sau tiền đạo Willy Semedo nhân đôi cách biệt. Cuối cùng, cầu thủ vào sân thay người Stopira đã ghi bàn thứ ba, ấn định chiến thắng 3-0 trước Eswatini, qua đó chính thức giành vé đến World Cup 2026, cũng là lần đầu tiên đội bóng xếp hạng 70 thế giới đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước đây, ngay cả giải vô địch châu Phi (CAN Cup) cũng là đấu trường hiếm khi Cape Verde góp mặt (chỉ 4 lần). Được biết đến với biệt danh "Cá Mập Xanh", họ hiện đang xếp thứ 70 trên BXH của FIFA và được cho là không có khả năng giành vé bởi chung bảng với Cameroon. Thế nhưng các học trò của HLV Brito đã chơi ngoài mong đợi. Họ thắng tới 7 trận và giành được 23 điểm, qua đó đứng nhất bảng D, đẩy Cameroon vào vòng play-off đầy may rủi.

Với diện tích chỉ 4.000km2 và dân số khoảng 525.000 người, Cape Verde trở thành quốc gia nhỏ thứ hai trong lịch sử đến với World Cup sau Iceland năm 2018. Diện tích này cũng chỉ lớn hơn 3 tỉnh của Việt Nam sau sáp nhập, sau Hưng Yên, Hải Phòng và Ninh Bình.

Cầu thủ nổi tiếng nhất của Cape Verde chắc chắn là bản hợp đồng tệ nhất lịch sử MU, Bebe. Cầu thủ 35 tuổi này đang khoác áo UD Ibiza ở giải hạng Ba Tây Ban Nha, nhưng đã không được triệu tập lên tuyển từ sau tháng 11/2024. Hiện Logan Costa là cầu thủ duy nhất của Cape Verde chơi ở năm giải hàng đầu châu Âu, khi đang thuộc biên chế Villarreal.

Như vậy, Cape Verde sẽ cùng với Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria và Ghana là các quốc gia châu Phi đã giành vé đến World Cup (ba quốc gia khác sẽ phải tham dự vòng play-off). Họ cũng là một trong ba đội sẽ ra mắt giải vô địch bóng đá thế giới, bên cạnh Uzbekistan và Jordan.

Thanh Hải
#Lịch sử lần đầu dự World Cup #Thành tích của Cape Verde #Chặng đường đến World Cup 2026 #Bóng đá châu Phi và quốc tế #Chỉ số FIFA và xếp hạng đội tuyển #Những quốc gia nhỏ tham dự World Cup #Chấn thương và cầu thủ nổi bật #Tác động của chiến thắng lịch sử #Giới thiệu đội tuyển Cape Verde #Ảnh hưởng của bóng đá đến cộng đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục