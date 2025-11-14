HLV Ireland: Ronaldo có hành động ngớ ngẩn

Ronaldo gặp rắc rối vì pha đánh nguội.

Ronaldo bị đuổi khỏi sân ở phút 62 sau tình huống thúc cùi chỏ vào Dara O'Shea. Ban đầu, CR7 chỉ nhận thẻ vàng. Trọng tài đã xem lại VAR và quyết định rút thẻ đỏ cho thủ quân tuyển Bồ Đào Nha.

"Cậu ấy mỉa mai tôi cố gắng gây áp lực lên trọng tài. Nhưng nghe này, việc đó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Chính hành động của Ronaldo trên sân mới khiến cậu ta bị truất quyền thi đấu", HLV Hallgrimsson tiết lộ Ronaldo đã nói gì khi đi ngang qua ông.

"Việc Ronaldo bị đuổi chẳng liên quan gì đến tôi, trừ khi tôi xâm nhập vào bộ não của cậu ấy. Ronaldo nói rằng đó là hành động thông minh của tôi (gây sức ép lên trọng tài - PV). Cậu ấy đổ lỗi cho trọng tài hoặc bất kỳ ai về tấm thẻ đỏ. Nhưng đó là hành động ngớ ngẩn của Ronaldo khi đánh nguội cầu thủ của tôi", HLV Hallgrimsson tuyên bố.

Bên kia chiến tuyến, HLV Roberto Martinez của tuyển Bồ Đào Nha lên tiếng bảo vệ Ronaldo. Martinez nhận định: "Thật khó cho Ronaldo khi cậu ấy liên tục va chạm với hậu vệ, những người đang cố níu giữ cậu ấy lại. Không có chủ ý bạo lực ở tình huống đó, Ronaldo chỉ đang cố gắng đẩy họ ra. CR7 đã kém may, tôi nghĩ các góc quay thể hiện tình hình tệ hơn thực tế. Đây là lần đầu tiên Ronaldo nhận thẻ đỏ ở đội tuyển, không thể tin nổi".

Sau trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ireland, truyền thông châu Âu đồng loạt mổ xẻ tình huống tranh cãi của Ronaldo. BeIN Sport gọi đó là hành vi mất kiểm soát của. CR7. Trang The42 ở Ireland chỉ trích Ronaldo, gọi đây là sự bốc đồng không đáng có.

Chỉ cần thắng Ireland, Ronaldo và đồng đội sẽ chính thức đặt chân tới World Cup 2026. Nhưng Selecao châu Âu đã thua 0-2 trên sân khách. Thầy trò HLV Martinez sẽ gặp Armenia ở trận cuối và bắt buộc thắng để đảm bảo vị trí dẫn đầu. Nếu thua Armenia, Bồ Đào Nha đối diện nguy cơ bị đối thủ vượt mặt.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi Ronaldo bị treo giò ở trận tới. Truyền thông Bồ Đào Nha gọi tấm thẻ đỏ của CR7 là điều tai hại, vì sẽ tác động tâm lý không nhỏ đến các tuyển thủ Bồ Đào Nha ở chặng đường quyết định của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.