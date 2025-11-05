Lê Nhật Bình: ‘Sao mai’ của golf trẻ Việt Nam

TPO - Đến với golf chỉ như một cuộc dạo chơi cùng cha, nhưng giữa sắc xanh của sân cỏ, Lê Nhật Bình nhanh chóng tìm thấy niềm đam mê thật sự. Sau 3 năm gắn bó với golf, cậu bé 11 tuổi đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật của golf trẻ Việt Nam, với nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế - hành trình được vun đắp bằng tình yêu, sự kiên nhẫn và đồng hành của cả gia đình.

Đầu năm 2022, khi theo chân cha (ông Lê Anh Tuấn) ra sân tập golf, Lê Nhật Bình (lúc đó mới 8 tuổi) chỉ là một cậu bé mang trong mình sự tò mò. Nhưng rồi, giữa không gian xanh mướt của sân cỏ, giữa những đường bóng bay cong trong nắng chiều, Nhật Bình sớm bộc lộ niềm thích thú đặc biệt.

“Ban đầu tôi chỉ muốn cho con chơi một môn thể thao, ai ngờ cháu lại làm quen nhanh và rất tập trung. Nhận ra con có năng khiếu và thích thú với golf, chúng tôi đã quyết định đầu tư bài bản cho con theo học golf", ông Tuấn chia sẻ. “Chúng tôi muốn con được phát triển trong môi trường tốt nhất nếu con thực sự yêu thích".

Giữa năm 2022, Nhật Bình bắt đầu tham gia các giải trẻ của VGA Junior Tour, sân chơi quy tụ những gương mặt trẻ tiềm năng nhất của golf Việt Nam. Khi ấy, kỹ thuật còn đơn giản, Bình chủ yếu “nhắm cờ và đánh”. Nhưng qua từng giải đấu, cậu bé học được cách tính toán hướng gió, khoảng cách, lựa chọn gậy phù hợp, và quan trọng hơn, biết “đánh thế nào cho an toàn”.

Cùng với kỹ thuật, tâm lý thi đấu của Bình cũng dần trưởng thành. Cậu biết cách giữ bình tĩnh sau những cú đánh lỗi, biết cười khi gặp khó khăn, và không ngừng nỗ lực để cải thiện bản thân. “Con ngày càng trưởng thành và tự tin hơn, chơi golf với con không còn là ‘đi thi đấu’ mà là ‘được chơi, được tận hưởng’ và điều đó làm con tiến bộ”, ông Tuấn nói.

Hiện tại, Nhật Bình đang tập luyện tại Học viện EPGA, nơi nhiều tài năng trẻ Việt Nam được rèn giũa. Môi trường tập luyện khắt khe hơn, kỹ thuật chuyên sâu hơn, những bài tập đòi hỏi sự chính xác và kiên trì cao hơn khiến Bình đôi lúc nản lòng.

Nhưng mỗi khi con nản lòng, bố mẹ lại là điểm tựa tinh thần. “Chúng tôi nói với con nếu con thật sự yêu golf, hãy tập trung và cố gắng hết mình. Con chưa cần phải giỏi nhất, chỉ cần không bỏ cuộc", ông Tuấn bày tỏ.

Nhật Bình đạt thành tích ở các giải Thái Lan và Nhật Bản

Vươn mình ra quốc tế

Trong hai năm gần đây, Nhật Bình liên tục tạo dấu ấn tại các giải trẻ trong nước và quốc tế. Cậu đã giành Huy chương Vàng bảng U11 tại Giải Vô địch Golf trẻ Quốc gia VJO 2024, liên tiếp vô địch nhiều chặng tại Hanoi Junior Golf Club Tour và VGA Junior Tour.

Đặc biệt, cậu còn ghi dấu ấn tại các giải quốc tế khi vô địch bảng U11 tại Thailand Golf Association Singha Krungthai Junior Golf Ranking 2024, cũng như đạt thành tích Nhất bảng U10 tại ToyokoInn Junior Golf Championships Qualification 2024 tại Nhật Bản.

Thành công ấy không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực của cậu bé 11 tuổi, mà còn là minh chứng cho sự đồng hành tận tâm của cả gia đình. "Mỗi khi có thành tích, con rất thích. Kể cả gặp các bạn đồng trang lứa đánh giỏi hơn, con cũng rất hào hứng. Về nhà, con nói: Con muốn tập nhiều hơn để lần sau đánh hay như bạn ấy. Điều đó khiến chúng tôi xúc động", ông Tuấn nhớ lại.

Háo hức trở lại Tiền Phong Golf Championship

Năm 2023, Nhật Bình lần đầu tiên tham dự Tiền Phong Golf Championship, góp mặt ở bảng Tài năng trẻ sau khi giành ngôi nhất bảng U9 nam tại các chặng 1, 2 và 5 của VGA Junior Tour cùng năm.

Mặc dù còn nhỏ tuổi, Nhật Bình đã để lại ấn tượng bởi sự chững chạc trong phong cách thi đấu. Năm 2024, do trùng lịch thi học văn hóa, Nhật Bình tạm vắng bóng. Năm nay, cậu bé trở lại, với danh hiệu vô địch bảng U11 VGA Junior Tour 2025, cùng tâm thế trưởng thành hơn rất nhiều.

Gia đình ông Lê Anh Tuấn xem Tiền Phong Golf Championship là một sân chơi đặc biệt. “Việc có riêng bảng đấu cho các tài năng trẻ là một sáng kiến rất hay", ông Tuấn nhận xét. “Nhờ những giải như thế này, các con có thêm cơ hội cọ sát, phát triển kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Quan trọng hơn, các con được tiếp xúc với bầu không khí chuyên nghiệp, được truyền cảm hứng từ các golfer dày kinh nghiệm".

Ở tuổi 11, mỗi chuyến đi thi đấu của Nhật Bình vẫn luôn có bố mẹ đồng hành. “Chúng tôi không đặt mục tiêu dài hạn cho con, cũng không muốn tạo áp lực. Golf là môn thể thao đường dài, và điều quý nhất là để con phát triển tự nhiên theo đam mê", ông Tuấn chia sẻ. “Khi con lớn hơn, có nhận thức rõ ràng hơn, lúc đó chúng tôi mới tính đến kế hoạch xa hơn".

Khi được hỏi về ước mơ, cậu bé Nhật Bình mỉm cười: “Con muốn được chơi golf thật giỏi, được đi nhiều nơi, gặp nhiều người". Câu trả lời giản dị, nhưng ẩn chứa trong đó là niềm say mê chân thành, thứ ánh sáng trong veo mà golf mang lại cho cậu bé từ ngày đầu tiên bước lên sân cỏ.

Hành trình của Lê Nhật Bình mới chỉ thực sự bắt đầu, nhưng qua từng vòng đấu, giải đấu, người ta nhìn thấy trong ánh mắt cậu bé ấy là niềm vui, lòng quyết tâm và cả tình yêu lớn từ gia đình.