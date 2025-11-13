Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Golf Việt Nam đón làn gió quốc tế với Winter Tour của KPGA

Trọng Đạt

Với thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa CV Resort - Phoenix Golf, GolfT, J Golf và KPGA (Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp Hàn Quốc), Việt Nam lần đầu tiên trở thành điểm dừng chân của chuỗi giải mùa đông danh tiếng, mở ra cơ hội cọ xát quốc tế hiếm có cho cộng đồng golfer trong nước và khu vực.

dji-0647.jpg

Ngày 13/11, tại Hà Nội, CV Resort - Phoenix Golf chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với GolfT, J GOLF và Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp Hàn Quốc (KPGA), hướng tới mục tiêu phát triển ngành công nghiệp golf và thúc đẩy giao lưu quốc tế.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp triển khai KPGA Winter Tour và Mini Tour tại Việt Nam, đồng thời phát triển các chương trình golf chuyên nghiệp, tạo môi trường rèn luyện chất lượng cho vận động viên trẻ, tổ chức các giải đấu trong nước và vận hành chương trình huấn luyện, cùng nhiều lĩnh vực hợp tác khác.

Phó Chủ tịch Lee Hoseong của CV Resort cho biết, sự kiện là bước tiến chiến lược đưa hệ sinh thái CV Resort trở thành trung tâm golf - giải trí - nghỉ dưỡng chuẩn Hàn Quốc tại Việt Nam, với quy mô vận hành chuyên nghiệp, truyền thông quốc tế và cơ hội phát triển dài hạn cho cả ba bên.

mou-golf-1-of-1.jpg

KPGA là đơn vị điều hành hệ thống giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Hàn Quốc, với mùa giải KPGA Tour kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11. Sau mùa giải chính, KPGA thường tổ chức Winter Tour tại các quốc gia có khí hậu nhiệt đới gió mùa như Thái Lan, với quy mô 100 - 120 golfer, thi đấu 36 hố, thu hút nhiều tay golf hàng đầu khu vực.

Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, Winter Tour sẽ mở cửa cho tất cả các golfer trong và ngoài nước, tạo sân chơi giao thoa, giúp các golfer Việt Nam cọ xát trực tiếp với các vận động viên KPGA, đồng thời tiến gần hơn tới môi trường golf chuyên nghiệp quốc tế. Mini Tour trong hệ sinh thái KPGA đóng vai trò “bàn đạp” để golfer tích lũy điểm, nâng kinh nghiệm và giành suất tham dự Winter Tour.

Sự kiện dự kiến diễn ra vào tháng 2/2026 tại Phoenix Golf Resort (Ninh Bình), hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn và cơ hội trải nghiệm golf chuyên nghiệp chuẩn quốc tế.

Trọng Đạt
#KPGA #Winter Tour #Golf #Việt Nam #Phoenix Golf #Chuyên nghiệp #Giải đấu

