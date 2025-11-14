Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất và LIPOVITAN truyền cảm hứng bền bỉ, tiếp sức mùa cuối năm

Cuối năm luôn là lúc người lao động dồn hết sức để hoàn tất công việc, sẵn sàng cho một năm mới trọn vẹn. Chính nhịp độ gấp gáp ấy trở thành phép thử cho sức bền cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong hành trình ấy, LIPOVITAN đồng hành cùng “Độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất – võ sĩ Muay Thái tiếp sức và lan tỏa nguồn cảm hứng bền bỉ đến người lao động Việt.

Nguyễn Trần Duy Nhất – Biểu tượng của tinh thần thép

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống võ học, Nguyễn Trần Duy Nhất sớm bước lên sàn đấu và để lại dấu ấn đặc biệt trong bộ môn Muay Thái. Với 7 lần vô địch thế giới, anh được mệnh danh là “Độc cô cầu bại”, danh hiệu chỉ dành cho những người bền bỉ, kiên định và chưa từng gục ngã trước bất kỳ thử thách nào.

Trên võ đài, có những lúc Duy Nhất bị chấn thương, có lúc đối diện với những đối thủ mạnh đến từ khắp nơi trên thế giới nhưng chưa một lần anh chùn bước. Điều làm nên sức mạnh của anh không dừng lại ở kỹ thuật, mà hơn cả là ở bản lĩnh, sự bền bỉ và tinh thần không khuất phục.

Nguyễn Trần Duy Nhất là minh chứng sống động cho câu nói: Sức mạnh nằm ở ý chí, bền bỉ và kỷ luật. (Ảnh: Kênh YouTube LIPOVITAN)

Phẩm chất bền bỉ và kiên định trước mọi thử thách là một biểu tượng cho tinh thần mà LIPOVITAN muốn lan tỏa. Đây cũng chính là nét tương đồng mạnh mẽ với hàng triệu người lao động Việt Nam, những người luôn nỗ lực không ngừng mỗi ngày.

Nếu Duy Nhất ngày ngày rèn luyện và chiến đấu trên võ đài để giữ vững ngọn lửa đam mê võ thuật, thì người lao động cũng đang bước lên “võ đài cuộc sống” của riêng mình: miệt mài dưới nắng gió công trường, bền bỉ nơi xưởng sản xuất hay kiên cường giữa sóng gió khơi xa. Họ đều mang trong mình ý chí vững vàng, nỗ lực vượt qua giới hạn để tiếp tục giữ trọn ngọn lửa nghề.

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đại diện cho tinh thần bền chí và kiên định của hàng triệu người lao động Việt Nam. (Ảnh: Kênh Facebook LIPOVITAN)

Thấu hiểu những nỗ lực và giá trị bền chí của người lao động, LIPOVITAN chọn đồng hành như một nguồn tiếp sức tin cậy, gửi gắm một thông điệp động viên: hãy vững chí bởi sau mỗi giọt mồ hôi và thử thách, thành quả xứng đáng sẽ chờ đợi ở phía trước.

LIPOVITAN tiếp sức người lao động Việt với chương trình “Bật Nắp Trúng Vàng” mùa cuối năm

“Bật Nắp Trúng Vàng” được LIPOVITAN triển khai vào ngày 15/08, vẫn đang tìm kiếm những chủ nhân may mắn của 1.230 nhẫn vàng SBJ trên khắp cả nước. Mỗi phần thưởng không chỉ mang lại niềm vui, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá sau một năm lao động hăng say của người Việt.

Thông điệp “123 LIPO - Bùng nổ sức mạnh, vượt mọi thử thách” của Nước Tăng lực LIPOVITAN. (Ảnh: Kênh YouTube LIPOVITAN)

Trong nhịp sống bận rộn, LIPOVITAN đã tiếp thêm tinh thần và năng lượng, giúp người lao động bước vào năm mới với sự tự tin và ý chí bền bỉ. Đây cũng chính là thông điệp mà LIPOVITAN muốn lan tỏa: “123 LIPO – Bùng nổ sức mạnh, vượt mọi thử thách”.

Với tinh thần ấy, LIPOVITAN tiếp tục gắn bó cùng người Việt trên hành trình mới – hành trình của niềm tin, nghị lực và bền bỉ giữ ngọn lửa nghề.